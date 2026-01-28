Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hiểu Minh U23 Việt Nam phẫu thuật thành công, dự kiến nghỉ thi đấu bao lâu?

28-01-2026 - 22:16 PM | Lifestyle

Trung vệ Hiểu Minh đã hoàn thành ca phẫu thuật do chấn thương ở giải U23 châu Á 2026.

Sáng ngày 28/1, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã hoàn tất ca phẫu thuật chấn thương đầu gối tại TP.HCM. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ do bác sĩ Phạm Quốc Hùng – người từng điều trị cho nhiều ngôi sao như Đỗ Hùng Dũng, Văn Toàn trực tiếp phụ trách.

Theo đánh giá từ đội ngũ y tế, đây là một ca can thiệp tương đối phức tạp. Bên cạnh việc tái tạo dây chằng chéo trước và xử lý rách sụn chêm, các bác sĩ còn phải can thiệp sâu vào vùng góc sau khớp gối cùng một số tổn thương phát sinh. May mắn thay, mọi quy trình đều diễn ra thuận lợi và đúng dự kiến.

Trao đổi về lộ trình trở lại, bác sĩ Phạm Quốc Hùng cho biết Hiểu Minh sẽ cần ít nhất từ 9 đến 10 tháng để tập hồi phục chức năng trước khi có thể cường độ cao trở lại. Sau khi nằm viện theo dõi khoảng 3 ngày, trung vệ này sẽ được xuất viện và bắt đầu giai đoạn vật lý trị liệu dưới sự hỗ trợ sát sao của bác sĩ Trần Huy Thọ, bác sĩ của U23 Việt Nam. Trước đó, Hiểu Minh đac chấn thương trong trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á.

Hiểu Minh đã phẫu thuật thành công và sẽ phục hồi cùng bác sĩ Huy Thọ (Ảnh: FBNV)

Sự vắng mặt dài hạn của Hiểu Minh là một tổn thất không nhỏ cho cả câu lạc bộ chủ quản lẫn kế hoạch của các đội tuyển trẻ trong năm 2026. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học thể thao hiện nay, người hâm mộ kỳ vọng trung vệ này sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để trở lại mạnh mẽ hơn.

Theo Hải Đăng

