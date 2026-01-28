Khách sạn tại Hà Nội bị tố phát tán thông tin riêng tư của nghệ sĩ, thái độ xử lí khi bị phản ánh gây tranh cãi

Khách sạn Vanda Giữ không gian trong lành cho những hành trình đẹp Khách sạn Mường Thanh Luxury Sài Gòn: Cam kết từ hành động, bền bỉ từ nền tảng LeMore - Khách sạn không thuốc lá, văn minh và thân thiện

Theo thông báo từ phía công ty, đơn vị này đã ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân của nghệ sĩ trong quá trình lưu trú tại đây.

Bài đăng từ +84 Entertainment (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, sự việc diễn ra tại Khách sạn L.J (cơ sở Nguyễn Trường Tộ). Phía công ty quản lí phản ánh rằng nhân viên khách sạn này đã công khai tiết lộ thông tin cá nhân của khách lưu trú, bao gồm tên và số phòng của nghệ sĩ, sau đó đăng tải trực tiếp và chia sẻ trong các hội nhóm trên mạng xã hội.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công ty quản lí đã gửi thông báo chính thức và liên hệ với đại diện khách sạn nhằm lắng nghe phản hồi, phương án xử lí và trách nhiệm từ phía khách sạn.

Tuy nhiên, cách phản hồi từ khách sạn bị đánh giá là thiếu tinh thần cầu thị và không thỏa đáng khi không đưa ra lời xin lỗi chính thức tới nghệ sĩ cũng như không có biện pháp khắc phục, xử lí rõ ràng.

Khách sạn được nhắc đến có phản hồi thiếu chuyên nghiệp và không thoả đáng đến công ty +84 Entertainment. Ảnh minh họa

Chính cách phản hồi này đã buộc phía công ty quản lí phải công khai hành vi này, đồng thời tuyên bố sẽ mời cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng...

Trao đổi trực tiếp với phía +84 Entertainment, đại diện công ty bày tỏ sự không hài lòng bởi thái độ thiếu trách nhiệm từ phía quản lí khách sạn.

Đại diện công ty chia sẻ: "Bên mình nhận được thông tin phản hồi từ phía đại diện khách sạn, nhưng thay vì tiếp thu và xử lí, bạn ấy lại trả lời rằng đây là danh sách khách hàng bắt buộc phải gửi cho cơ quan công an, rồi sau đó rời khỏi nhóm trò chuyện".

Về phía Khách sạn L.J, khi được liên hệ để xác minh đa chiều, người trực máy xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc nhưng từ chối cung cấp chi tiết với lí do "đây là vấn đề nội bộ" . Phía khách sạn cho biết sẽ có bộ phận chuyên trách làm việc riêng với phía khách hàng và không tiếp tục trao đổi thêm.