Hiếu PC tại INTERPOL gây sốt

Mới đây, MXH Việt Nam đã chia sẻ đoạn clip từ Facebook chính thức của INTERPOL với nhân vật chính là Hiếu PC. Trong đoạn clip này, anh đứng trước trụ sở INTERPOL, giới thiệu ngắn gọn về bản thân, câu chuyện thay đổi và những việc hiện tại đang làm.

“Bạn biết đấy, trong quá khứ tôi từng là một hacker mũ đen. Còn hiện tại, tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng, chuyên săn tìm mối đe dọa với an ninh mạng. Trong thời gian bị giam giữ ở nhà tù, tôi đã học được nhiều điều cho bản thân và cố gắng trở nên tốt hơn” - tạm dịch trích đoạn chia sẻ của Hiếu PC.

Trích đoạn từ clip của Hiếu PC trên Facebook INTERPOL

Kèm theo đoạn clip, bài đăng trên fanpage INTERPOL ghi chú thích tạm dịch như sau:

“Hacker làm gì tại INTERPOL?

Ngô Minh Hiếu đã chia sẻ với các chuyên gia tại Hội nghị Mạng lưới Phòng ngừa Tội phạm Mạng Quốc tế lần thứ 5 (InterCOP) ở Lyon về hành trình lột xác của mình, từ một hacker khét tiếng trở thành chuyên gia ‘mũ trắng’ tham gia ngăn chặn tội phạm mạng”.

Bản thân Hiếu PC đăng lại clip của INTERPOL và cho biết cảm thấy vinh dự và bất ngờ với việc xuất hiện trên trang tin chính thống của tổ chức này. Thông qua việc này, anh thấy mình phải “có thêm trách nhiệm với cộng đồng, với thế hệ các bạn trẻ nhiều hơn thông qua các hành động mang tính tích cực”.

Ngoài ra anh cũng mong mọi người không tâng bốc mình quá, không tranh luận hacker nào giỏi nhất hay nhì. Thay vào đó, Hiếu PC bày tỏ: “Hiếu chỉ là một người bình thường từng mắc lỗi lầm, lạc lối, vướng vào vòng lao lý. Và bây giờ thì Hiếu đang trên con đường cống hiến cho cộng đồng cho xã hội và là niềm cảm hứng cho các bạn trẻ để quay đầu là bờ, và hướng tới làm việc thiện qua kỹ năng hiểu biết của các bạn!”.

Được biết clip ở INTERPOL được ghi lại khi Hiếu PC sang Pháp dự hội nghị của tổ chức này diễn ra vào đầu tháng 6 vừa qua. Chuyên gia này cũng đăng tải ảnh phát biểu tại hội nghị và cho biết:

“Đi đến được đây, tại INTERPOL, Pháp - là một hành trình dài với nhiều biến cố, nhiều niềm vui và lẫn nỗi buồn. Nhưng không gì là không thế! Không bao giờ đầu hàng để bước đi tiếp!

Nhưng phải nói là mình rất may mắn và biết ơn cuộc đời này, biết ơn và cảm ơn sâu sắc tới mọi người trong gia đình mình, các anh chị em trong nhóm Chongluadao, các anh chị thân yêu, và đặc biệt là sự ủng hộ tinh thần của cả cộng đồng”.

Hiếu PC phát biểu tại Hội nghị Mạng lưới Phòng ngừa Tội phạm Mạng Quốc tế lần thứ 5

Hiếu PC có tên đầy đủ là Ngô Minh Hiếu sinh năm 1989, quê ở Gia Lai. Từ khi còn là thiếu niên, anh đã thể hiện năng khiếu vượt trội trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an ninh mạng. Tuy nhiên, vào đầu những năm 2010, Hiếu sa vào con đường tội phạm mạng khi thực hiện hành vi đánh cắp và bán dữ liệu cá nhân của hàng triệu người Mỹ, thu lợi bất chính hàng triệu USD. Năm 2013, anh bị bắt tại đảo Guam (Mỹ) và bị kết án 13 năm tù. Trong thời gian thụ án, Hiếu tích cực hợp tác với cơ quan chức năng Mỹ để điều tra các vụ án mạng, đồng thời tự học và trau dồi kiến thức về an ninh mạng. Nhờ cải tạo tốt, anh được giảm án và trở về Việt Nam vào năm 2020 sau 7 năm thi hành án.

Sau khi về nước, Hiếu PC quyết tâm làm lại cuộc đời và cống hiến cho cộng đồng. Anh gia nhập Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời sáng lập dự án phi lợi nhuận "Chống lừa đảo" nhằm bảo vệ người dùng Việt Nam trước các nguy cơ lừa đảo trực tuyến. Dự án sử dụng công nghệ máy học để phát hiện và cảnh báo các trang web giả mạo, giúp người dùng tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân. Năm 2022, Hiếu được Apple vinh danh vì phát hiện lỗ hổng bảo mật trên máy chủ web của hãng. Hiện tại, anh tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn thông tin.

Hiếu PC tại Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia