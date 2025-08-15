HIEUTHUHAI: 5 năm từ nhân viên bê phở thành "ngôi sao tiền tỷ", có bạn gái đẹp như hoa hậu

Từ đó, HIEUTHUHAI vụt sáng sau “King of Rap”, trải nghiệm đa dạng trên các gameshow, trở thành ngôi sao sáng giá trong Vpop, đồng thời giữ được bản sắc âm nhạc Gen Z cùng phong cách sống giản dị.

HIEUTHUHAI giờ đã vươn lên trở thành ngôi sao thần tượng hàng đầu trong showbiz Việt

Khởi đầu giản dị

Trần Minh Hiếu sinh năm 1999, là cựu sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM khoa Kinh doanh quốc tế. Hoạt động trong showbiz, Minh Hiếu lấy nghệ danh là HIEUTHUHAI. Theo nam rapper, cái tên này xuất phát từ việc anh có tên là Hiếu và thời đi học, trong lớp có hai bạn cùng tên Hiếu. Vì anh học kém hơn bạn còn lại nên tự đặt cho mình biệt danh là "Hiếu Thứ Hai.

Trước khi trở nên nổi tiếng trong làng rap, HIEUTHUHAI từng kiêm nhiều nghề để trang trải học phí và nuôi dưỡng đam mê âm nhạc. Anh chia sẻ đã làm nhân viên quán phở và tự hào nói rằng mình có “kỹ năng bưng phở đỉnh lắm”.

Số tiền kiếm được từ việc bưng phở cùng phân phát tờ rơi, làm bốc vác kho hàng, hay làm thuê tại một xưởng sản xuất… đã được anh gom góp để đầu tư vào thiết bị âm thanh như micro, sound-card và laptop, phục vụ cho việc sản xuất nhạc...

Bước ngoặt mang tên “King of Rap”

Năm 2020, khi còn là sinh viên năm cuối, HIEUTHUHAI tham gia chương trình King of Rap mùa đầu tiên và nhanh chóng tạo ấn tượng với khán giả nhờ ngoại hình điển trai, cộng với chất âm nhạc tươi trẻ và mới lạ của Gen Z.

Dù chỉ dừng chân ở Top 8, anh vẫn giành được giải thưởng “Thí sinh được yêu thích nhất”. Ca khúc Cua của anh là bản trình diễn duy nhất lọt vào Top 10 xu hướng và Top 50 ca khúc thịnh hành tại Việt Nam thời điểm đó.

Sau cuộc thi, HIEUTHUHAI liên tiếp cho ra đời các bản hit như Vệ tinh, Ngủ một mình, Mama Boy … Đặc biệt MV Vệ Tinh mở đường cho sự bùng nổ trên nền tảng TikTok, giúp tên tuổi anh ngày càng phổ biến với giới trẻ.

Từ rapper thành ngôi sao thần tượng hàng đầu

Sự nghiệp của HIEUTHUHAI không chỉ gói gọn trong âm nhạc. Anh còn tham gia nhiều chương trình giải trí, tạo dấu ấn mạnh. Ví dụ như trong “2 Ngày 1 Đêm”, anh ghi điểm với tính cách hài hước, đáng yêu và có phần hướng nội.

Tại sân chơi “Anh Trai Say Hi”, HIEUTHUHAI không chỉ là gương mặt nổi bật mà còn nhiều lần được chọn làm đội trưởng nhờ khả năng chiến lược và dẫn dắt đồng đội. Anh về đích ở vị trí quán quân, trở thành “quân bài truyền thông chủ lực” của chương trình.

Nam rapper còn thử sức với diễn xuất khi góp mặt trong phim Chủ Tịch Giao Hàng do Trường Giang sản xuất. Không dừng lại ở đó, anh được vinh danh là Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2024 bởi Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch.

Phong cách của HIEUTHUHAI luôn kín đáo, sống ẩn mình trong phòng thu và âm nhạc, ít va chạm vào thị phi, nhưng vẫn sở hữu visual “bảnh bao” như các mỹ nam xứ Hàn. Chính điều này giúp anh trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều nhãn hàng, từ bình dân đến cao cấp.

Sau thành công vang dội từ các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, HIEUTHUHAI vươn lên trở thành một trong những gương mặt trẻ được săn đón hàng đầu của showbiz Việt. Nhờ độ phủ sóng mạnh mẽ, mức cát-xê của nam ca sĩ sinh năm 1999 đã tăng đáng kể so với trước. Theo chia sẻ từ một số người trong giới, tại các concert lớn thu hút hàng nghìn khán giả, cát-xê của anh có thể đạt tới 700 triệu đồng cho một đêm diễn.

Không chỉ dừng lại ở sân khấu, HIEUTHUHAI còn sở hữu nguồn thu nhập đáng kể từ nền tảng số. Anh đang quản lý một kênh YouTube có hơn 1,06 triệu người đăng ký, được thành lập từ tháng 2/2021.

Theo dữ liệu từ Socialblade, thu nhập hàng tháng của kênh ước tính dao động từ 5.000 USD đến 79.900 USD (khoảng 120 triệu đồng đến hơn 1,9 tỷ đồng). Tính theo năm, con số này có thể đạt từ 60.000 USD đến gần 959.000 USD, tương đương hơn 1,4 tỷ đồng đến trên 23 tỷ đồng.

Bên cạnh doanh thu từ YouTube, HIEUTHUHAI còn nhận được nguồn tài chính lớn từ hợp đồng quảng cáo và tài trợ thương hiệu trong các MV. Anh cũng sở hữu fanpage Facebook với hơn 2,3 triệu lượt theo dõi, giúp mỗi bài đăng có khả năng mang lại thu nhập đáng kể.

Bạn gái đẹp như hoa hậu

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, đời tư của HIEUTHUHAI cũng gây chú ý, đặc biệt là bạn gái tin đồn Tăng Mỹ Hàn, còn được gọi là “Babyboo”.

Cô sinh năm 2003, sống tại TP.HCM, nổi bật với nhan sắc “ngọt ngào, quyến rũ”, nhiều người ví như hoa hậu nhờ làn da trắng, đường nét hài hòa và vóc dáng thon thả. Trên mạng xã hội, cô sở hữu gần 1,4 triệu người theo dõi trên TikTok và gần 900 nghìn trên Instagram.

Nhiều khoảnh khắc tình tứ giữa hai người được lan truyền, đặc biệt là loạt ảnh chụp tại photobooth vào tháng 6/2025, trong đó Tăng Mỹ Hàn dịu dàng hôn má HIEUTHUHAI – khiến dân mạng xôn xao.

HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn được cho là có thời gian hẹn hò

Trước đó, họ cũng xuất hiện kín tiếng cùng nhau qua những động thái check-in tại cùng một địa điểm, hoặc lời tâm sự trong bài hát No Love No Life – lời nhắn nhẹ nhàng nhưng tinh tế về người yêu như “em tinh tế, em thông minh… luôn làm anh tự hào,” và “mong được công khai một khung hình”.

HIEUTHUHAI từng khẳng định anh không ngại mất fan nếu công khai chuyện tình cảm: “Tôi hy vọng khán giả đến với mình vì âm nhạc, chứ không phải vì những điều khác”.