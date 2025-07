"Nóng hôi hổi" top 5 dẫn đầu đường đua sao hạng A: SOOBIN chưa thể đạt tới vị trí của Sơn Tùng và HIEUTHUHAI!

Thế nào là một "sao hạng A" của showbiz? Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, câu hỏi này không còn chỉ đơn thuần xoay quanh giọng hát, doanh thu phòng vé hay giải thưởng chuyên môn. Một ngôi sao được gọi là hạng A khi họ hội tụ đủ độ nhận diện, sức ảnh hưởng đại chúng, khả năng tạo hiệu ứng truyền thông và đặc biệt là… được khán giả nhớ đến đầu tiên mỗi khi được hỏi về một ngôi sao hàng đầu showbiz.

Chính vì vậy, để hiểu rõ hơn ai mới thực sự đang đủ "Trình hạng A", chúng tôi đã tiến hành khảo sát nhanh với 30 người trẻ, chia đều theo độ tuổi và mức độ quan tâm tới giải trí để tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Theo bạn, sao hạng A hiện nay là ai?". Đây chỉ là những khảo sát ngắn, ngẫu nhiên và cho ra một danh sách thú vị với những cái tên vừa quen, vừa bất ngờ, phản ánh đúng chuyển động thị hiếu công chúng.

Khảo sát những sao Việt được thế hệ gen Z đang đi học đánh giá là sao hạng A

Top 5 “sao hạng A” do Gen Z đi học bình chọn: Mỹ Tâm Sơn Tùng M-TP HIEUTHUHAI Trấn Thành Jack

Cũng là gen Z nhưng những bạn trẻ đang đi làm lại có góc nhìn khác về sao hạng A

Top 5 “sao hạng A” do Gen Z đi làm bình chọn: SOOBIN Mỹ Tâm HIEUTHUHAI Hồ Ngọc Hà Sơn Tùng M-TP

Danh sách sao hạng A của team gen Y lại là những cái tên rất quen thuộc

Top 5 “sao hạng A” do Gen Y bình chọn: Trường Giang Mỹ Tâm Hồ Ngọc Hà Sơn Tùng M-TP Trấn Thành

Dựa trên khảo sát từ 30 người ngẫu nhiên, danh sách 5 sao Việt được khán giả bình chọn nhiều nhất chính là Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành. Đáng nói nhất, trong khi HIEUTHUHAI bứt phá mạnh mẽ khi là thế hệ nghệ sĩ mới góp mặt trong danh sách thì SOOBIN - cái tên được khán giả kỳ vọng xuất hiện trong nhóm đỉnh lưu lại hoàn toàn mất hút khỏi top 5 khiến nhiều người tranh cãi.

Danh sách những nghệ sĩ "sao hạng A" được khán giả gọi tên nhiều nhất dựa trên 30 khảo sát ngẫu nhiên của chúng tôi: Sơn Tùng M-TP HIEUTHUHAI Mỹ Tâm Hồ Ngọc Hà Trấn Thành

SOOBIN có phải sao hạng A?

Dù là một trong những cái tên thường xuyên được nhắc đến khi bàn về thế hệ nghệ sĩ trẻ sở hữu cả visual, tài năng và độ phủ sóng, nhưng SOOBIN lại vắng mặt khỏi top 5 sao hạng A trong bảng khảo sát ngẫu nhiên với 30 khán giả ở nhiều độ tuổi. Chính điều này đã tạo nên luồng tranh luận.

Trước hết, cần khẳng định lại, đây chỉ là một khảo sát nhanh, ngẫu nhiên và mang tính thời điểm, không đại diện tuyệt đối cho toàn bộ thị hiếu khán giả. SOOBIN thể bị "lép vế" do không có hoạt động nổi bật trong giai đoạn gần nhất hoặc không giữ được sức nóng truyền thông như các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Nếu xét về mặt thành tích lẫn đóng góp nghệ thuật, SOOBIN xứng đáng góp mặt trong nhóm những nghệ sĩ hàng đầu của Vpop hiện nay. Anh là “át chủ bài” của SpaceSpeakers, đồng thời là người sở hữu loạt hit đình đám như Phía Sau Một Cô Gái, Xin Đừng Lặng Im, Trò Chơi, BlackJack,… Mỗi lần comeback của SOOBIN đều được đầu tư chỉn chu, từ âm nhạc đến hình ảnh, MV. Gần đây nhất, SOOBIN tạo được ấn tượng mạnh ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Với phong cách thời trang nam tính, thời thượng và gu thẩm mỹ được đánh giá cao, anh cũng là gương mặt yêu thích của nhiều thương hiệu lớn trong nước và quốc tế, từ thời trang, công nghệ đến mỹ phẩm.

Vậy tại sao anh không được gọi tên ở top đầu? Một số ý kiến cho rằng SOOBIN từng "ẩn mình" quá lâu, thiếu đi những lần xuất hiện tạo hiệu ứng mạnh mẽ với công chúng ngoài fan ruột. Từ đó có thể thấy, SOOBIN dù xứng đáng là sao hạng A xét về năng lực và tầm ảnh hưởng trong nghề, nhưng ở thời điểm hiện tại, anh cần một cú bứt phá rõ nét để tái định vị bản thân trong lòng khán giả đại chúng. Nếu chỉ tập trung vào âm nhạc mà thiếu đi sự kết nối đều đặn với thị trường, các hoạt động có sức ảnh hưởng lớn, cũng như thể hiện rõ hơn cá tính bản thân, rất có thể anh vẫn không được gọi tên trong những bảng xếp hạng tương tự ở tương lai.

SOOBIN vắng mặt khiến khán giả tranh cãi

Sơn Tùng liên tục được khán giả gọi tên

Sơn Tùng M-TP liên tục được khán giả gọi tên, minh chứng cho sức hút "không phải dạng vừa" của mình trong đường đua sao hạng A tại Vbiz. Dù không còn hoạt động dày đặc như thời hoàng kim, cái tên Sơn Tùng vẫn luôn được nhắc đến đầu tiên mỗi khi bàn về nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí. Không thể phủ nhận, Sơn Tùng là hiện tượng hiếm hoi tạo được "văn hóa fandom" đúng nghĩa ở Việt Nam, nơi fan không chỉ yêu thích âm nhạc mà còn gắn bó với tư duy thẩm mỹ, thời trang và thái độ sống mà anh đại diện. Chỉ cần một động thái nhỏ, một dòng trạng thái hay hình ảnh hậu trường, Sơn Tùng vẫn đủ sức khiến mạng xã hội "bùng nổ".

Trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động, nam ca sĩ sinh năm 1994 ghi dấu với hàng loạt bản hit triệu view như Em Của Ngày Hôm Qua, Lạc Trôi, Chạy Ngay Đi, Hãy Trao Cho Anh… Mỗi lần comeback là một lần thiết lập kỷ lục mới, từ lượt xem premiere đến Top Trending YouTube toàn cầu. Riêng MV Hãy Trao Cho Anh (hợp tác với Snoop Dogg) từng lọt top 1 iTunes Việt Nam, top 10 Billboard Social 50 và là MV Việt đầu tiên được giới truyền thông quốc tế đưa tin.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Sơn Tùng còn là nghệ sĩ hiếm hoi xây dựng được định vị riêng. Điểm đặc biệt giúp Sơn Tùng duy trì sức hút chính là chiến lược xuất hiện có chọn lọc. Không ồ ạt, không tham gameshow hay chiêu trò mạng xã hội, nam ca sĩ luôn giữ hình ảnh nghệ sĩ vừa bí ẩn vừa thú vị. Chính điều này khiến mỗi lần xuất hiện của anh đều được khán giả đặc biệt mong chờ. Dù từng trải qua nhiều ồn ào cá nhân và tạm “đóng băng” hoạt động suốt một thời gian, Sơn Tùng vẫn là gương mặt được khán giả gọi khi nhắc đến sao hạng A. Điều này cho thấy vị thế của anh không đến từ chiêu trò, mà là thành quả của một hành trình dài khẳng định thương hiệu bằng tài năng thực thụ.

Không quá ngỡ ngàng khi Sơn Tùng được gọi liên tục trong danh sách những nghệ sĩ được công chúng đánh giá đủ trình sao hạng A

HIEUTHUHAI là thế hệ gen Z đang vươn lên

Được gọi tên trong kém Sơn Tùng chính là HIEUTHUHAI. HIEUTHUHAI là cái tên chứng minh một điều, không cần quá nhiều năm kinh nghiệm, chỉ cần làm đúng, làm chất và có bản sắc rõ ràng bạn vẫn có thể vươn lên hàng sao hạng A. Từ một chàng rapper bước ra từ King of Rap, HIEUTHUHAI nhanh chóng tạo được sức hút nhờ ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm khác biệt giữa dàn rapper vốn nổi loạn. HIEUTHUHAI có tư duy âm nhạc trẻ trung, dễ tiếp cận đại chúng. Không cần phải gồng để chứng minh chất rap, HIEUTHUHAI chọn cho mình một con đường khác, nhiều melody hơn, gần gũi hơn, và đậm tinh thần Gen Z.

Chỉ trong vài năm gần đây, HIEUTHUHAI đã có trong tay hàng loạt bản hit như CUA, Nghe Như Tình Yêu, Chơi, Don't Waste My Time,… Nhiều ca khúc lọt top trending, trở thành nhạc nền viral trên TikTok và playlist quốc dân của giới trẻ. Không chỉ dừng ở âm nhạc, HIEUTHUHAI còn mở rộng hình ảnh qua mảng gameshow. Từ 2 Ngày 1 Đêm, Anh Trai Say Hi.. chứng minh mình không phải nghệ sĩ một màu. Anh biết cách cân bằng giữa sự điềm đạm, lặng lẽ nhưng thông minh, và đôi khi vẫn đủ "tấu hài" đúng lúc. Hình ảnh sạch, khiêm tốn, ít scandal giúp anh chinh phục cả khán giả trẻ lẫn truyền thông.

Không những thế, HIEUTHUHAI còn trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn, xuất hiện trong các chiến dịch thời trang, quảng cáo có tầm quốc tế. Khảo sát cho thấy nhiều người lựa chọn HIEUTHUHAI không đơn thuần vì âm nhạc, mà vì họ nhìn thấy ở anh một hình mẫu của Gen Z hiện đại, chăm chỉ, có thẩm mỹ, có tư duy sáng tạo, và giữ được sự riêng biệt giữa một rừng cái tên đang trỗi dậy. Việc góp mặt trong danh sách này cho thấy HIEUTHUHAI đang bước vào giai đoạn vàng trong sự nghiệp của mình, và nếu giữ được phong độ như hiện tại, việc anh vươn lên vị trí số 1 chỉ còn là vấn đề thời gian.

Những năm gần đây, HIEUTHUHAI có sự vươn lên thấy rõ

Mỹ Tâm giữ vững vị thế sau 2 thập kỷ làm nghề

Giữa một danh sách ngập tràn những gương mặt trẻ trung, nổi lên từ mạng xã hội hay gameshow, Mỹ Tâm - nghệ sĩ kỳ cựu sinh năm 1981 vẫn xuất hiện. Điều đó cho thấy vị thế không lay chuyển của cô trong lòng khán giả Việt, đặc biệt là với những ai trân trọng một nghệ sĩ đúng nghĩa, đi lên bằng bền bỉ, tài năng và không scandal.

Mỹ Tâm không cần ồn ào. Cô gần như không xuất hiện chiêu trò, càng không sống bám vào thị phi để duy trì danh tiếng. Mỗi khi "Họa mi tóc nâu" xuất hiện, dù là tung album mới, tổ chức liveshow hay chỉ đơn giản là livestream trò chuyện khán giả vẫn đổ dồn sự chú ý một cách tự nhiên. Đó là quyền lực mà không phải ai trong showbiz cũng có được. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động, Mỹ Tâm đã sở hữu những thành tích mà các nghệ sĩ trẻ ngày nay vẫn đang phấn đấu. Không chỉ có chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, Mỹ Tâm còn là người tiên phong trong việc giữ gìn bản quyền, đầu tư bài bản cho sản phẩm âm nhạc từ rất sớm.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Mỹ Tâm còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi lối sống sạch, gần gũi và nhân ái. Cô hoạt động thiện nguyện âm thầm nhiều năm qua, không phô trương nhưng luôn để lại dấu ấn sâu sắc. Trong những lần đất nước trải qua thiên tai, dịch bệnh, Mỹ Tâm luôn là một trong những nghệ sĩ tiên phong ủng hộ và chia sẻ. Ở thời điểm Vbiz đang dần dịch chuyển về phía những nghệ sĩ trẻ, xây dựng hình ảnh trên nền tảng số, Mỹ Tâm vẫn giữ vững tệp fan trung thành, đồng thời thu hút được sự ngưỡng mộ từ cả thế hệ sau. Mỹ Tâm vẫn là một "thương hiệu nghệ sĩ" có độ tin cậy cao nhất trong showbiz...

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn là "chị đại" được khán giả nhớ đến

Không quá bất ngờ khi Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong danh sách

Hồ Ngọc Hà cho thấy cô vẫn là một trong những "gương mặt vàng" của showbiz Việt, người không chỉ đẹp, tài năng mà còn biết cách làm mới bản thân để không bao giờ bị lỗi thời. Ở tuổi 40, Hồ Ngọc Hà vẫn khiến đàn em phải dè chừng khi xét về độ đa năng và sự duy trì phong độ trong thời gian dài. Từ một người mẫu đá chéo sân sang âm nhạc, cô dần khẳng định vị trí bằng loạt bản hit như Tìm Lại Giấc Mơ, Cả Một Trời Thương Nhớ, Gửi Người Yêu Cũ. Cô Đơn Trên Sofa… Mỗi giai đoạn, Hà Hồ lại có một phiên bản mới, khi thì nữ hoàng ballad, lúc lại hóa quý cô disco bốc lửa, lúc trầm tĩnh đằm thắm với những bản tình ca acoustic. Sự linh hoạt và tinh tế trong âm nhạc là điểm khiến công chúng không thể rời mắt khỏi cô.

Bên cạnh âm nhạc, Hà Hồ còn là "thỏi nam châm" đối với các thương hiệu. Cô là gương mặt đại diện cho hàng loạt nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm và cao cấp, xuất hiện đều đặn trong các chiến dịch quảng cáo lớn. Ngoại hình chuẩn siêu mẫu, thần thái cuốn hút và hình ảnh sang trọng giúp Hà Hồ luôn giữ được đẳng cấp riêng giữa một rừng nghệ sĩ mới mọc lên như nấm.

Hồ Ngọc Hà còn ghi điểm bởi hình ảnh viên mãn trong đời sống cá nhân. Cô đang có tổ ấm đáng mơ ước bên Kim Lý và cặp song sinh Lisa – Leon. Sự chuyển mình từ một "nữ hoàng thị phi" giai đoạn những năm 2010 sang hình ảnh người phụ nữ thành đạt, hạnh phúc và sâu sắc giúp Hà Hồ mở rộng thêm nhóm công chúng yêu mến. Với bề dày hơn 20 năm hoạt động không ngừng nghỉ, cùng sự thay đổi thông minh để bắt kịp thị hiếu khán giả, Hồ Ngọc Hà hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong top sao hạng A, không phải vì quá khứ hào quang, mà vì hiện tại vẫn luôn bền vững, chuyên nghiệp.

Sức hút của cái tên Hồ Ngọc Hà "không phải dạng vừa"

Trấn Thành được khán giả đánh giá cao

Góp mặt trong top 5 là diễn viên, đạo diễn, MC Trấn Thành. Anh tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một nghệ sĩ giải trí hàng đầu, người hiếm hoi có thể đứng vững ở mọi địa hạt từ truyền hình, điện ảnh, sân khấu đến mạng xã hội. Dù không ít lần vướng phải tranh cãi, nam MC vẫn duy trì được độ phủ sóng đáng nể, một phần nhờ năng lực chuyên môn, một phần bởi khả năng "giữ nhiệt" cực kỳ tốt với công chúng.

Ở mảng truyền hình, Trấn Thành là cái tên bảo chứng rating cho nhiều gameshow đình đám như Rap Việt, Người Ấy Là Ai, Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi… Từ vai trò MC đến giám khảo, Trấn Thành luôn biết cách giữ cho chương trình sống động, dẫn dắt cảm xúc khán giả một cách linh hoạt và thông minh.

Trên màn ảnh rộng, anh liên tục gặt hái thành công với vai trò diễn viên kiêm đạo diễn – biên kịch, lập kỷ lục doanh thu phòng vé Việt Nam với con số hàng trăm tỷ đồng, khẳng định tầm nhìn làm phim và khả năng chạm đến cảm xúc đại chúng. Dù đôi khi bị chê "ướt át", quá nhiều nước mắt, không thể phủ nhận Trấn Thành hiểu thị hiếu và biết cách làm hài lòng số đông.Ngoài chuyên môn, Trấn Thành còn sở hữu sức ảnh hưởng mạng xã hội mạnh mẽ. Trang Facebook, Instagram cá nhân đều đạt hàng triệu lượt theo dõi, mỗi lần đăng bài đều thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Trấn Thành hiện tại không còn là một nghệ sĩ đơn thuần. Anh là biểu tượng nghệ sĩ vươn lên từ khó khăn, minh chứng chỉ cần nghiêm túc trong làm nghề thì sẽ đạt đến thành công. Việc anh có mặt trong top 5 sao hạng A không khiến ai ngạc nhiên, bởi lẽ ở Trấn Thành có đủ tiêu chí mà công chúng hiện đại cần: giải trí, cảm xúc, chất lượng và… drama vừa đủ để không bị quên lãng.

Dù nhiều lần gặp sóng gió, nhưng Trấn Thành vẫn được công chúng đánh giá cao

Danh sách top 5 nghệ sĩ được khán giả bình chọn ngẫu nhiên lần này chỉ là lát cắt đầu tiên phản ánh phần nào diện mạo sao hạng A của Vbiz. Khảo sát này cho thấy thị hiếu công chúng ngày càng đa dạng và nhiều lớp. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc khảo sát mở rộng, đa dạng độ tuổi để từng bước khắc họa rõ hơn chân dung người nghệ sĩ thật sự chiếm trọn trái tim khán giả. Ai sẽ là ngôi sao hạng A trong lòng công chúng Việt? Hãy cùng chờ đợi ở những phần tiếp theo!