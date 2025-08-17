Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh bên trong 2 địa điểm vừa bị 400 cảnh sát đồng loạt kiểm tra

17-08-2025 - 17:06 PM | Xã hội

Vào lúc 23h45' ngày 16/8, khoảng 400 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Trị đồng loạt kiểm tra đối với 2 cơ sở cơ sở Nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory.

Tại thời điểm kiểm tra tại nhà hàng Nonstop, (hoạt động dưới hình thức dạng Bar) lực lượng chức năng phát hiện có 26 bàn, trong đó: 7 bàn gồm 27 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng "bóng cười". 3 bàn gồm 21 khách đang có hành vi sử dụng "bóng cười".

Cơ quan chức năng tạm giữ 11 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy cùng với các đồ vật tài liệu liên quan. Kiểm tra tại kho của nhà hàng có 21 bình khí nén.

Xét nghiệm nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với 141 người, phát hiện 79 người có kết quả dương tính với ma túy.

Cùng thời điểm trên, Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra tại vũ trường Victory: đã phát hiện 23 bàn có tổng cộng 103 khách, trong đó: 5 bàn gồm 25 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiến hành test nhanh chất ma túy cho 125 trường hợp, phát hiện 66 người có kết quả dương tính với chất ma túy. 

Kiểm tra tại kho của cơ sở phát hiện có 22 bình khí nén chứa khí N20 (bóng cười), 7 quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng; 23 chai rượu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra tại 2 cơ sở trên có tổng cộng 12 bàn với 52 đối tượng có dấu hiệu của tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Một số hình ảnh lực lượng chức năng kiểm tra tại 2 cơ sở Nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory:

Hình ảnh bên trong 2 địa điểm vừa bị 400 cảnh sát đồng loạt kiểm tra- Ảnh 1.

Hình ảnh bên trong 2 địa điểm vừa bị 400 cảnh sát đồng loạt kiểm tra- Ảnh 2.

Hình ảnh bên trong 2 địa điểm vừa bị 400 cảnh sát đồng loạt kiểm tra- Ảnh 3.

Hình ảnh bên trong 2 địa điểm vừa bị 400 cảnh sát đồng loạt kiểm tra- Ảnh 4.

Hình ảnh bên trong 2 địa điểm vừa bị 400 cảnh sát đồng loạt kiểm tra- Ảnh 5.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng trăm cảnh sát khám xét nơi tổ chức hội thảo ở Hà Nội, bắt "ông trùm" Nguyễn Chánh Đáng

Hàng trăm cảnh sát khám xét nơi tổ chức hội thảo ở Hà Nội, bắt "ông trùm" Nguyễn Chánh Đáng Nổi bật

Bắt “hotgirl” Tạ Tiểu Nhi sinh năm 2000

Bắt “hotgirl” Tạ Tiểu Nhi sinh năm 2000 Nổi bật

Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở Hà Nội, TPHCM và Hà Tĩnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở Hà Nội, TPHCM và Hà Tĩnh

17:00 , 17/08/2025
Nhiều quy định mới về đất đai có hiệu lực từ ngày 15-8

Nhiều quy định mới về đất đai có hiệu lực từ ngày 15-8

15:08 , 17/08/2025
“Concert quốc gia” tại quảng trường SVĐ Mỹ Đình tối 17/8: Đi thế nào, gửi xe ở đâu?

“Concert quốc gia” tại quảng trường SVĐ Mỹ Đình tối 17/8: Đi thế nào, gửi xe ở đâu?

14:13 , 17/08/2025
Phát hiện gà lôi quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Phát hiện gà lôi quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

13:08 , 17/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên