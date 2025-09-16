Hình ảnh dự án toà nhà CNTT Huế sau khi nhà thầu ở Hà Nội “tháo chạy”

Ngày 16-9, ông Lê Vĩnh Chiến, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) TP Huế, cho biết đang làm các thủ tục thanh quyết toán đối với nhà thầu thi công gói thầu số 12 xây dựng tòa nhà CNTT TP Huế ở phường Thanh Thủy (TP Huế).

Nhà thầu "chạy làng", dự án "đứng bánh"

Vào ngày 18-7, đơn vị này đã có quyết định chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu nói trên đối với liên danh nhà thầu Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành (Công ty Công Thành; có trụ sở ở Hà Nội) và Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát. Lý do là nhà thầu không còn đủ khả năng tài chính để tiếp tục thi công. Hai nhà thầu này đã bị chủ đầu tư xử phạt 30 triệu đồng do thi công chậm tiến độ.

Trước đó, vào ngày 15-7, Công ty Công Thành đã tạm thời ngừng hoạt động với thời gian kéo dài 1 năm. Có mặt tại địa điểm triển khai gói thầu này ở địa phận phường Thanh Thủy (TP Huế), chúng tôi ghi nhận không thấy bất kỳ bóng dáng người nào có mặt. Xung quanh quây kín bằng tôn. Các bảng thông tin công trình cũng đã được tháo dỡ.

Cận cảnh dự án xây dựng tòa nhà CNTT TP Huế im lìm sau khi nhà thầu chạy làng.

Gói thầu số 12: Chi phí xây lắp và thiết bị đợt 1 bao gồm thi công khối nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà để xe 2 bánh, phòng chống mối mọt, hệ thống cấp điện và toàn bộ thiết bị với giá mời thầu gần 41 tỉ đồng. Liên danh Công ty Công Thành - Hoàng Nhật Phát trúng thầu với giá gần 34,6 tỉ đồng sau khi giảm thầu tới 6,4 tỉ đồng. Hợp đồng được ký kết vào cuối năm 2023 với thời gian thực hiện 600 ngày, trong đó Công ty Công Thành đảm nhận thi công phần xây dựng cơ bản, Công ty Hoàng Nhật Phát thi công phần PCCC.

Toà nhà đã xây dựng cơ bản xong phần thô nhưng ngừng thi công nhiều tháng nay do nhà thầu "chạy làng".

Theo Trung tâm CNTT TP Huế, Công ty Công Thành đã hoàn thành khối lượng khoảng 44% giá trị hợp đồng ký kết, bao gồm cả khối lượng phát sinh. Đến nay, chủ đầu tư đã giải ngân được 54% so với giá trị hợp đồng, tương đương gần 18,68 tỉ đồng.

Xung quanh cửa đóng then cài, cỏ mọc.

Sau khi trúng thầu, Công ty Công Thành lập tức ký hợp đồng giao khoán trọn gói việc thi công toàn bộ phần xây lắp cho Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Quang Quyết ở Huế với giá 4,67 tỉ đồng. Công Thành chỉ cử một vài người chủ chốt vào triển khai gói thầu. Gói thầu hiện đã cơ bản xây xong phần thô là tòa nhà 5 tầng với 1 tầng hầm, 1 tầng tum.

Đến nay Công Thành còn nợ hàng tỉ đồng của nhiều doanh nghiệp tại Huế về cung cấp vật liệu như gạch không nung, cát, bê tông, ép cọc… Riêng Công ty Quang Quyết bị nợ lên tới 700 triệu đồng khiến công nhân lao đao. Mặc dù hứa hẹn sẽ trả nợ trong vòng 3 tháng, bắt đầu từ tháng 7 và kết thúc vào tháng 9-2025, nhưng đến nay Công ty Công Thành do ông Nguyễn Bá Trình làm Tổng Giám đốc vẫn chỉ "hứa lèo".

Hình ảnh công trình thi công gói thầu số 12 dự án xây dựng tòa nhà CNTT sau khi nhà thầu "chạy làng":

Bảng thông tin công trình đã được tháo dỡ.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP Huế hiện đang xây dựng (góc trái), sau khi hoàn thành sẽ kết nối với Trung tâm CNTT TP Huế.

Dự án đang "bất động" vì nhà thầu "chạy làng".

Công ty Công Thành "chạy làng" khỏi gói thầu sau khi giảm thầu đến hơn 6,4 tỉ đồng, quá trình thi công cũng được tạo điều kiện để không bố trí các thiết bị thi công theo quy định qua đó tiết kiệm được cả tỉ đồng...

Vậy nhưng nay "chạy làng" luôn hàng tỉ đồng tiền thuê lại đơn vị thi công, cung cấp vật liệu xây dựng.

Với không gian mặt bằng rộng rãi như thế này nhưng chủ đầu tư khẳng định là vì mặt bằng nên không thể bố trí cẩu tháp, vận thăng để thi công.



