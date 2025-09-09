Nhà thầu dự án đường sắt xin lỗi vì hiện tượng trào bùn

Khu vực dân cư bị xảy ra hiện tượng trào bùn lên mặt đất. Ảnh: MRB

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 8-9, tại khu vực trong ngõ 7 Giang Văn Minh đã xảy ra hiện tượng hỗn hợp bùn và nước trào lên mặt đất trong quá trình thi công hầm TBM số 2 tại vòng hầm số 816 (1.224m tính từ Ga S09 - Kim Mã) ở độ sâu 15m so với mặt đất, thuộc dự án đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Ngay khi phát hiện ra hiện tượng trên, chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu đã huy động 30 nhân sự và 5 xe hút bùn, các thiết bị chuyên dụng, khoanh vùng, thu gom, xử lý bùn, vệ sinh khu vực, đồng thời giám sát chặt chẽ mọi hoạt động thi công TBM.

Tính đến 19h40 ngày 8-9, lượng bùn trào đã được kiểm soát, việc khắc phục, cũng như hỗ trợ tạm thời một số hộ dân trong ngõ 7 Giang Văn Minh đang được thực hiện, bao gồm việc bố trí chỗ ăn nghỉ, hỗ trợ tạm dừng kinh doanh.

Đến 19h40 ngày 8-9, lượng bùn trào đã được kiểm soát, công tác khắc phục vẫn đang được triển khai. Ảnh: MRB

“Chúng tôi chân thành xin lỗi người dân tại khu vực ngõ Giang Văn Minh vì việc hỗn hợp bùn trào lên mặt đất trong quá trình thi công hầm. Từ những sự việc trước đây, chúng tôi đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và tăng cường biện pháp kiểm soát. Do đó, trong lần này, nhà thầu đã kịp thời phát hiện, xử lý nhanh hơn, huy động lực lượng, thiết bị để khoanh vùng và thu gom bùn đất, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và môi trường xung quanh. Chúng tôi cam kết tiếp tục rà soát toàn diện biện pháp thi công, nâng cao năng lực ứng phó, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án và chính quyền địa phương, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cộng đồng, cũng như chất lượng và tiến độ của dự án.” - ông Lee Young Kyeong - Phó giám đốc dự án, đại diện nhà thầu chính của gói thầu CP03 - Liên danh HGU nói.

Theo MRB, nguyên nhân sơ bộ được xác định là trong quá trình thi công hầm đi qua khu vực có điều kiện địa chất phức tạp nơi có tầng đất bồi đắp vật liệu rời rạc, các vị trí giếng khai thác nước cũ, cống thoát nước cũ hiện không còn được sử dụng… tạo thành đường đi cho hỗn hợp bùn trào lên mặt đất.

Trong thời gian tới, dự án sẽ điều chỉnh các tham số thi công, vận hành TBM cho phù hợp với các tầng địa chất để giảm thiểu ảnh hưởng có thể xảy ra.