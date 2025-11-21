Hình ảnh gây chú ý ở đỉnh Fansipan lúc sáng sớm
Sáng 21/11, trên đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Hơi nước ngưng kết, tạo thành lớp sương muối mỏng trên khu vực đỉnh núi.
Sáng sớm 21/11, khu vực đỉnh đỉnh Fansipan, tỉnh Lào Cai xuất hiện lớp sương muối trắng xoá. Nhiệt độ đo được lúc 6h là 0 độ C, nhiệt độ trước đó có thể thấp hơn. Hiện tượng này khiến du khách tò mò, thích thú.
Sương muối thường hình thành khi nhiệt độ thường xuống dưới 0 độ hoặc sát mức 0 độ, khi trong không khí đủ ẩm để hơi nước ngưng kết trên cỏ, lá, mái ngói. Sương muối thường hình thành từ 2 –7 giờ sáng; khi mặt trời lên thì tan dần.
Tiền Phong