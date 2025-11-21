Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

21-11-2025 - 22:15 PM | Lifestyle

Hình ảnh gây chú ý ở đỉnh Fansipan lúc sáng sớm

Sáng 21/11, trên đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Hơi nước ngưng kết, tạo thành lớp sương muối mỏng trên khu vực đỉnh núi.

Sáng sớm 21/11, khu vực đỉnh đỉnh Fansipan, tỉnh Lào Cai xuất hiện lớp sương muối trắng xoá. Nhiệt độ đo được lúc 6h là 0 độ C, nhiệt độ trước đó có thể thấp hơn. Hiện tượng này khiến du khách tò mò, thích thú.

Video du khách thích thú với biển mây, sương muối trên đỉnh Fansipan.
Hình ảnh gây chú ý ở đỉnh Fansipan lúc sáng sớm- Ảnh 1.

Hình ảnh gây chú ý ở đỉnh Fansipan lúc sáng sớm- Ảnh 2.

Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan.

Hình ảnh gây chú ý ở đỉnh Fansipan lúc sáng sớm- Ảnh 3.

Nhiệt độ đo lúc 6h sáng ở mức 0 độ C.

Hình ảnh gây chú ý ở đỉnh Fansipan lúc sáng sớm- Ảnh 4.

Hình ảnh gây chú ý ở đỉnh Fansipan lúc sáng sớm- Ảnh 5.

Hơn 7h sương bắt đầu tan.

Sương muối thường hình thành khi nhiệt độ thường xuống dưới 0 độ hoặc sát mức 0 độ, khi trong không khí đủ ẩm để hơi nước ngưng kết trên cỏ, lá, mái ngói. Sương muối thường hình thành từ 2 –7 giờ sáng; khi mặt trời lên thì tan dần.

Theo Bảo An

Tiền Phong

