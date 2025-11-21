Hình ảnh gây chú ý ở đỉnh Fansipan lúc sáng sớm

Sáng sớm 21/11, khu vực đỉnh đỉnh Fansipan, tỉnh Lào Cai xuất hiện lớp sương muối trắng xoá. Nhiệt độ đo được lúc 6h là 0 độ C, nhiệt độ trước đó có thể thấp hơn. Hiện tượng này khiến du khách tò mò, thích thú.

Video du khách thích thú với biển mây, sương muối trên đỉnh Fansipan.

Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan.

Nhiệt độ đo lúc 6h sáng ở mức 0 độ C.

Hơn 7h sương bắt đầu tan.