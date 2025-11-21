Mẹ đơn thân giàu nhất nhì showbiz: Sợ hôn nhân, 40 tuổi một mình sinh con, sống trong biệt thự 20 tỷ

Từ nghệ sĩ đến nữ doanh nhân thành đạt, giàu có bậc nhất showbiz Việt

Nhật Kim Anh tên thật Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985 tại Thanh Hóa, vào nghề từ năm 2001. Từ một giọng ca trẻ có chất giọng trầm ấm, cô nhanh chóng tạo dấu ấn trong lòng khán giả bằng những bản hit như Lâu đài cát, Mưa đã tạnh, Tiếng vĩ cầm. Nhật Kim Anh ghi điểm nhờ sự nghiêm túc trong âm nhạc và phong cách trình diễn cảm xúc.

Nhật Kim Anh là mỹ nhân đa tài của showbiz Việt

Không chỉ là ca sĩ, cô còn là diễn viên truyền hình được đánh giá cao. Từ Long Thành cầm giả ca, Độc thân tuổi 30 đến Vua bánh mì, Nhật Kim Anh luôn được đánh giá là diễn viên có chiều sâu, lột tả cảm xúc tốt.

Đỉnh cao nhất phải kể đến vai Thị Bình trong Tiếng sét trong mưa, bộ phim gây sốt toàn quốc năm 2019. Vai diễn giúp cô khẳng định vị thế diễn viên hàng đầu, đồng thời tạo nên dấu ấn khó phai trong sự nghiệp.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn lấn sân kinh doanh. Cô sáng lập thương hiệu mỹ phẩm và cà phê riêng và gặt hái nhiều thành công. Từ một nghệ sĩ, người đẹp 8X trở thành doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, được đánh giá là một trong những nghệ sĩ giàu bậc nhất showbiz.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn "mát tay" kinh doanh

Nhật Kim Anh từng thừa nhận, có quãng thời gian, cô vô cùng vất vả, vừa chạy show ngày đêm, di chuyển liên tục, vừa họp hành với đối tác, thậm chí nhiều lần kiệt sức. Nhưng chính sự nỗ lực, khát vọng vươn lên đã giúp cô xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc.

Hiện tại, Nhật Kim Anh sinh sống trong căn biệt thự sân vườn rộng 200m2 tại TP.HCM, có giá trị ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Không gian sống của cô thoáng đãng với hồ cá Koi trước nhà, khu vườn phủ đầy cây xanh và nội thất được bài trí tinh tế, sang trọng. Ngoài vườn, Nhật Kim Anh đặt một bức tượng Phật Quan Âm lớn. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô hay ngồi thiền, tìm lại sự cân bằng, tĩnh tâm khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Nhật Kim Anh sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM

Cơ ngơi của nữ nghệ sĩ được thiết kế sang trọng, gần gũi với thiên nhiên

Cuộc sống làm mẹ đơn thân trong biệt thự 20 tỷ ở TP.HCM

Nếu sự nghiệp thăng hoa, thì đường tình duyên của Nhật Kim Anh lại không suôn sẻ. Cuộc hôn nhân đầu tiên giữa cô và doanh nhân Bửu Lộc kết thúc sau hơn 4 năm chung sống. Con trai đầu lòng của nữ nghệ sĩ sống với bố và gia đình nội ở Cần Thơ.

Dù không được ở bên con mỗi ngày, Nhật Kim Anh vẫn nỗ lực duy trì sự kết nối bằng cách về thăm con vào cuối tuần, hoặc đón bé lên TP.HCM vào dịp lễ Tết. Cô luôn trân trọng tình cảm của con và khẳng định sẽ làm mọi điều để bù đắp.

Nhật Kim Anh trong cuộc sống đời thường

Sau khi hôn nhân tan vỡ, thay vì tìm kiếm một mối quan hệ mới, Nhật Kim Anh chọn tập trung vào công việc và gia đình. Nhưng khát khao được làm mẹ thêm một lần nữa vẫn âm ỉ trong cô. Đầu năm 2025, bé Julia, con gái thứ hai của Nhật Kim Anh chào đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Nữ nghệ sĩ công bố làm mẹ đơn thân ở tuổi 40 và giấu kín danh tính cha của bé.

"Nhiều người thắc mắc tại sao tôi không chọn kết hôn rồi có con như bao người mà lại làm mẹ đơn thân. Mỗi người đều có con đường đi, hạnh phúc riêng, không nhất thiết phải tuân theo một khuôn mẫu. Tôi làm mẹ đơn thân vì thấy đây là điều phù hợp bản thân. Tôi có thể xây dựng tổ ấm theo cách riêng, tập trung toàn bộ tình yêu thương cho con", cô tâm sự với với VnExpress.

Con gái Nhật Kim Anh hiện 6 tháng tuổi, là “trung tâm của cả gia đình”, lúc nào cũng khiến nhà cửa rộn ràng bởi sự đáng yêu, lanh lợi. Đối với cô, chỉ cần nhìn con là mọi mệt mỏi đều tan biến.

Nhật Kim Anh bên mẹ và 2 con

Mẹ của Nhật Kim Anh dù già yếu, mắc bệnh tuổi già, vẫn lên TP.HCM để phụ con gái chăm cháu ngoại. Biết con vất vả để có Julia, bà thương con nhưng không ngăn cản, mà ngược lại còn hết lòng ủng hộ. Sự đồng hành ấy tiếp thêm sức mạnh cho nữ diễn viên trong hành trình làm mẹ đơn thân.

Ở tuổi 40, Nhật Kim Anh thừa nhận mình “sợ hôn nhân” sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Mẹ cô vẫn mong con gái tìm được người tốt để làm chỗ dựa, nhưng nữ nghệ sĩ thấy chỉ cần có mẹ và các con là đủ.

Với cô, hạnh phúc bây giờ đơn giản là mỗi sáng được nhìn con lớn lên từng ngày, là được đón mẹ từ quê lên sống cùng, được nghe tiếng trẻ thơ ríu rít trong căn nhà rộng lớn.