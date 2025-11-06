Nữ diễn viên là thạc sĩ giàu có: Mẹ đơn thân U60 lão hóa ngược xinh đẹp

Nhắc đến thập niên 90 của màn ảnh Việt không thể không kể đến những "Mỹ nhân ảnh lịch" đình đám và Thanh Mai là một trong những cái tên nổi bật nhất.



Thanh Mai thời trẻ

Với vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm cùng tài năng đa lĩnh vực, cô nhanh chóng trở thành thần tượng của khán giả.

Giờ đây, khi đã bước sang tuổi ngoài 50 và đang tiến dần đến ngưỡng U60, Thanh Mai vẫn khiến công chúng phải trầm trồ vì nhan sắc trẻ trung không tuổi và một cuộc sống đáng ngưỡng mộ.

M ỹ nhân thập niên 90 và danh xưng "nữ hoàng ảnh lịch"

Thanh Mai, tên đầy đủ là Bùi Thị Thanh Mai, sinh năm 1973 tại Nghệ An. Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ rất sớm với vai trò diễn viên múa solo tài năng. Bước ngoặt lớn đến vào năm 1992 khi cô đoạt danh hiệu Á hậu cuộc thi "Ngôi sao điện ảnh ngày mai".

Đây là bệ phóng đưa Thanh Mai đến với điện ảnh và trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất thời bấy giờ.

Trong những năm 90, Thanh Mai nổi tiếng qua nhiều bộ phim như: Cô thủ môn tội nghiệp, Ngã ba lòng, Vòng hoa Chompay, Người đi tìm dĩ vãng... Cô chiếm trọn cảm tình của khán giả bằng lối diễn xuất tự nhiên cùng vẻ đẹp nữ tính, nền nã.

Song song với điện ảnh, Thanh Mai còn là người mẫu ảnh cực kỳ ăn khách, thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí lớn, và được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch" – một biểu tượng nhan sắc không thể thiếu của thập niên 90.

Sau này, tên tuổi của Thanh Mai tiếp tục được khẳng định qua vai trò MC duyên dáng, thông minh của chương trình "Sức sống mới" – một talk show từng có tỉ suất người xem cao nhất VTV.

Nhan sắc "lão hóa ngược" ở tuổi u60

Hiện tại, ở tuổi ngoài 50, Thanh Mai vẫn giữ được phong độ nhan sắc đáng kinh ngạc, thường được ví là "lão hóa ngược". Dù đã bước qua ngưỡng ngũ tuần và đang tiến gần đến U60, cô vẫn sở hữu làn da căng mịn, vóc dáng thon gọn như thiếu nữ với vòng eo đáng mơ ước, từng tiết lộ là 58cm.

Bí quyết giữ gìn vẻ đẹp của Thanh Mai không chỉ nằm ở gen di truyền mà còn là sự kỷ luật thép trong lối sống.

Thanh Mai có chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Cô dành khoảng 1 giờ mỗi ngày để tập thể dục, đặc biệt yêu thích yoga để giữ thân hình săn chắc, dẻo dai.

Cô cũng chú trọng ăn nhiều rau xanh, hoa quả, hạn chế đồ chiên xào, đồ ăn giàu đường và muối. Cô cũng áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn để thanh lọc cơ thể.

Với kinh nghiệm là một doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp, Thanh Mai luôn ý thức chăm sóc kỹ lưỡng cả bên trong lẫn bên ngoài, đồng thời khẳng định việc tận dụng các công nghệ làm đẹp hiện đại một cách chừng mực là cần thiết để duy trì sự trẻ trung.

Một trong những bí quyết quan trọng của Thanh Mai là tinh thần tích cực. Cô luôn giữ thói quen ngủ sớm, tránh xa căng thẳng, thường xuyên đọc sách, đi du lịch và tham gia các hoạt động thiện nguyện để nuôi dưỡng tâm hồn bình yên.

Nhờ những nỗ lực đó, mỗi lần Thanh Mai xuất hiện đều thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái tự tin, sang trọng.

Là doanh nhân thành đạt và hạnh phúc kín tiếng

Khác với nhiều đồng nghiệp cùng thời, khi sự nghiệp nghệ thuật đang ở đỉnh cao, Thanh Mai bất ngờ tạm gác lại để tập trung vào con đường học vấn và kinh doanh. Cô là một trong số ít nghệ sĩ Việt có học vị cao khi sở hữu bằng Thạc sĩ Kinh tế (MBA) từ trường Washington State University.

Hiện tại, Thanh Mai là một doanh nhân thành đạt, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện danh tiếng. Cô được ví như "đại gia ngầm" của showbiz Việt khi sở hữu khối tài sản lớn, sống trong biệt thự sang trọng, nguy nga có giá trị triệu đô ở TP. Hồ Chí Minh.

Dù giàu có, Thanh Mai chia sẻ cô sống khá giản dị, không quá mê đồ hiệu hay trưng trổ sự hào nhoáng. Cô tự nhận mình là "hồng nhan bạc tỷ", một người phụ nữ vừa đẹp vừa giàu có, thành công trong sự nghiệp.

Về đời tư, Thanh Mai chọn cách sống kín tiếng và bình yên. Cô có một con gái lớn hiện đang du học tại Mỹ. Dù sống xa cách, hai mẹ con vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết như những người bạn. Thanh Mai tôn trọng và ủng hộ con theo đuổi sự nghiệp riêng. Sau một lần kết hôn và ly hôn, cô có tái hôn nhưng vẫn giữ kín thông tin về bạn đời, mong muốn bảo vệ sự riêng tư và bình yên cho gia đình.

Thanh Mai và con gái

Ở tuổi U60, Thanh Mai tận hưởng cuộc sống viên mãn, cân bằng giữa công việc kinh doanh bận rộn và những giây phút thư giãn, du lịch cùng gia đình, bạn bè.

Cô cũng có kế hoạch tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn, đặc biệt là các dự án hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn lan tỏa thông điệp về một vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở cách sống nhân ái, yêu thương.

Từ một Mỹ nhân ảnh lịch của thập niên 90, MC Thanh Mai đã trở thành hình mẫu phụ nữ hiện đại, tài sắc vẹn toàn, độc lập tài chính, và biết cách trân trọng, chăm sóc bản thân để luôn tỏa sáng bất chấp thời gian.