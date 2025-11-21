Miền Bắc đã xuất hiện băng giá sớm: Không phải ở Fansipan, đây cũng là điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam

Trong tâm lý của nhiều người yêu du lịch, tuyết và băng giá ở Việt Nam gần như gắn liền với Fansipan – nóc nhà Đông Dương. Tuy nhiên, sáng 19/11, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh cây cỏ, lối mòn và đỉnh núi phủ trắng băng. Điều bất ngờ nằm ở chỗ: Nơi ghi nhận hiện tượng này không phải Fansipan, mà là Tà Xùa – điểm săn mây nổi tiếng thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, nằm trên địa phận Sơn La – Lào Cai.

Ngoài ra, theo thông tin từ VTV, người dân địa phương cho biết khu vực đỉnh Phu Sa Phìn (Lào Cai) và Ngũ Chỉ Sơn (Lai Châu) xuất hiện băng giá dày, duy trì từ sáng đến chiều ngày 19/11. Nhiệt độ khu vực có lúc xuống dưới 0°C. Đây cũng là đợt băng giá đầu tiên của mùa đông 2025-2026, sớm hơn khoảng nửa tháng so với mọi năm.

Băng giá xuất hiện sớm tại nhiều khu vực theo ghi nhận của người dân địa phương và khách du lịch (Ảnh Phàng A Chia, Phang Ga)

Việc băng giá xuất hiện tại nhiều điểm ngay giữa tháng 11 khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi đây được xem là thời điểm sớm hơn đáng kể so với quy luật thời tiết trong nhiều năm qua. Một hướng dẫn viên có hơn 14 năm dẫn leo núi tại Tà Xùa chia sẻ với Thanh Niên rằng anh “chưa từng thấy băng giá đến sớm như vậy”, cho thấy mức độ bất thường của đợt không khí lạnh năm nay.

Băng giá năm nay và các năm trước ở Việt Nam

Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, băng giá tại miền Bắc thường chỉ xuất hiện từ giữa tháng 12, khi những đợt không khí lạnh mạnh liên tục tràn xuống. Theo Báo Bắc Ninh, vào năm 2014, băng giá được dự báo có khả năng xảy ra chỉ khi miền Bắc bước vào rét đậm, rét hại từ khoảng giữa tháng 12. Sang năm 2016, Tạp chí Cộng sản ghi nhận băng giá xuất hiện vào ngày 24/1 tại nhiều điểm cao ở Lai Châu, thậm chí có nơi dày hơn 1 cm.

Năm 2018, theo VnExpress, băng giá phủ đỉnh Mẫu Sơn vào ngày 30–31/1, tạo nên cảnh tượng trắng xóa kéo dài hai ngày liền. Đến năm 2021, Tuổi Trẻ đưa tin Sa Pa và Bát Xát (Lào Cai) xuất hiện băng giá vào ngày 9/1 khi nhiệt độ xuống tới -0,3°C. Gần nhất, vào cuối tháng 1/2024, báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết Phia Oắc (Cao Bằng) cũng ghi nhận băng giá trong nhiều ngày.

Mẫu Sơn - Lạng Sơn là điểm thường xuyên ghi nhận băng giá ở Việt Nam (Ảnh Lạng Sơn TV)

So sánh chuỗi dữ liệu trên cho thấy băng giá tháng 11/2025 xuất hiện tại Tà Xùa là hiện tượng sớm nhất trong nhiều năm. Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia được Thanh Niên trích dẫn, đợt không khí lạnh giữa tháng 11 năm nay được xem là một trong những đợt mạnh nhất đầu mùa, khiến nhiệt độ vùng núi cao giảm sâu xuống ngưỡng âm độ, tạo điều kiện băng giá hình thành từ rất sớm. Điều này lý giải vì sao ngay cả những khu vực quen thuộc với cảnh săn mây như Tà Xùa cũng trở thành “vùng trắng” khi băng phủ dày đặc.

Gợi ý các điểm du lịch có thể xuất hiện băng giá trong mùa đông

Việc băng giá xuất hiện sớm tại Tà Xùa khiến nhiều du khách háo hức tìm kiếm những hành trình săn rét trong mùa đông năm nay. Trên thực tế, Việt Nam có nhiều điểm đến sở hữu độ cao và điều kiện khí hậu đủ để xuất hiện băng giá, thậm chí tuyết trong đợt lạnh sâu.

Tà Xùa đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau hiện tượng băng giá ngày 19/11. Với độ cao khoảng 2.700 m và khí hậu đặc trưng vùng Hoàng Liên Sơn, nơi đây từ lâu đã nổi tiếng với biển mây dày nhưng hiếm khi ghi nhận băng giá sớm như năm nay. Theo VTV và VnExpress, băng đã bám dày trên cây cỏ, lối mòn và cả khu vực đỉnh núi, tạo nên cảnh tượng khác lạ so với những mùa trước.

Tà Xùa có băng giá thu hút nhiều du khách (Ảnh Traveloka)

Sa Pa và Fansipan vẫn giữ vị trí quen thuộc trong bản đồ săn tuyết và băng giá Việt Nam. Theo Tuổi Trẻ, Fansipan từng ghi nhận tuyết phủ trắng vào các năm 2018 và 2021, đặc biệt khi nhiệt độ giảm mạnh xuống ngưỡng âm. Nơi đây có hạ tầng du lịch tốt, khu cáp treo ổn định và dịch vụ đầy đủ, phù hợp với du khách lần đầu muốn trải nghiệm giá lạnh vùng núi cao.

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là một trong những nơi có khả năng tuyết rơi cao nhất miền Bắc. Trích VnExpress, nhiều năm khu vực này ghi nhận nhiệt độ xuống tới -5°C, tuyết và băng giá xuất hiện liên tục khi có đợt lạnh sâu. Địa hình rộng, quang đãng khiến hiện tượng băng tuyết ở Mẫu Sơn thường kéo dài hơn so với một số điểm khác.

Hà Giang, đặc biệt khu vực Đồng Văn – Mã Pí Lèng, cũng là lựa chọn của những người yêu thích khám phá. Theo thông tin tổng hợp từ Jungle Boss Tours, vùng này đôi khi xuất hiện tuyết nhẹ hoặc băng giá, đặc biệt ở các đỉnh núi có cao độ từ 1.500–1.800 m trở lên. Không khí lạnh kết hợp địa hình hùng vĩ tạo nên khung cảnh hiếm có, dù điều kiện di chuyển đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ảnh Tổng hợp

Phia Oắc (Cao Bằng) cũng là điểm đến đáng chú ý khi từng nhiều lần ghi nhận băng giá trong các đợt rét mạnh. Theo SGGP, vào cuối tháng 1/2024, khu vực này xuất hiện băng dày trên cành cây và ven đường, thu hút đông đảo du khách lên núi ngắm cảnh.

Dù bất ngờ xuất hiện sớm hơn thông lệ, băng giá tại Tà Xùa được xem là tín hiệu cho thấy miền Bắc đã bước vào mùa đông thực sự. Với những du khách yêu thích không khí lạnh vùng cao, đây là thời điểm thích hợp để lên kế hoạch cho hành trình săn băng, săn tuyết tại các điểm đến nổi bật của Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cũng khuyến cáo du khách cần theo dõi sát dự báo thời tiết, chuẩn bị đủ trang phục giữ ấm và đảm bảo an toàn khi di chuyển, nhất là trên những cung đường đèo dễ trơn trượt trong điều kiện băng giá.



