Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát

26-09-2025 - 14:32 PM | Xã hội

Hệ thống camera AI trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội) cho thấy hiệu quả bước đầu khi các phương tiện chấp hành nghiêm tín hiệu đèn đỏ, không còn cảnh vượt ẩu như trước.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 1.

Từ 0h ngày 24/9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên một số tuyến phố của Hà Nội. Điểm thí điểm đầu tiên là đường Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy. Đây được xem là bước tiến trong nỗ lực quản lý, giám sát, xử lý vi phạm bằng công nghệ hiện đại, nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 2.

Ngay sau khi Cục Cảnh sát giao thông công bố gần 1.800 vi phạm được phát hiện chỉ trong vòng nửa ngày, camera AI đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên các diễn đàn về giao thông. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, cho rằng sự xuất hiện của hệ thống này sẽ góp phần quan trọng trong việc lập lại kỷ cương, giảm bớt những hành vi vi phạm diễn ra phổ biến ở các tuyến phố đông đúc.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại nút giao Phạm Văn Bạch – Dương Đình Nghệ vào sáng 26/9 cho thấy khung cảnh giao thông trật tự hơn hẳn so với trước. Trong giờ cao điểm, các tài xế đều dừng xe ngay khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, không có nhiều tình huống cố tình vượt ẩu.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 4.

Trong các khung giờ khác nhau, hầu hết người đi đường đều chấp hành đúng quy định trật tự, an toàn.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 5.

Hình ảnh lộn xộn, chen lấn ở ngã tư đã giảm đáng kể, nhường chỗ cho khung cảnh xe cộ dừng đỗ ngay hàng thẳng lối.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 6.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 7.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 8.

Hệ thống camera AI được lắp đặt tại đây có khả năng ghi hình và phân tích vi phạm trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả ban đêm. Công nghệ này có thể tự động nhận diện các hành vi như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều... với độ chính xác cao, cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc xử lý phạt nguội.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 9.

Buổi sáng 26/9, tuyến phố Phạm Văn Bạch ken đặc phương tiện, song hầu hết đều tuân thủ hiệu lệnh đèn giao thông. Đèn đỏ bật sáng, dòng xe lập tức dừng lại ngay trước vạch kẻ, tạo nên hình ảnh giao thông kỷ luật.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 10.

Trên vỉa hè, hình ảnh xe máy tràn lên chiếm lối người đi bộ gần như không xuất hiện. Người lái xe máy cũng chấp hành nghiêm túc các quy định bắt buộc như đội mũ bảo hiểm, đi đúng chiều đường, không len lỏi vào những lối cấm.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 11.

Hình ảnh những hàng xe máy dừng ngay ngắn khi chờ đèn đỏ khiến người đi bộ cảm thấy yên tâm hơn. Nhiều người có thể thoải mái qua đường mà không phải len lỏi qua những “rào chắn” xe máy như trước.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 12.

“Từ khi Nghị định 168 có hiệu lực và thêm hệ thống camera giám sát, người dân đã thận trọng hơn khi tham gia giao thông. Mức xử phạt cao kết hợp với việc bị camera ghi lại mọi hành vi buộc nhiều người phải tuân thủ luật”, anh Phạm Văn Khánh, ở phường Hà Đông, chia sẻ.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 13.

"Mỗi sáng tôi đều đi qua đoạn này, rõ ràng giờ đi bộ qua đường thoải mái hơn hẳn. Trước đây, xe máy thường tràn lên cả vạch người đi bộ, rất nguy hiểm. Có camera AI, tình hình đã khác nhiều”, anh Hoàng Văn Long, ở phường Cầu Giấy, nói.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 14.

Tuy nhiên, tại những tuyến đường chưa được lắp đặt camera AI, hình ảnh vi phạm luật giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 15.

Cách phố Phạm Văn Bạch vài trăm mét, các tuyến đường như Mạc Thái Tông, Cầu Giấy, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ..., hàng loạt người lái xe máy vô tư vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm...

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 16.

Tại nút giao Mạc Thái Tổ – Nguyễn Chánh, nhiều người thậm chí đi ngược chiều, leo lên vỉa hè dành cho người đi bộ, gây cản trở và mất an toàn. Không ít trường hợp cố tình dừng đèn đỏ ở làn ngược chiều, tạo ra khung cảnh lộn xộn.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 17.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 18.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 19.

Hình ảnh người dân vô tư vi phạm luật giao thông tại những nơi chưa lắp camera AI sáng 29/6.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 20.

Tối 24/9, Cục Cảnh sát giao thông công bố số liệu từ hệ thống camera AI. Chỉ trong 12 giờ, hai camera trên phố Phạm Văn Bạch ghi nhận 1.798 vi phạm, gồm 343 người không đội mũ bảo hiểm, 1.452 trường hợp vượt đèn đỏ (1.339 xe máy, 113 ô tô) và 3 trường hợp đi ngược chiều.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát- Ảnh 21.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông đánh giá, con số này cho thấy ý thức chấp hành luật giao thông ở Hà Nội vẫn còn đáng lo ngại, cần tiếp tục chấn chỉnh quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Nam Nguyễn - Tiến Linh - Viên Minh/VTC News

VTC News

