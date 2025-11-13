Hình ảnh khó hiểu của Mailisa giữa lúc hàng chục cơ sở bị khám xét

Mới đây, mạng xã hội xôn xao khi lực lượng chức năng đồng loạt khám xét hệ thống thẩm mỹ Mailisa do Phan Thị Mai (thường gọi Mailisa) làm chủ. Ngay trong sáng 13/11, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM đã phong tỏa và khám xét biệt phủ rộng khoảng 4.000m² của vợ chồng Phan Thị Mai tại khu Thới An, quận 12 (cũ).

Cùng thời điểm, cảnh sát cũng kiểm tra nhiều chi nhánh Mailisa trên cả nước như TP.HCM - Đắk Lắk - Nghệ An - Đà Nẵng - Cần Thơ - Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng phục vụ điều tra. Theo ghi nhận, quá trình khám xét tại cơ sở Huỳnh Văn Bánh (TP.HCM) kết thúc vào trưa cùng ngày với loạt hồ sơ được niêm phong mang đi.

Đến hiện tại, cơ quan chức năng chưa công bố thông tin về việc bắt giữ hay khởi tố Phan Thị Mai. Các báo chỉ xác nhận việc khám xét, thu giữ tài liệu và những sai phạm trước đó của hệ thống Mailisa, bao gồm các quyết định xử phạt trong hoạt động thẩm mỹ và quảng cáo vượt phép.

Trong bối cảnh vụ việc đang "nóng như lửa", một đoạn clip có sự xuất hiện của Mailisa bất ngờ viral trên MXH và nhận được lượt tương tác cao.

Vai diễn từ 10 năm trước của "sếp" Mailisa

Ít ai nhớ rằng hơn 10 năm trước, Phan Thị Mai từng xuất hiện trong phần phim Lật Mặt 1 của đạo diễn Lý Hải với vai khách mời. Theo lời kể của "sếp" Mailisa, hồi đó viện thẩm mỹ Mailisa mới chỉ là 1 cửa hàng nho nhỏ nhưng đã được đạo diễn Lý Hải mời và quay lên cả phim tên thương hiệu. Theo Mailisa thì điều này khẳng định cho uy tín của viện thẩm mỹ này từ lâu chứ không phải bây giờ mới uy tín.

Khi đó, Phan Thị Mai và chồng có mặt tại buổi công chiếu, sải bước trên thảm đỏ, chụp ảnh cùng nhiều diễn viên và đạo diễn của ê-kíp. Trong sự kiện, Mailisa còn bày tỏ: "Mặc dù chỉ là một vai khách mời trong phim, nhưng dự án được đầu tư đúng đắn, chuyên nghiệp của Lý Hải đã khiến tôi vô cùng cảm kích, tự hào khi được góp phần nhỏ trong cả một ê-kíp làm phim vất vả bao tháng trời".

Trong ảnh sự kiện, doanh nhân Phan Thị Mai mặc váy xanh đậm, trang điểm khá đơn giản, đứng cạnh nhiều khách mời nổi tiếng. So với hình ảnh hiện tại của Mailisa, nhiều người bày tỏ sự khó hiểu là không biết bằng cách nào nữ doanh nhân này lại "lão hoá ngược" đỉnh đến vậy.

Hình ảnh "sếp" Mai và chồng doanh nhân tham dự sự kiện ra mắt phim Lật Mặt

Những hình ảnh cách đây 10 năm đối lập rất lớn so với hiện tại. Trong phim Mailisa có phần già hơn nhiều so với thời điểm gần đây. Có lẽ do cách trang điểm và tạo hình khiến cô trông có vẻ "khá dừ". Thậm chí nếu không nói, nhiều người sẽ không thể tin vai diễn bác sĩ 10 năm trước với "sếp" Mailisa ở thời điểm hiện tại là cùng 1 người.

Sự nghiệp của Phan Thị Mai từng gắn với hàng loạt hoạt động marketing rầm rộ trong lĩnh vực thẩm mỹ. Nhưng khi vụ việc pháp lý bùng phát, những hình ảnh cũ như thảm đỏ Lật Mặt 1 hay cảnh quay cameo lại bất ngờ bị đào lại, trở thành chủ đề bàn tán.

Diện mạo của Mailisa ở thời điểm hiện tại

Lật Mặt phần phim đầu tiên của đạo diễn Lý Hải ra mắt năm 2015 là tác phẩm mở màn cho loạt thương hiệu phim hành động, hài ăn khách bậc nhất phòng vé Việt. Phim xoay quanh cuộc trốn chạy của cascadeur Võ Đình (Lý Hải) sau khi bị vu oan, đan xen những phân đoạn hành động tự thực hiện và câu chuyện gia đình xúc động. Thành công ngoài mong đợi của phần 1 đã đặt nền móng cho series điện ảnh Lật Mặt kéo dài suốt nhiều năm.