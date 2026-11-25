Trong dàn hot girl đời đầu, Tâm Tít vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt mỗi khi xuất hiện. Từng là gương mặt phủ sóng khắp các trang báo tuổi teen, cô ghi dấu ấn với đôi mắt to, sống mũi cao, gương mặt thanh tú và mái tóc dài nữ tính. Dù đã rút lui khỏi showbiz nhiều năm để tập trung chăm sóc gia đình và phát triển công việc kinh doanh riêng, người đẹp vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý mỗi lần xuất hiện.

Mới đây, một khoảnh khắc Tâm Tít đi làm tóc bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đáng chú ý, cô lựa chọn kiểu tóc dài và mái chéo, gợi nhớ hình ảnh từng làm nên thương hiệu nhan sắc của hot girl một thời. Cũng trong khoảnh khắc này, không cần tạo hình cầu kỳ, Tâm Tít vẫn thu hút ánh nhìn nhờ gương mặt hài hòa, làn da mịn màng cùng thần thái rạng rỡ.

Ở tuổi 37, bà mẹ hai con vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và đường nét gương mặt trẻ trung. So với hình ảnh thời mới nổi tiếng, diện mạo hiện tại của cô gần như không có quá nhiều thay đổi, thậm chí còn mang nét quyến rũ, sắc sảo hơn.

Mái tóc mới của Tâm Tít (Ảnh cắt từ clip/ @lanhair.center)

Trong quá trình làm tóc, Tâm Tít vẫn rất xinh (Ảnh cắt từ clip/ @lanhair.center)

Bên dưới những hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng liên tục để lại bình luận xuýt xoa: “Chị Tâm Tít xinh quá, ước được xinh như chị”, “Đúng là không thể đùa được với nhan sắc này”, “Tâm Tít giữ phong độ nhất rồi. Bao nhiêu năm chỉ có xinh thêm chứ không thấy già đi luôn”, “Đến tận giờ bao nhiêu người đẹp rồi mà tui vẫn chưa thấy ai xinh vượt qua được Tâm Tít”, “Bao năm chị vẫn thế không già đi tí nào luôn”, “Trời ơi! Thời gian bỏ quên bả hả? 10 mấy năm rồi”...

Tâm Tít tên đầy đủ là Phạm Thanh Tâm, sinh năm 1989. Cô bắt đầu được chú ý từ năm 2008 - gần 20 năm trước, nhanh chóng trở thành một trong những hot girl nổi bật nhất thời kỳ đầu của mạng xã hội Việt Nam. Thời điểm đó, hình ảnh của Tâm Tít xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, tạp chí dành cho tuổi teen. Cô cũng là gương mặt mẫu ảnh được săn đón, tham gia đóng MV ca nhạc và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Đang trên đà phát triển sự nghiệp, Tâm Tít quyết định Nam tiến để thử sức ở những lĩnh vực mới, trong đó có ca hát và diễn xuất. Dù không còn tạo được độ phủ sóng như thời hoạt động tại Hà Nội, cô vẫn duy trì được sự quan tâm nhất định từ công chúng.

Tâm Tít ngày xưa

Năm 2015, Tâm Tít bất ngờ kết hôn với doanh nhân Ngọc Thành, chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân và sau đó có 2 con trai. Kể từ đây, người đẹp dần vắng bóng tại các sự kiện giải trí, dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc riêng.

Hiện tại, Tâm Tít tập trung phát triển hoạt động kinh doanh. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh đời thường, những chuyến du lịch cùng gia đình, đi ăn uống cùng bạn bè và các bộ ảnh thời trang.

Một số hình ảnh của Tâm Tít hiện tại

(Ảnh: FBNV)