Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm, Otis và Ribi Sachi ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Mới đây, nam diễn viên tiếp tục khiến mạng xã hội chú ý khi đăng tải loạt ảnh tình tứ cùng bạn gái trong chuyến du lịch tại Thượng Hải.

Trên trang cá nhân, Otis vừa đăng tải những khoảnh khắc trong chuyến vi vu Thượng Hải (Trung Quốc) cùng Ribi Sachi. Otis lựa chọn phong cách khá đơn giản với áo khoác đen có phần mũ lông, đội mũ lưỡi trai và phối cùng quần jeans. Trong khi đó, Ribi Sachi diện áo khoác dáng dài màu xám, bên trong là áo xanh lá, kết hợp mũ len trắng và túi xách nâu.

Otis và Ribi Sachi vừa có chuyến du lịch ngọt ngào ở Thượng Hải

Loạt hình nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi những khoảnh khắc tình cảm mà cả hai dành cho nhau. Tại địa điểm check-in nổi tiếng ở Thượng Hải, Otis vòng tay ôm vai, đứng sát bên bạn gái khi cả hai cùng tạo dáng trước khung cảnh những tòa nhà cao tầng bên dòng sông. Ở một khoảnh khắc khác, nam diễn viên còn cúi xuống trao nụ hôn cho Ribi Sachi ngay bên bờ sông. Nữ diễn viên cũng thoải mái tựa đầu vào người yêu, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Không chỉ có những bức ảnh tình tứ, cả hai còn tạo dáng nhí nhảnh, cùng hướng về máy ảnh và tận hưởng chuyến đi. Những khung hình được chụp vào thời điểm thành phố lên đèn càng làm nổi bật khung cảnh lãng mạn phía sau. Sau khi công khai chuyện tình cảm, Otis và Ribi Sachi dường như không còn ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc yêu đương trước công chúng.

Otis và Ribi Sachi tạo dáng tình tứ khi check-in tại địa điểm nổi tiếng ở Thượng Hải

Cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào

Hậu công khai, Otis và Ribi Sachi không ngần ngại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội

Otis và Ribi Sachi từng có thời gian dài quen biết trước khi chính thức xác nhận chuyện tình cảm. Cả hai lần đầu hợp tác trong web drama Chàng Trai Của Em vào năm 2016. Đến năm 2026, Otis và Ribi tiếp tục tái hợp trong dự án Cô Gái Của Anh. Sự trở lại cùng nhau sau nhiều năm càng khiến khán giả chú ý, đặc biệt khi những tương tác ngoài đời của cả hai ngày càng thân thiết.

Cuối tháng 7/2026, Otis chính thức công khai chuyện hẹn hò bằng loạt ảnh du lịch bên Ribi Sachi. Đáng chú ý, nam diễn viên còn chia sẻ bức thư tay bạn gái viết nhân dịp sinh nhật, trong đó cô gọi anh là "My Love" và gửi gắm những lời yêu thương.

Otis công khai hẹn hò Ribi Sachi vào dịp sinh nhật của bạn gái

Từ thời điểm đó, cặp đôi thoải mái xuất hiện bên nhau hơn. Otis từng trao nụ hôn lên má bạn gái tại một sự kiện, cả hai cũng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khi cùng nấu ăn, đi du lịch. Trong một lần tương tác trên mạng xã hội, họ còn xưng hô với nhau bằng những cách gọi thân mật như vợ chồng, khiến người hâm mộ thích thú.

Đáng chú ý, khoảng cách tuổi tác của cả hai cũng là điều được cư dân mạng quan tâm. Ribi Sachi sinh năm 1990, trong khi Otis sinh năm 1997, kém bạn gái 7 tuổi. Dù vậy, qua những hình ảnh được chia sẻ, cả hai cho thấy sự thoải mái và ăn ý khi ở cạnh nhau.

Cả hai được khen đẹp đôi dù chênh lệch 7 tuổi

Ảnh: FBNV