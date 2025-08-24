Hình ảnh xe tăng, xe chở tên lửa tại trường đua F1 chờ tham gia tổng hợp luyện

Theo kế hoạch, quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương tự lễ chính thức, với sự tham gia của đầy đủ các khối diễu binh, diễu hành cũng như khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an cùng các lực lượng khác. Tại khu vực trường đua F1, các khối xe tăng, bánh xích, xe bánh lốp đang tập kết chuẩn bị tiến vào nội thành Hà Nội tham gia tổng hợp luyện tối 24/8.