Hình dung siêu đô thị Phú Quốc trong tương lai: Kỳ vọng từ APEC 2027

Mới đây, trong báo cáo đoàn công tác Trung ương của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khảo sát trực tiếp các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, tỉnh An Giang cho biết nhiều công trình đã được tháo gỡ khó khăn về pháp lý và quỹ đất, thậm chí vượt tiến độ cam kết.

Từ những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của Bộ ngành Trung ương, địa phương và nhà đầu tư, người ta có lý do kỳ vọng về hình hài một siêu đô thị Phú Quốc hiện đại, đa trung tâm, kết nối toàn cầu đang dần hiện rõ.

Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc: Cánh cửa vươn tầm thế giới

Trong chuỗi công trình phục vụ APEC 2027, dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group là chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng là dự án hạ tầng trọng điểm, được định hướng trở thành cảng hàng không hiện đại bậc nhất thế giới.

Tiến độ xây dựng sân bay được xem là kỷ lục trong ngành hàng không, khi chỉ có 18 tháng để về đích. Theo đó, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m sẽ hoàn thiện ngày 30/6/2026, nhà ga VVIP dự kiến hoàn thiện ngày 15/10/2026 và nhà ga T2 là 30/3/2027, sớm hơn trước nửa năm để đón APEC 2027.

Sau nâng cấp, cảng sẽ tiêu chuẩn cấp 4E theo ICAO, đủ khả năng đón các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350. Công suất khai thác 20 triệu hành khách mỗi năm, với 2 đường cất hạ cánh, nhà ga T1-T2, nhà ga VIP, sân đỗ với 120 vị trí đỗ kết nối ống lồng hiện đại…

Cảng hàng không sẽ được tư vấn vận hành bởi Changi Airport Group (CAG), ứng ứng dụng mô hình vận hành tổng thể TAM và hệ thống sinh trắc học cho hành trình liền mạch, không chạm, thiết lập tiêu chuẩn mới cho sân bay thông minh hàng đầu thế giới. Là huyết mạch kết nối, cảng hàng không sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế - du lịch - đối ngoại Phú Quốc ngay khi chính thức mở cửa.

Trung tâm Hội nghị APEC: Biểu tượng kiến trúc và đối ngoại

Nếu sân bay là cánh cửa, thì Trung tâm Hội nghị APEC chính là trái tim của siêu đô thị Phú Quốc trong tương lai. Tọa lạc tại Nam đảo, dự án có tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng, được xem là công trình biểu tượng cấp quốc gia trong lần đăng cai này. Tổ hợp kiến trúc gồm hai khối: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm và Nhà biểu diễn đa năng, theo triết lý cân bằng "Trời tròn – Đất vuông" trong văn hóa phương Đông.

Trung tâm Hội nghị APEC – công trình mang vị thế quốc gia

Các hạng mục đang được cấp tập thi công, dự kiến hoàn thiện mặt ngoài vào giữa năm 2026 và nội thất vào đầu năm 2027. Trung tâm Hội nghị và Triển lãm có hình khối mềm mại như sóng biển. Nơi đây sở hữu ballroom chính 11.050m2, vượt nhịp 81m không cột, sẽ trở thành ballroom lớn bậc nhất thế giới. Nhà biểu diễn đa năng ở dạng khối tròn, khoác lớp vỏ vảy Rồng, nâng đỡ bởi 50 cột trụ tượng trưng 50 người con Lạc Hồng, cùng hình ảnh lũy tre làng quen thuộc.

Khán phòng Nhà biểu diễn đa năng - không gian tráng lệ lý tưởng cho các sự kiện nghệ thuật đẳng cấp

Sau APEC, tổ hợp sẽ vận hành như trung tâm văn hóa - nghệ thuật - hội nghị, đón tiếp những sự kiện cấp cao và là điểm hẹn tổ chức show diễn quốc tế, liên hoan phim và sự kiện quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Công trình hứa hẹn trở thành "ký hiệu đô thị" của Phú Quốc hiện đại.

Hệ thống giao thông kết nối: Mở ra trục đô thị hiện đại

Một siêu đô thị muốn vận hành hiệu quả cần có trục giao thông xương sống và Phú Quốc đang tổng đầu tư 1.632 tỷ đồng để xây dựng điều đó với tinh thần khẩn trương. Tuyến ĐT.975 dài 19,26 km được thiết kế lộ giới 62m, tối thiểu 6 làn xe và đặc biệt dành riêng quỹ đất 15m chạy song song cho tuyến tàu điện đô thị. Tuyến đường sẽ kết nối Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm hội nghị.

Song song, dự án tàu điện đô thị đoạn 1 dài 18km, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng là công trình giao thông công cộng chất lượng cao, năng lực vận tải lớn, ổn định và thân thiện môi trường tiên phong tại Phú Quốc. Tuyến có 6 ga, gồm 1 ga ngầm, công suất vận chuyển hơn 4.500 hành khách/giờ, kết nối trực tiếp sân bay tới trung tâm hội nghị. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027, giải quyết nhu cầu đi lại hàng ngày của cư dân và du khách sau đó.

Hạ tầng giao thông đa tầng đảm bảo kết nối thông suốt toàn đảo

Khi đi vào hoạt động, dòng khách quốc tế từ bầu trời sẽ chạm thẳng vào các khu chức năng trọng điểm, kiến tạo trục đô thị vượt bậc. Đặc biệt, Nam đảo sẽ sở hữu không gian liền mạch, nơi sân bay, trung tâm sự kiện, thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái, khu đô thị kết nối chỉ trong vài phút di chuyển, đúng mô hình của các đại đô thị biển toàn cầu như Dubai, Singapore hay Doha.

Từng cây cầu, tuyến đường, khu đô thị, nhà ga hôm nay sẽ tạo nên kỷ nguyên vươn mình mới của Phú Quốc: hiện đại hơn, thông minh hơn và đủ sức cạnh tranh quốc tế hơn. APEC 2027 vì thế không chỉ là sự kiện nhất thời, mà chính là chất xúc tác giúp Phú Quốc bứt phá về hạ tầng, quy hoạch và vị thế, tương tự Singapore, Busan hay đảo Jeju từng trải qua khi được "chọn mặt gửi vàng". Từ một thiên đường nghỉ dưỡng, Phú Quốc đang tiến gần hơn đến vai trò mới: biểu tượng đô thị biển hiện đại của Việt Nam trên bản đồ thế giới.