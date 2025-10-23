Hình thành tuyến phố thương mại nội khu đầu tiên tại Vista Nam An Khánh

Không chỉ giúp tối ưu diện tích sử dụng đất, mô hình này còn tạo ra sự cộng hưởng rõ rệt giữa cư trú và thương mại, nơi cư dân sinh sống phía trên, còn tầng khối đế hoặc khu thấp tầng bên dưới là không gian dịch vụ, mua sắm, ẩm thực, hình thành nhịp sống năng động cho khu vực.

Tại TP.HCM, khu đô thị Phú Mỹ Hưng là ví dụ rõ nét. Những tuyến phố như Nguyễn Đức Cảnh, Tôn Dật Tiên, Bùi Bằng Đoàn,… nằm giữa các cụm căn hộ cao tầng đều trở thành trục thương mại sầm uất, duy trì giá thuê ổn định trong nhiều năm.

Ở Hà Nội, khu vực Trung Hòa - Nhân Chính cũng cho thấy mô hình này vận hành hiệu quả, cư dân dày đặc, tầng trệt kinh doanh ổn định, giá trị cho thuê tăng đều theo quy mô dân cư. Các chuyên gia đánh giá, chính mật độ dân số cao và khả năng tiêu thụ tại chỗ đã giúp loại hình shophouse trong khu đô thị giữ được sức hút ngay cả khi thị trường trầm lắng.

Vista Palma - Tái hiện mô hình cộng hưởng tại phía Tây Hà Nội

Tại khu Tây Hà Nội, khu vực đang phát triển nhanh dọc Đại lộ Thăng Long, phân khu thương mại thấp tầng Vista Palma thuộc Khu đô thị Vista Nam An Khánh do SJ Group phát triển được xem là ví dụ mới cho mô hình "cao tầng và thấp tầng cộng sinh".

Vista Palma gồm 41 căn shophouse và liền kề vườn, nằm ở vị trí giao thoa giữa 8 tòa tháp cao tầng của khu đô thị, bao gồm 2 tòa tháp đôi 40 tầng (Vista Landmark) và 6 tòa chung cư cao cấp trung bình 25 tầng tại khu CT3–CT4. Khi toàn khu hoàn thiện, dự kiến có khoảng 2.000–3.000 hộ gia đình, tương đương 6.000–12.000 cư dân, hình thành cộng đồng tiêu dùng nội khu đáng kể.

Nhờ nằm giữa lõi dân cư đông đúc, Vista Palma được xem như "phố thương mại trung tâm" của đại đô thị, nơi hội tụ các hoạt động dịch vụ, mua sắm và giao lưu cộng đồng, tạo nên nhịp sống sôi động cho toàn khu.

Hiện nay, Vista Palma đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, với các dãy nhà được sơn sửa mặt ngoài, đồng thời hệ thống hạ tầng và cảnh quan nội khu Vista Nam An Khánh cũng đang được triển khai song song. Không khí thi công sôi động cùng tiến độ rõ ràng cho thấy nỗ lực của chủ đầu tư trong việc sớm hình thành trục thương mại dịch vụ trung tâm đầu tiên tại Vista Nam An Khánh.

Vị trí trung tâm giữa các tòa cao tầng cũng giúp Vista Palma nằm trong vùng di chuyển "vàng", chỉ 5 đến 10 phút đi bộ của toàn khu dân cư, đảm bảo tần suất sử dụng dịch vụ cao. Khác với shophouse dọc trục đường lớn vốn phụ thuộc vào khách vãng lai, khu thương mại nội khu như Vista Palma có nguồn khách ổn định, mang lại tính bền vững cho kinh doanh dài hạn.

Một điểm nổi bật khác của Vista Palma là thiết kế nhà có tầng hầm rộng, phù hợp để làm bãi đỗ xe, làm kho hàng hoặc không gian kinh doanh bổ sung. Ngoài ra, khu BBQ cộng đồng đặt giữa các dãy shophouse được kỳ vọng sẽ tạo không gian giao lưu cho cư dân, tái hiện đúng tinh thần "phố thương mại kết nối cộng đồng".

Hạ tầng và yếu tố cộng hưởng

Bên cạnh lợi thế dân cư đông đúc, Vista Palma còn được hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái tiện ích toàn khu của Vista Nam An Khánh.

Kề ngay bên là Vista Mall – trung tâm mua sắm và giải trí nội khu, đóng vai trò "điểm hút" lưu lượng khách, tạo hiệu ứng lan tỏa cho dãy thương mại.

Liền sau đó là chuỗi tiện ích wellness đang được hoàn thiện, với tuyến đường dạo sinh thái Ecopath dự kiến hoàn thành cuối 2025, tổ hợp onsen khoáng nóng hơn 400m², công viên thể thao, quảng trường trung tâm và 8 sân pickleball.

Toàn khu có 10,5ha mặt nước, tỷ lệ cây xanh đạt 4,6m²/người - gấp đôi tiêu chuẩn khu đô thị loại I, mang đến không gian sống cân bằng và bền vững.

Ngoài ra, tuyến metro số 5 Văn Cao – Hòa Lạc, với hai ga quy hoạch trong Vista Nam An Khánh, được dự báo sẽ làm gia tăng đáng kể lượng người di chuyển qua khu vực khi vận hành, bổ sung nguồn khách ngoại khu cho dãy thương mại.

Thực tế tại nhiều đô thị lớn cho thấy, bất động sản nằm trong bán kính phục vụ của các nhà ga metro thường ghi nhận mức tăng giá cao hơn 10–20% so với khu vực lân cận. Với chỉ 41 căn thương mại, nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu lớn từ cộng đồng cư dân và hạ tầng đang hình thành, Vista Palma được đánh giá có biên độ tăng giá dài hạn đáng chú ý.

Một "phố thương mại" trong lòng khu đô thị mới

Vista Palma được định hướng trở thành tuyến phố thương mại trung tâm của Vista Nam An Khánh, với vai trò kết nối giữa khối cao tầng và trung tâm dịch vụ Vista Mall.

Trong tương lai, khi các tòa tháp đi vào hoạt động, cư dân có thể di chuyển vài phút để xuống phố, gặp gỡ, mua sắm, dùng bữa. Sự vận hành đồng bộ này tạo nên nhịp sống thương mại tự nhiên, tương tự như những tuyến phố nội khu thành công tại Phú Mỹ Hưng.

Trong bối cảnh phía Tây Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ với hàng loạt dự án lớn, sự xuất hiện của Vista Palma góp thêm một mô hình phát triển đô thị đáng chú ý, nơi thương mại và cư trú không tách biệt mà hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên sức sống bền vững cho khu vực.