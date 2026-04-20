Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HiPP nói gì về việc phát hiện thuốc diệt chuột trong thức ăn dặm dành cho trẻ em?

Theo Phan Trang | 20-04-2026 - 12:45 PM | Thị trường

Cơ quan chức năng nhận định, việc một số lọ thức ăn trẻ em tại Áo bị phát hiện dương tính với thuốc diệt chuột có thể là hành vi can thiệp từ bên ngoài.

Cảnh sát Áo đang điều tra vụ việc nghiêm trọng liên quan đến các lọ thức ăn trẻ em bị phát hiện chứa chất độc tại nước này, trong đó nghi vấn có hành vi phá hoại sản phẩm.

Theo thông tin ban đầu, các sản phẩm bị nghi can thiệp là dòng thức ăn trẻ em 190 gram làm từ cà rốt và khoai tây, dành cho trẻ khoảng 5 tháng tuổi. Những sản phẩm này được bày bán tại hệ thống siêu thị SPAR trên toàn nước Áo.

Thương hiệu HiPP xác nhận đã tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan sau khi một số mẫu kiểm tra cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định đây không phải lỗi từ quy trình sản xuất.

Các sản phẩm HiPP được bày bán trong siêu thị (Ảnh: Alamy)

“Việc thu hồi không liên quan đến bất kỳ lỗi sản phẩm hay chất lượng nào từ phía chúng tôi. Các sản phẩm rời khỏi nhà máy trong tình trạng hoàn hảo,” đại diện HiPP cho biết, đồng thời nhấn mạnh vụ việc đang được điều tra theo hướng hành vi phạm tội.

Cảnh sát bang Burgenland nhận định việc can thiệp có thể đã xảy ra đối với các lọ 190 gram nói trên. Mẫu sản phẩm đầu tiên cho kết quả dương tính được phát hiện vào ngày thứ Bảy. Ngoài ra, một khách hàng cũng báo cáo về việc phát hiện lọ có dấu hiệu bị mở trước đó, song chưa có trường hợp nào sử dụng phải sản phẩm nghi nhiễm độc.

Cơ quan chức năng cảnh báo người tiêu dùng cần lưu ý một số dấu hiệu bất thường như: đáy lọ có dán nhãn trắng với vòng tròn đỏ, nắp bị hở hoặc hư hỏng, mùi lạ hoặc ôi thiu, cũng như không có tiếng “pop” khi mở nắp lần đầu.

Như một biện pháp phòng ngừa, HiPP đã thu hồi toàn bộ các lọ thức ăn trẻ em đang được bán tại các siêu thị thuộc hệ thống SPAR ở Áo, bao gồm SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR và Maximarkt. Khách hàng có thể hoàn trả sản phẩm để nhận lại tiền mà không cần hóa đơn.

Bên cạnh đó, các nhà bán lẻ tại Slovakia và Czech Republic cũng đã chủ động gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm cùng loại khỏi kệ hàng nhằm đảm bảo an toàn.

Nguồn: Sky News, The Sun

Phụ nữ mới

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên