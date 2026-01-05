Hộ kinh doanh còn lúng túng trong những ngày đầu bỏ thuế khoán

Từ năm 2026, chính sách thuế khoán đối với hộ kinh doanh đã chính thức bị xóa bỏ, để chuyển sang kê khai doanh thu, xuất hóa đơn bán hàng và kết nối dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế. Theo đó, căn cứ vào dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ quan thuế sẽ xác định doanh thu hằng năm của hộ kinh doanh để tính và thu thuế theo đúng quy định.

Ghi nhận của phóng viên những ngày đầu tháng 1-2026 cho thấy nhiều hộ kinh doanh tại TPHCM đã chủ động làm quen với việc xuất hóa đơn điện tử, song mức độ triển khai còn khác nhau, tùy quy mô doanh thu và hướng dẫn cụ thể của cơ quan thuế.

Tại một hộ kinh doanh quy mô lớn trên đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội) sáng 5-1, khi khách hàng mua số lượng lớn nước uống và yêu cầu xuất hóa đơn, chủ hộ cho biết đã cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử trên điện thoại thông minh, có kết nối trực tiếp với hệ thống của ngành thuế. Sau khi nhận tiền, chủ hộ đề nghị khách cung cấp số điện thoại và mã số thuế để lập hóa đơn. Do chưa quen thao tác, hộ này hẹn sẽ gửi hóa đơn điện tử cho khách qua Zalo vào cuối ngày.

Một số hộ kinh doanh trên đường Phan Đình Phùng (phường Đức Nhuận) cũng đã bắt đầu xuất hóa đơn tương tự khi khách có nhu cầu. Trong đó hóa đơn thể hiện đầy đủ thông tin của bên bán và bên mua, bao gồm tên hộ kinh doanh, mã số thuế, địa chỉ, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá và tổng số tiền thanh toán. Khi thao tác thành thạo, chủ hộ thường mất 2-3 phút là xong.

Doanh thu lên đến 1 tỉ đồng/năm, bắt buộc hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, không phải hộ kinh doanh nào cũng phải xuất hóa đơn ngay. Chủ một quán cà phê lớn ở phường Thông Tây Hội cho biết hiện mới chỉ thực hiện kê khai doanh thu bán hàng hằng ngày trên hệ thống. Còn việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, ông sẽ thực hiện khi doanh thu đạt ngưỡng theo quy định và có hướng dẫn cụ thể từ cán bộ thuế.

Ông Hoàng Anh Phát, chủ cửa hàng bán dụng cụ thể thao tại phường An Hội Tây, cho hay đến thời điểm này, ông chưa thể xuất hóa đơn do chưa hoàn tất thủ tục đăng ký. “Cán bộ thuế mới yêu cầu ghi chép, báo cáo doanh thu. Sau đó sẽ có hướng dẫn tiếp theo về kê khai thuế và triển khai hóa đơn điện tử” – ông Phát nói.

Trong khi đó, bà Thu Sen, chủ hộ kinh doanh ở phường Phú Nhuận, cho hay những ngày qua bà chủ động nhập hàng kèm đầy đủ hóa đơn, chứng từ đầu vào để chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đồng thời, doanh thu bán hàng hằng ngày cũng được kê khai và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế thông qua phần mềm trên điện thoại. “Khi cơ quan thuế yêu cầu bán hàng phải xuất hóa đơn, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc” – bà Sen chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Thuế TPHCM cho rằng việc hộ kinh doanh xuất hóa đơn điện tử ngay trong ngày bán hàng là hoàn toàn hợp lệ. Đối với các hộ trước đây nộp thuế khoán với doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm, pháp luật cho phép lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng hóa đơn trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, các hộ này vẫn phải báo cáo doanh thu thực tế cho cơ quan thuế. Qua kiểm tra, nếu doanh thu đạt từ 500 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh phải thực hiện kê khai thuế; và khi doanh thu đạt ngưỡng 1 tỉ đồng/năm trở lên, chủ hộ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.