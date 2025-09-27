Hộ kinh doanh lưu ý: Bộ Tài chính hướng dẫn quy định mới về thủ tục khai thuế khoán

Theo Bộ Tài chính, những điều chỉnh này nhằm đảm bảo thống nhất giữa các văn bản hiện hành như Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Thông tư 40/2021/TT-BTC, đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc khai, nộp và điều chỉnh nghĩa vụ thuế.

Cụ thể, kể từ đầu tháng 9/2025, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán phải sử dụng tờ khai mẫu 01/CNKD khi thực hiện khai thuế. Thành phần hồ sơ cần có đầy đủ thông tin về doanh thu, ngành nghề, địa điểm và quy mô kinh doanh. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán của năm kế tiếp được quy định chậm nhất là ngày 15/12 của năm trước, để cơ quan thuế căn cứ xác định doanh thu và mức khoán áp dụng. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, qua bưu điện hoặc gửi qua cổng thông tin điện tử.

Quyết định 3078/QĐ-BTC cũng bổ sung thủ tục mới về điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán. Khi có thay đổi về quy mô, ngành nghề, địa điểm kinh doanh hoặc chuyển sang phương pháp kê khai, hộ kinh doanh phải lập tờ khai điều chỉnh theo mẫu 01/CNKD (sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn của Thông tư 40/2025/TT-BTC).

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn rõ thủ tục khai bổ sung hồ sơ thuế trong trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót sau khi đã nộp hồ sơ ban đầu. Việc bổ sung được thực hiện qua cổng điện tử, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính, giúp tăng tính linh hoạt và minh bạch.

Một điểm đáng chú ý khác là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thường xuyên hoặc không có địa điểm cố định, nếu phát sinh doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, sẽ phải thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh. Hồ sơ cần kèm theo hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn (nếu có) và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ. Quy định này được đánh giá là giúp cơ quan thuế theo dõi sát thực tế hoạt động, đồng thời bảo đảm nghĩa vụ thuế tương ứng với quy mô kinh doanh của từng cá nhân.

Dù Bộ Tài chính đã ban hành quy định thống nhất trên toàn quốc, song việc triển khai thực tế có thể được các chi cục thuế địa phương hướng dẫn chi tiết hơn tùy đặc thù từng khu vực. Do đó, các hộ kinh doanh nên thường xuyên cập nhật thông báo từ cơ quan thuế cấp quận, huyện để nắm rõ quy trình, tránh nộp sai hoặc chậm hồ sơ.

Bên cạnh đó, theo lộ trình cải cách thuế, từ năm 2026 một số nhóm hộ kinh doanh có quy mô lớn sẽ chuyển sang phương pháp kê khai thay vì khoán.