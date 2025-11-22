Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi

Chiều 21-11, BHXH TPHCM đã có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu (gọi chung là phường) về việc thực hiện Nghị quyết 56/2025/NQ- HĐND của HĐND TPHCM về hỗ trợ đóng BHYT (100% mức đóng) cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú trên địa bàn (chưa được hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác).

Theo đó, để triển khai kịp thời Nghị quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân trên địa bàn, BHXH TPHCM đề nghị các UBND phường lập danh sách người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú trên địa bàn và gửi về BHXH cơ sở trước ngày 25-11-2025.

Người dân từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi thường trú tại TPHCM được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

Căn cứ danh sách do UBND phường cung cấp BHXH cơ sở sẽ rà soát lập thành 3 danh sách và gửi về cho UBND phường. Gồm danh sách người dân chưa tham gia BHYT hoặc tham gia trước đó nhưng thẻ BHYT hết hạn (danh sách 1); danh sách người dân đã tham gia BHYT theo nhóm BHYT hộ gia đình còn giá trị sử dụng (danh sách 2); Danh sách người dân đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác (không thuộc đối tượng cấp thẻ BHYT theo Nghị quyết số 56, danh sách 3).

- Đối với danh sách 1 do cơ quan BHXH chuyển về, UBND phường phối hợp với công an phường rà soát, lập danh sách (mẫu D03-TS) người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú trên địa bàn phường (chưa được hỗ trợ BHYT 2 từ các chính sách khác) gửi về cơ quan BHXH trước ngày 30-11-2025 để kịp thời cấp thẻ BHYT cho người dân.

Người chưa có thẻ BHYT hoặc thẻ cũ hết hạn quá 3 tháng thì thẻ mới được cấp sẽ có giá trị từ ngày 14-12-2025 (do được cấp thẻ BHYT hộ gia đình) và thu tiền ngân sách từ tháng 12-2025; Trường hợp thẻ quá hạn chưa quá 3 tháng thì thẻ mới có giá trị từ ngày 14-11-2025, thu tiền ngân sách từ tháng 11-2025.

Trường hợp trong danh sách 1 chưa có mã số BHXH thì liên hệ người dân cung cấp CCCD, định danh cá nhân để cơ quan BHXH cấp mã số BHXH cho người tham gia.

- Đối với danh sách 2 do cơ quan BHXH chuyển về, UBND phường phối hợp với công an phường rà soát, lập danh sách (mẫu D03-TS) người từ đủ 65 tuổi có thẻ BHYT hết giá trị sử dụng, gửi cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT cho người dân.

Thẻ BHYT của đối tượng này sẽ có giá trị sử dụng liền kề ngày thẻ BHYT hộ gia đình hết hạn sử dụng thu tiền ngân sách từ ngày 1 của tháng thẻ có giá trị sử dụng.

Ví dụ: Ông A. đã đủ 65 tuổi và có thẻ BHYT hộ gia đình từ ngày 21-11-2024 đến hết ngày 20-11-2025 thì thẻ BHYT cấp theo đối tượng Nghị quyết số 56 có giá trị sử dụng từ ngày 21-11-2025.

Để thẻ BHYT có giá trị tiếp nối với giá trị thẻ BHYT hộ gia đình, BHXH TPHCM lưu ý UBND phường lập danh sách gửi cơ quan BHXH trước ít nhất 10 ngày.

- Đối với người dân đủ 65 tuổi sau thời điểm Nghị quyết số 56/2025/NQ HĐND có hiệu lực, hằng tháng, UBND phường phối hợp với Công an phường hoặc người dân, kịp thời rà soát, lập danh sách người dân đủ 65 tuổi (mẫu D03-TS) của tháng tiếp theo gửi về cơ quan BHXH trước ngày 10 để cấp thẻ BHYT cho người dân. Thẻ sẽ có giá trị từ ngày liền kề người dân đủ 65 tuổi hoặc có giá trị liền kề từ ngày thẻ BHYT cũ hết giá trị sau thời điểm người dân đủ 65 tuổi.

Ngoài ra, BHXH TPHCM đề nghị UBND phường thông báo rộng rãi Nghị quyết số 56/2025/NQ HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua nhóm tổ dân phố… để tuyên truyền, phổ biến cho người dân được biết về chính sách cấp thẻ BHYT cho người đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú trên địa bàn TPHCM (chưa được hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác).

Trường hợp người dân đủ điều kiện theo Nghị quyết số 56/2025/NQ (chưa có thẻ BHYT hoặc thẻ BHYT hộ gia đình hết giá trị) mà chưa được hỗ trợ thẻ BHYT thì hướng dẫn người dân phải liên hệ ngay với UBND phường để cung cấp thông tin, làm thủ tục cấp thẻ BHYT.