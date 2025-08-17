Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền: Cởi bỏ rào cản, giải tỏa tâm lý cho hộ kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Đưa hóa đơn điện tử vào thực tiễn

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư 32/2025/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến hóa đơn, chứng từ, trong đó cụ thể hoá việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với nhiều nhóm đối tượng. Đáng chú ý, lộ trình chuyển đổi được quy định nhằm tạo điều kiện cho người nộp thuế thích ứng, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý, chống thất thu. Những điểm cốt lõi như nội dung hóa đơn, cách thức gửi cho người mua như tin nhắn, email, mã QR…và cơ chế phối hợp giữa đơn vị cung cấp giải pháp, cơ quan thuế được hướng dẫn cụ thể để tránh khoảng trống pháp lý.

Song hành với Thông tư, Nghị định 70/2025/NĐ-CP và các văn bản liên quan cập nhật tiêu chí, nội dung bắt buộc trên hóa đơn, tạo hành lang pháp lý chắc chắn cho việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, giảm thiểu sự lúng túng trong áp dụng tại địa phương và đối với hộ kinh doanh.

Ngay khi văn bản pháp luật được ban hành, nhiều nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và phần mềm máy tính tiền đã cập nhật hệ thống để tương thích với chuẩn mới: tích hợp tính năng khởi tạo hóa đơn, kết nối dữ liệu đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn qua mã QR hoặc đường dẫn - giúp rút ngắn quy trình, giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả kiểm soát thuế.

Từ e ngại đến sẵn sàng, hộ kinh doanh bứt tốc cùng số hóa

Theo báo cáo từ Cục Thuế, trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có 146.032 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 15/7/2025, tổng số cơ sở kinh doanh đã đạt 252.635, gấp 2,4 lần so với cuối năm 2024. Trong đó bao gồm 142.340 doanh nghiệp (tăng 1,83 lần) và 110.295 hộ kinh doanh (tăng 3,85 lần), gồm 57.498 hộ khoán và 52.797 hộ kê khai.

Có thể thấy, con số này phản ánh cả việc đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ triển khai tại địa bàn lẫn nhu cầu thích ứng của hộ kinh doanh trước xu hướng số hóa. Thực tế cho thấy, không chỉ có cơ quan thuế và doanh nghiệp công nghệ, hệ thống ngân hàng cũng đang chủ động vào cuộc để giải tỏa lo ngại về chi phí, thanh toán và vốn cho hộ kinh doanh. Nhiều ngân hàng lớn công bố gói hỗ trợ tín dụng, ưu đãi lãi suất, miễn phí dịch vụ số và các chương trình khuyến mãi khi hộ kinh doanh đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, mở tài khoản doanh nghiệp hoặc sử dụng cổng thanh toán tích hợp với máy tính tiền...

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, những chính sách và giải pháp hỗ trợ đã giúp giảm chi phí, khuyến khích hộ kinh doanh gia tăng giao dịch không dùng tiền mặt - phù hợp với yêu cầu chứng từ để khấu trừ và quản lý thuế.

Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có nhiều lợi ích

Cách đây vài tháng, chị Nguyễn Linh Phương – chủ cửa hàng Tạp hóa Minh Phương ở Khu đô thị Nghĩa Đô (Hà Nội) – vẫn nghĩ rằng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền là chuyện “xa vời” với hộ kinh doanh nhỏ. “Tôi sợ nhất là tốn kém đầu tư, rồi phải làm thủ tục rườm rà, lại lo không quen công nghệ, chưa kể nỗi lo mất an toàn dữ liệu”, chị Phương nhớ lại.

Thế nhưng, chỉ sau vài buổi làm quen, chị đã tự tin thao tác và bắt đầu sử dụng. “Hóa ra mọi thứ đơn giản hơn tôi tưởng. Hệ thống cài đặt nhanh, chi phí hợp lý, lại được hỗ trợ kỹ thuật kịp thời”, chị chia sẻ. Giờ đây, cửa hàng của chị Phương không chỉ tuân thủ quy định về hóa đơn điện tử, mà còn quản lý doanh thu minh bạch hơn, lưu trữ chứng từ tiện lợi, đối soát bán hàng ngay theo thời gian thực. Khách mua hàng nhận hóa đơn ngay trên điện thoại, còn chị thì giảm hẳn rủi ro liên quan đến tiền mặt. “Điều bất ngờ là tôi còn dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức - điều trước đây tôi chưa từng nghĩ tới”, chị Phương nói với nụ cười nhẹ nhõm.

Câu chuyện của chị Phương là minh chứng cho thấy, khi chính sách đi kèm hỗ trợ thiết thực, hộ kinh doanh không chỉ vượt qua tâm lý e dè, mà còn khai thác được những giá trị mới từ chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Hải Huy, chủ quán cà phê FAM (Hà Nội) kể rằng, thời gian đầu anh rất lưỡng lự khi nghe cán bộ thuế vận động lắp máy tính tiền. “Tôi sợ phức tạp, lại nghĩ quán nhỏ thì cần gì quản lý quá chi tiết. Nhưng khi "vào cuộc", tôi mới thấy mọi thứ hóa ra đơn giản hơn mình tưởng. Giờ đây, mỗi cốc cà phê bán ra đều được ghi nhận ngay trên hệ thống, cuối ngày tôi chỉ cần mở điện thoại là biết ngay doanh thu, hàng nào bán chạy, khung giờ nào đông khách", anh Huy kể và cho biết thêm, việc có hóa đơn điện tử cũng giúp quán ghi điểm với khách và giảm hẳn việc kiểm kê thủ công, hạn chế thất thoát nguyên liệu...

“Cầm tay chỉ việc” - chìa khóa để hộ kinh doanh tự tin áp dụng hóa đơn điện tử

Theo các chuyên gia kinh tế, dù tiến bộ nhanh, quá trình số hóa hóa đơn với hộ kinh doanh vẫn đối mặt một số thách thức về hạ tầng kỹ thuật, năng lực kỹ thuật, thói quen sử dụng công nghệ của một bộ phận chủ hộ còn hạn chế cũng như mối quan ngại về bảo mật, lưu trữ dữ liệu cá nhân... Vì vậy, theo các chuyên gia kinh tế, để khắc phục, chúng ta cần kết hợp đồng bộ các giải pháp như đẩy mạnh đào tạo, tuyên truyền thực địa. Đồng thời triển khai thêm các gói tài trợ, cho vay ưu đãi và chính sách giảm giá thiết bị cho đối tượng có thu nhập thấp.

Đặc biệt, để bảo đảm hộ kinh doanh nhanh chóng thích ứng với các quy định mới, cơ quan thuế và chính quyền địa phương cần triển khai chương trình hỗ trợ trực tiếp từng bước theo đúng tinh thần “cầm tay chỉ việc”. Cách làm này không chỉ dừng lại ở việc phổ biến văn bản, mà còn hướng dẫn cụ thể từ khâu đăng ký, cài đặt thiết bị, lập hóa đơn điện tử đến kết nối dữ liệu với hệ thống quản lý. Việc kèm thực hành ngay tại cơ sở sẽ giúp hộ kinh doanh nắm bắt quy trình một cách vững vàng, giảm sai sót và tăng tính tuân thủ.

"Việc xóa bỏ rào cản thủ tục và giải tỏa tâm lý cho hộ kinh doanh không phải chỉ là chuyện ban hành văn bản. Thành công nằm ở chỗ chuyển các quy định thành những giải pháp thiết thực, tiếp cận được tới từng cửa hàng, từng chủ hộ", chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho biết.

Ông Hiếu cũng nhấn mạnh, cơ quan quản lý cần đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu của các đơn vị cung cấp giải pháp. Song song đó, cần nghiên cứu hoàn thiện cơ chế kết nối dữ liệu đồng bộ giữa hệ thống bán hàng, nhà cung cấp hóa đơn điện tử và cơ quan thuế, nhằm giảm bớt khâu nhập liệu trùng lặp. Ngoài ra, việc khuyến khích các ngân hàng duy trì chính sách ưu đãi phí giao dịch, miễn hoặc giảm chi phí dịch vụ trong giai đoạn chuyển đổi cũng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí ban đầu cho hộ kinh doanh.

Khi các chính sách hỗ trợ và giải pháp được triển khai hiệu quả, việc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền sẽ không còn là “gánh nặng thủ tục”, mà trở thành một công cụ nâng cấp hoạt động kinh doanh - giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất và tăng cường minh bạch cho thị trường./.