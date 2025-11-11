Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoa hậu Gen Z nhà Sen Vàng trả lời đúng 2 chữ về "cơ hội làm phu nhân Phó Chủ tịch điều hành tập đoàn"

11-11-2025 - 07:12 AM | Lifestyle

Hoa hậu Gen Z chưa từng lên tiếng công khai mối quan hệ tình cảm nào từ khi hoạt động trong showbiz Việt.

Tối 9/11, hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Hà và chồng thiếu gia Viết Vương đã chính thức diễn ra ở khách sạn nổi tiếng tại Hà Nội. Dàn sao Việt đình đám đã lên đồ tham gia ngày vui của cặp đôi. Trên mạng xã hội, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân liên tục chia sẻ khoảnh khắc tại hôn lễ của Hoa hậu sinh năm 2001 và chồng thiếu gia.

Trên kênh TikTok có 1,2 triệu người theo dõi, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân còn gửi lời chúc tới Đỗ Hà: "Trăm năm hạnh phúc nhé bạn yêu". Tuy nhiên phía dưới phần bình luận, một cư dân mạng để lại bình luận nhắc tới việc Đoàn Thiên Ân làm dâu nhà tập đoàn giàu có: "Chắc có lẽ Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã bỏ qua cơ hội làm phu nhân Phó Chủ tịch điều hành tập đoàn và ngân hàng".

Người đẹp sinh năm 2000 liền lên tiếng phản hồi ngắn gọn: "Oke bye". Hành động này của Đoàn Thiên Ân được cho là ngầm phủ nhận thông tin làm dâu nhà hào môn. Hiện tại, màn phản pháo này của cô được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. 

Hoa hậu Gen Z nhà Sen Vàng trả lời đúng 2 chữ về

Hoa hậu Gen Z nhà Sen Vàng trả lời đúng 2 chữ về

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân là khách mời tham gia lễ cưới của Đỗ Hà được tổ chức tại Hà Nội

Hoa hậu Gen Z nhà Sen Vàng trả lời đúng 2 chữ về

Người đẹp gen Z lên tiếng thông tin làm phu nhân Phó Chủ tịch tập đoàn nổi tiếng

Thời gian gần đây, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân liên tục vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt với Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Tin đồn bắt đầu rộ lên từ giữa năm 2024, khi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện và tương tác thân mật trên mạng xã hội.

Đến tháng 1/2025, Kỳ Duyên từng lên tiếng khẳng định giữa cô và Thiên Ân chỉ là “bạn bè tốt”. Tuy nhiên, lời giải thích này dường như vẫn chưa đủ sức thuyết phục công chúng, bởi sau đó, cả hai tiếp tục bị phát hiện nhiều khoảnh khắc trùng hợp đáng ngờ, từ việc diện trang phục đôi, cùng nhau đi du lịch cho đến cùng xuất hiện tại các buổi tiệc thân mật.

Đặc biệt, trong tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh, Kỳ Duyên và Thiên Ân bị bắt gặp ngồi cạnh nhau, thoải mái trò chuyện và có nhiều cử chỉ thân thiết, càng khiến dân tình thêm tò mò về mối quan hệ thực sự giữa hai nàng hậu.

Hoa hậu Gen Z nhà Sen Vàng trả lời đúng 2 chữ về

Hoa hậu Gen Z nhà Sen Vàng trả lời đúng 2 chữ về

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt

Hoa hậu Gen Z nhà Sen Vàng trả lời đúng 2 chữ về

Hoa hậu Gen Z nhà Sen Vàng trả lời đúng 2 chữ về

Cả hai liên tục bị bắt gặp xuất hiện chung ở các sự kiện, mặc đồ đôi, đi du lịch cùng nhau

Sau khi đăng quang cuộc thi Miss Grand Vietnam 2020, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân từng vướng nghi vấn hẹn hò với diễn viên Phát La. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 2000 lên tiếng phủ nhận, cho biết cả hai chơi thân với nhau vì cùng chung hội với nhiều sao Vbiz khác.

Thiên Ân chia sẻ vào năm 2023: "Chúng tôi chơi thân với nhau, cùng hội với nhiều anh chị khác như chị Nhã Phương, anh Trường Giang. Mọi người đặt nghi vấn về chuyện tình cảm của tôi nhưng ở thời điểm hiện tại tôi mong muốn mọi người quan tâm đến những hoạt động nghệ thuật, những dự án ý nghĩa trong nhiệm kỳ của mình".

Hoa hậu Gen Z nhà Sen Vàng trả lời đúng 2 chữ về

Đoàn Thiên Ân chưa từng lên tiếng công khai mối quan hệ tình cảm nào từ khi hoạt động trong showbiz Việt

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

