Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện tại ĐHĐCĐ MWG

Chiều 26/4, Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong một động thái mới nhất trên trang Facebook cá nhân, hoa hậu Mai Phương Thúy vừa chia sẻ hình ảnh góp mặt tại ĐHĐCĐ MWG với tấm thẻ cổ đông cùng dòng trạng thái: “ Cổ đông nổi tiếng nhất ????”.

Được biết, ngày chốt danh sách cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của MWG là 24/3/2025.

MWG đặt kế hoạch kinh doanh doanh năm 2025 với doanh thu thuần mục tiêu đạt 150.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 30% so với thực hiện trong năm trước.

Nếu hoàn thành 100% mục tiêu đã đề ra, MWG sẽ ghi nhận năm có doanh thu cao kỷ lục kể từ khi hoạt động, đồng thời lợi nhuận cùng hồi phục về sát đỉnh 4.900 tỷ hồi năm 2021.

Sau quý 1, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 36.135 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.548 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của Thế Giới Di Động, chỉ kém đôi chút so với đỉnh lập được vào quý 4/2021.

Liên quan, trong một chia sẻ trên trang cá nhân của ông Đoàn Văn Hiểu Em – thành viên HĐQT MWG về tình hình kinh doanh quý 1 của doanh nghiệp, ngay phía dưới phần bình luận, hoa hậu Mai Phương Thúy đã comment một ảnh GIF động mang ý nghĩa “vỗ tay, tán dương”.