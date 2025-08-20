Hoa hậu Phan Hoàng Thu khoe dáng với áo dài trên phố Hà Nội, tiết lộ truyền thống đáng tự hào của gia đình

Hoa hậu Phan Hoàng Thu khoe dáng với áo dài trên phố Hà Nội

Mới đây, Hoa hậu Phan Hoàng Thu chia sẻ loạt ảnh mới khiến nhiều người chú ý. Xuất hiện với tà áo dài trắng đơn sắc, người đẹp toát lên vẻ đẹp nền nã, thanh thoát nhưng vẫn đầy khí chất.

Vóc dáng cân đối, gương mặt rạng ngời cùng thần thái tự tin của Phan Hoàng Thu gợi nhắc về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam: Vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

Chọn bối cảnh là những góc phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, Phan Hoàng Thu cho biết, cô muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong những ngày tháng lịch sử của dân tộc. Bên cạnh đó, người đẹp cũng xúc động khi nhắc đến truyền thống cách mạng của gia đình.

Phan Hoàng Thu tự hào cho biết, cô sinh ra trong gia đình có truyền thống Cách mạng. Ông ngoại của Hoa hậu Phan Hoàng Thu là chiến sĩ cách mạng kiên trung. Ông đã có thời gian dài bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo, sau đó vượt ngục thành công và tiếp tục con đường hoạt động cách mạng. Đến nay, tại Bảo tàng Côn Đảo vẫn còn lưu giữ hình ảnh và danh tính của ông – một minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất, cho khát vọng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

"Trong không khí rộn ràng cờ hoa mừng 80 năm quốc khánh, tôi tin rằng nhiều người sẽ có cảm giác tự hào, biết ơn giống như tôi. Cảm xúc ấy tạo một sợi dây kết nối vô hình giữa thế hệ trẻ chúng tôi với những người đi trước, giúp tôi càng trân trọng giá trị tự do, độc lập hôm nay".

Nhắc về ông ngoại, ánh mắt Phan Hoàng Thu ánh lên niềm tự hào: "Mỗi khi có dịp tới Côn Đảo, chúng tôi đều tới thăm các di tích, bảo tàng tại đây. Khi nhìn lại những tấm ảnh tư liệu của ông và các đồng đội ở Côn Đảo, tôi lại thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn, không chỉ với gia đình mà còn với cộng đồng, với đất nước. Tôi luôn tâm niệm: Ông ngoại cùng rất nhiều chiến sĩ của thế hệ đi trước đã hiến dâng cả tuổi trẻ cho đất nước, thì thế hệ cháu con hôm nay phải biết gìn giữ và tiếp nối những giá trị ấy".

Với tâm niệm đó, Phan Hoàng Thu luôn nỗ lực trau dồi, hoàn thiện bản thân. Không chỉ được biết đến là hoa hậu, MC, doanh nhân, Phan Hoàng Thu còn gây ấn tượng bởi sự am hiểu trong lĩnh vực tài chính. Với lợi thế về tư duy phân tích và tầm nhìn rộng, Phan Hoàng Thu thường xuyên đưa ra những quan điểm rõ ràng, dễ hiểu và có tính thực tiễn cao về thị trường chứng khoán.

Cô tâm sự: "Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, được dạy phải sống trách nhiệm. Bởi vậy, tôi không muốn mình chỉ dừng lại ở danh xưng Hoa hậu. Tôi muốn là một người phụ nữ hiểu biết, có thể góp tiếng nói trong nghệ thuật, trong đời sống xã hội, thậm chí trong cả những lĩnh vực tưởng chừng khô khan như tài chính."

Phan Hoàng Thu sinh năm 1990, cô bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu. Người đẹp từng góp mặt trên nhiều sàn diễn thời trang và giành giải Vàng Ngôi sao Tương lai 2012, lọt top 8 Siêu mẫu Châu Á 2013. Năm 2014, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế và đạt giải Hoa hậu Đông Nam Á.

Ngoài ra, Phan Hoàng Thu còn từng đảm nhiệm vai trò MC nhiều của chương trình, đặc biệt là chuyên mục Thực phẩm bẩn hay sạch của kênh truyền hình ANTV.