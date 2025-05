Hoa hậu Ý Nhi bất ngờ lọt top quan trọng ở Miss World nhưng vẫn gây tiếc nuối vì 1 điều

Tối 26/5 (theo giờ Việt Nam) đã diễn ra gala Beauty With A Purpose, đây là phần thi phụ nằm trong khuôn khổ Miss World 2025. Đêm gala mang đến những khoảnh khắc đầy xúc động khi vinh danh loạt dự án nhân ái xuất sắc nhất của các thí sinh năm nay. Beauty With A Purpose được xem là phần thi có giá trị nhân văn sâu sắc nhất cuộc thi và cũng là phần thi phụ nổi bật, đặc trưng nhất của Miss World suốt nhiều năm qua.

Trong danh sách Top 8 dự án được xướng tên, đại diện Việt Nam - Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã bất ngờ xuất hiện cùng dự án mang tên "Heart To Head". Việc lọt vào Top 8 Beauty With A Purpose là thành tích nổi bật đầu tiên của Ý Nhi tại Miss World sau chuỗi thất bại ở các phần thi phụ như Thể thao, Head To Head Challenge, Tài năng và Top Model.

Dù cuối cùng không vượt qua đại diện Indonesia để giành lấy tấm vé vào thẳng Top 40 Miss World, nhưng việc được xướng tên cũng là một cú hích tinh thần lớn cho Ý Nhi và cộng đồng fan sắc đẹp Việt.

Hoa hậu Ý Nhi được xướng tên vào Top 8 phần thi Beauty With A Purpose

Dù cuối cùng không giành được chiến thắng trước Miss World Indonesia...

... nhưng thành tích Top 8 của Ý Nhi cũng đáng để ghi nhận

"Heart To Head" hay còn gọi là "Hành trình Trái tim và Khối óc" là dự án nhân ái do chính Ý Nhi khởi xướng với mong muốn mang tủ sách và sự thay đổi tích cực đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu vùng xa.

Cô trực tiếp đến từng điểm trường vùng sâu, vùng xa để trao tặng tủ sách và thực hiện việc sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất đã xuống cấp. Hoa hậu Ý Nhi khởi động dự án với chuyến đi đến tỉnh Quảng Nam, mang tri thức và niềm vui đến với các em nhỏ ở huyện Nam Trà My. Tại đây, Miss World Vietnam 2023 đã khảo sát và sơn sửa đồng thời trao tặng tủ sách cho Trường Tiểu Học Măng Priu, Trường Tiểu Học Tak Ngo.

Sau đó, Ý Nhi tiếp tục mang "Heart To Head" đến với các tỉnh thành khác như Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Bình Thuận, Bình Định cũng như TP. Hồ Chí Minh.

Sau nhiều tháng, Hoa hậu Ý Nhi cùng "Heart To Head" đi qua 12 tỉnh thành, trao tặng tổng cộng 20 tủ sách. Trung bình mỗi tủ sách có hơn 300 cuốn, gồm các thể loại truyện tranh, truyện cổ tích, bài học cuộc sống, sách lịch sử cũng như các sách về kỹ năng sống.

Dự án nhân ái của Ý Nhi có tên "Heart To Head"

Đêm chung kết Miss World lần thứ 72 dự kiến diễn ra vào ngày 31/5. Theo thể lệ mới, ban tổ chức sẽ chọn Top 40 theo từng khu vực châu lục, sau đó lần lượt rút gọn Top 20, Top 8 và Top 4. Mỗi khu vực sẽ có một người đẹp chiến thắng đại diện tranh tài ở chặng cuối.

Với thành tích lọt Top 8 dự án nhân ái, cộng thêm những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt hành trình vừa qua, Ý Nhi vẫn còn cơ hội lội ngược dòng nếu thể hiện tốt ở các vòng thi còn lại. Miss World là cuộc thi mà đôi khi kết quả được quyết định ở phút cuối cùng, và niềm hy vọng dành cho đại diện Việt Nam vẫn còn nguyên.