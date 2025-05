Hoa hậu Ý Nhi ghi điểm với 1 hành động tại Miss World

Từng gây tranh cãi sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi đã có màn "lội ngược dòng" đầy bất ngờ tại Miss World 2025 diễn ra ở Ấn Độ. Từ một nàng hậu non kinh nghiệm, vướng nhiều chỉ trích, Ý Nhi dần chứng minh sự trưởng thành qua từng hoạt động, từng phần thi và đặc biệt là thái độ nghiêm túc, sự đầu tư chỉn chu cho hành trình mang danh đại diện nhan sắc Việt Nam. Ngoài những khoảnh khắc lộng lẫy do chính chủ tự đăng tải, mỗi khi Ý Nhi lọt vào ống kính truyền thông hay "team qua đường" cũng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, đại diện Việt Nam bị quay lén khoảnh khắc tham dự hoạt động xã hội tại Ấn Độ. Theo đó, Ý Nhi vẫn thể hiện sự chỉn chu, sang trọng khi diện trang phục kín đáo, phù hợp với tính chất hoạt động. Nàng hậu nán lại khá lâu để trò chuyện với các em nhỏ, thái độ vô cùng ân cần, nhẹ nhàng.

Đặc biệt, Ý Nhi còn ghi điểm khi vội vàng tặng lại chiếc khăn mình mới vừa nhận được cho một em bé tại đó vì phát hiện ra em này chưa có quà từ ban tổ chức. Hành động nhỏ nhưng thể hiện sự tình cảm, sự quan tâm, tinh tế của Ý Nhi. Ngoài ra, đại diện Việt Nam còn khiến fan khen ngợi khi tập trung vào hầu hết các hoạt động, ít khi bị phát hiện nói chuyện riêng hay sử dụng điện thoại. Chính sự nghiêm túc này cũng khiến Ý Nhi có thiện cảm trong mắt công chúng Việt lẫn quốc tế.

Hoa hậu Ý Nhi bị bắt gặp hành động dành cho em nhỏ trong hoạt động cộng đồng ở Miss World

Hoa hậu Ý Nhi tinh tế đứng nép về phía sau khi 2 người đẹp khác chụp ảnh cùng nhau

Trong khi mọi người vội vàng di chuyển thì cô trò chuyện với các em nhỏ, người quản lý của trung tâm

Ý Nhi tinh tế khi tặng quà cho một em bé đang thiếu quà

Đại diện Việt Nam được khen ngợi bởi chiếc lược váy áo ấn tượng phù hợp với từng hoạt động

Những ngày qua, Ý Nhi đã tham gia những phần thi quan trọng ở Miss World. Trong phần thi Head to Head Challenge, Ý Nhi trình bày dự án "Heart to Heart" là hành trình mang sách, xây tủ sách cộng đồng cho trẻ em vùng cao tại Việt Nam. Cô kể lại câu chuyện những ngôi trường thiếu thốn, nơi trẻ em mất niềm tin vào tương lai vì không có cơ hội tiếp cận tri thức. Dự án "Heart to Heart" đến nay đã xây dựng hơn 20 tủ sách cộng đồng trên khắp Việt Nam và Ý Nhi khẳng định sẽ tiếp tục nhân rộng, dù có đoạt vương miện hay không. Mặc dù vậy, dự án của Ý Nhi bị nhận xét là khá "nhẹ", chưa đủ "wow" so với các đối thủ. Kết quả cô không xuất hiện trong top của Head to Head Challenge.

Ý Nhi cũng tạo được dấu ấn tại phần thi Talent (Tài năng) khi lọt vào Top 48, là một trong số ít đại diện châu Á – châu Đại Dương được vinh danh. Cô trình diễn phần hát – nhảy mang tinh thần tích cực, năng động và thể hiện rõ sự nghiêm túc với từng phần thi. Chuyên trang Missosology cũng từng đưa Ý Nhi vào danh sách Top 20 thí sinh nổi bật nhất Miss World 2025, điều hiếm khi có với đại diện Việt Nam. Ngoài ra, một vài trang nhan sắc cũng dự đoán Ý Nhi sẽ xuất hiện trong top 10 chung cuộc.

Đêm chung kết Miss World lần thứ 72 dự kiến diễn ra vào ngày 31/5. Ban giám khảo sẽ chọn ra Top 40 theo 4 vùng lục địa, sau đó tiếp tục quyết định Top 20, Top 8 và Top 4. Mỗi vùng lục địa sẽ có một người đẹp chiến thắng, sau đó tranh các vị trí Hoa hậu và 3 Á hậu.

Hoa hậu Ý Nhi khiến dư luận xoay chiều khi đến Miss World

Nàng hậu gen Z toát ra năng lượng vui vẻ, tích cực và thoải mái tận hưởng cuộc thi