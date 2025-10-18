Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoa hậu Yến Nhi trình diễn mở màn, hô tên và sau đó dừng bước ở chung kết Miss Grand International 2025.

Tối 18/10 (theo giờ Việt Nam), đêm chung kết Miss Grand International 2025 chính thức diễn ra tại Thái Lan với sự góp mặt của hơn 70 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Mở màn hoành tráng, sân khấu rực rỡ ánh sáng và âm thanh hiện đại.

Ở phần thi hô tên, Hoa hậu Yến Nhi xuất hiện với layout quyến rũ với tóc xoã, uốn phồng nhẹ và duy trì được thần thái tự tin. Nàng hậu Việt sải những bước đi đầy năng lượng và hoàn thành phần chào sân với 2 tiếng "Việt Nam".

Hoa hậu Yến Nhi trong phần hô tên ở chung kết Miss Grand International 2025

Sau phần đồng diễn và hô tên, BTC công bố kết quả top đầu tiên. Tuy nhiên, năm nay Miss Grand International lấy Top 22 thí sinh xuất sắc nhất, thay vì Top 20 như các mùa trước.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi - đã không được gọi tên vào Top 22. Ở phần thi Miss Popular Vote, Yến Nhi trước đó đã xin BTC xoá video kêu gọi bình chọn vì quê hương chịu ảnh hưởng của thiên tai. Cô mong muốn mọi sự ưu tiên hướng về đồng bào vùng lũ. Người chiến thắng ở phần thi này là Miss Grand Comlombia - vào thẳng Top 10 chung cuộc.

Thế nên, khi không được gọi tên ở Top 22 đồng nghĩa việc Yến Nhi đã chính thức dừng chân tại Miss Grand International 2025.

Hoa hậu Yến Nhi trượt top 22 Miss Grand quốc tế!- Ảnh 1.

Hoa hậu Yến Nhi trượt top 22 Miss Grand International 2025

Sau Võ Lê Quế Anh, đây là năm thứ hai liên tiếp nhan sắc Việt không thể tiến sâu tại đấu trường Miss Grand International. Điều này thực tế không khiến khán giả quá bất ngờ. Bởi lẽ, trong suốt hành trình tại Thái Lan, Yến Nhi chưa thể hiện được phong độ nổi bật.

Các phần trình diễn của cô dù chỉn chu nhưng chưa tạo được điểm nhấn giữa dàn thí sinh mạnh năm nay. Không ít fan sắc đẹp nhận xét rằng phong thái của Yến Nhi khá an toàn, thiếu bứt phá, trong khi Miss Grand vốn là sân chơi đề cao sự bùng nổ và cá tính mạnh.

Bên cạnh đó, Yến Nhi không giành được bất kỳ giải thưởng phụ nào, thậm chí còn có nhiều khoảnh khắc gây tranh cãi vì khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Hoa hậu Yến Nhi trượt top 22 Miss Grand quốc tế!- Ảnh 2.

Yến Nhi chính thức trắng tay tại Miss Grand International

3 nàng hậu lấy thiếu gia hot nhất nhà Sen Vàng: Bí ẩn nhất là người "biến mất" ngay sau đám hỏi!

Theo Liên Hoa

Đời sống pháp luật

