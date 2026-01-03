Hoa khôi lấy chồng thuộc gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam, sống trong biệt thự như cung điện hoàng gia

Gia nhập làng mẫu từ năm 2012, Lan Khuê nhanh chóng bật lên như một cái tên “đi đâu cũng gặp”. Chỉ sau một năm, người đẹp đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013, mở ra chuỗi ngày phủ sóng trên hàng loạt sàn diễn lớn nhỏ trong nước.

Không dừng lại ở đó, năm 2014, Lan Khuê tiếp tục bỏ túi danh hiệu Hoa khôi Áo dài Việt Nam và đại diện Việt Nam chinh chiến Miss World 2015, xuất sắc góp mặt trong Top 11 chung cuộc. Suốt nhiều năm hoạt động, Lan Khuê luôn là gương mặt được các nhà thiết kế “chọn mặt gửi vàng”, đều đặn đảm nhận những vị trí đinh như first face hay vedette trong các show thời trang đình đám.

Khi đang ở giai đoạn thăng hoa nhất của sự nghiệp, Lan Khuê khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi công bố lên xe hoa cùng doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào năm 2018. Sau đám cưới, nữ siêu mẫu chính thức trở thành nàng dâu của một trong những gia tộc giàu có và có tiếng bậc nhất Việt Nam.

Ông xã Lan Khuê là cháu nội bà Tư Hường - nữ doanh nhân quyền lực đứng sau tập đoàn Toàn Cầu, cái tên quen mặt trên thương trường ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, nhà máy và ngân hàng. Từng du học tại Canada, John Tuấn Nguyễn trở về nước và dần tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Cuối năm 2019, tổ ấm của Lan Khuê - John Tuấn Nguyễn thêm trọn vẹn khi cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, bé Connor. Kể từ đó, người đẹp dần chuyển sang hình ảnh của một phú bà kín tiếng, ưu tiên cho gia đình nhưng vẫn giữ được sức hút riêng trong showbiz.

Lan Khuê từng thừa nhận bản thân là một người "cứng rắn" còn ông xã lại mềm mỏng trong cách nuôi dạy con. Người đẹp cho hay: "Ở nhà 1 mình với mami 1 ngày, baby khóc gây ngủ, mami kệ cho khóc mệt rồi ngủ, không dỗ, không bế.

Chứ bình thường có ba ở nhà là nhõng nhẽo rồi ba bế, ba ôm ngay. Xui cho con nay baby với mami. Cứ vậy cả ngày khóc - la - mệt - ngủ. Tối đến biết khóc cũng không được gì, baby ngoan ngoãn uống sữa, ợ to 1 phát, é é mấy cái rồi ngủ 1 mạch. Chào mừng con tới trại tập trung mẹ mìn".

Từ khi lập gia đình, Lan Khuê cũng dần hạn chế các hoạt động trong giới giải trí, tập trung cho việc chăm sóc gia đình. Thi thoảng cô mới xuất hiện ở một vài show diễn thời trang. Lan Khuê từng chia sẻ: "Tôi muốn dành thời gian cho gia đình và tham gia các hoạt động thời trang, giải trí có chọn lọc". Cuộc sống hôn nhân của Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 đang rất hạnh phúc, viên mãn.

Vợ chồng Lan Khuê hiện sinh sống trong căn biệt thự dát vàng bề thế ngay tại TP.HCM. Không gian sống của cặp đôi gây choáng bởi độ nguy nga, sở hữu khoảng sân rộng, có đài phun nước lớn. Đáng chú ý, căn bạch dinh này còn ghi điểm với view hướng sông đắt giá, từ nhà có thể phóng tầm mắt ngắm trọn nhịp sống thành phố.

Trên mạng xã hội, Lan Khuê thường xuyên hé lộ cuộc sống chuẩn phú bà khiến nhiều người trầm trồ. Nữ siêu mẫu sở hữu loạt đồ hiệu đắt đỏ đến từ các nhà mốt đình đám thế giới, đồng thời tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh trong và ngoài nước cùng ông xã doanh nhân.

