Tết đừng chỉ chơi đào, hãy thử cắm bình đào đông "cam Hermès": Màu của giàu sang và bí kíp "3 không" giúp quả căng mọng cả tháng không rụng

Trong cái lạnh se se của những ngày giáp Tết, khi người ta bắt đầu rục rịch sắm sửa trang hoàng nhà cửa, thì trên các hội nhóm yêu hoa, một sắc cam rực rỡ đang chiếm sóng mạnh mẽ. Đó không phải là màu cam của những trái quất trĩu cành quen thuộc, mà là sắc cam thời thượng, hiện đại của những cành đào đông (Ilex) hay còn gọi nhựa ruồi nhập ngoại. Người ta ưu ái gọi nó là màu "cam Hermès" - biểu tượng của sự sang trọng và thịnh vượng.

Nhưng bỏ qua những mỹ từ hào nhoáng, liệu cành quả này có thực sự dễ chơi, dễ chiều và xứng đáng để chúng ta "rước" về chưng Tết hay không? Hãy cùng nghe những trải nghiệm chân thật nhất sau 2 tuần "sống chung" với bình đào đông này nhé.

Đào đông "Hermès" mang vẻ đẹp sang trọng gõ cửa ngày xuân

Nếu như màu đỏ của đào đông Mỹ (Winter Red) mang đến cảm giác ấm áp, truyền thống, tượng trưng cho sự sum vầy, sức khỏe và sự kiên cường như một lời chúc trường thọ; thì dòng đào đông Hà Lan màu vàng cam (Winter Gold) lại mang một hơi thở hoàn toàn khác. Đó là sự tươi mới, trẻ trung và tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ.

Cái màu cam ấy, nhìn qua thì rực rỡ, nhìn kỹ lại thấy đằm thắm, người ta gọi vui là "cam Hermès" cũng chẳng sai, bởi nó toát lên vẻ "chanh sả" khó cưỡng. Trong phong thủy, dòng này còn có cái tên rất kêu là "Kim Ngọc Mãn Đường" – vàng ngọc đầy nhà, ngụ ý chiêu tài lộc, may mắn và hạnh phúc. Chưng một bình này trong phòng khách, cảm giác như cả không gian bừng sáng, khách đến chơi nhà ai cũng phải ngoái nhìn vì sự độc đáo, không đụng hàng.

Cách chăm đào đông "cam Hermès" căng mọc hút phúc khí vào nhà

Nhiều chị em e ngại rằng những dòng quả nhập ngoại thường "đỏng đảnh", đẹp lúc mua nhưng về nhà vài hôm là rụng lả tả. Nhưng thực tế trải nghiệm sau 2 tuần cắm bình của mình sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ. Mình đặt bình hoa ở góc nhà, nơi nhiệt độ dao động khoảng 16-18 độ C, tránh xa luồng gió điều hòa và máy sưởi.

Thật ngạc nhiên, trạng thái của cành quả gần như không thay đổi so với ngày đầu tiên "bóc tem". Những chùm quả vẫn căng mọng, bóng bẩy, bám chắc vào cành. Số lượng quả rụng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà chủ yếu là do lúc mình lôi ra lôi vào để cắt tỉa, va quệt vào nhau mới rụng thôi. Thi thoảng, bạn sẽ thấy vài quả bị teo tóp hoặc hơi thâm đen lại ngay trên cành, đừng lo lắng, đó là chuyện bình thường của tự nhiên. Bạn chỉ cần nhẹ nhàng tỉa bỏ những quả xấu đó đi là tổng thể lại mướt mắt ngay.

Điều khiến dòng đào đông "Kim Ngọc Mãn Đường" này trở thành "hoa hậu" của mùa Tết chính là độ bền "khủng khiếp" của nó. Nếu chăm tốt, nó có thể chơi được đến nửa năm. Càng về sau, màu cam vàng ấy sẽ dần chuyển sang ửng hồng rồi đỏ nhẹ, một sự chuyển màu kỳ diệu như minh chứng cho sức sống mãnh liệt và sự trưởng thành. Với cây trồng trong chậu, bạn chỉ cần tưới đẫm nước 2-3 ngày một lần và để trong nhà mát mẻ là cây sống khỏe re.

Tuy nhiên, bí quyết để giữ bình hoa cắt cành tươi lâu lại nằm ở nước cắm. Hãy quên ngay thói quen cho vài giọt thuốc tẩy hay chất có Clo vào để diệt khuẩn như cắm hoa hồng hay cúc nhé. Đào đông là loài thân gỗ, nó cực kỳ kỵ Clo. Nếu bạn dùng nước máy có nhiều Clo hoặc thêm thuốc tẩy (như Javel/84), cành sẽ bị lão hóa cực nhanh, quả sẽ rụng như mưa chỉ sau vài ngày.

Tốt nhất, hãy "chiều" em nó bằng nước tinh khiết hoặc nước đã để bay hơi hết Clo, pha thêm gói dưỡng hoa chuyên dụng (như Chrysal). Chỉ cần một chút lưu ý nhỏ đó thôi, cộng với việc để bình hoa ở nơi mát mẻ, tránh ánh nắng trực tiếp gay gắt, là bạn đã có một "tác phẩm nghệ thuật" bền bỉ xuyên Tết, xuyên cả mùa xuân.

Tóm lại, dù là chọn màu đỏ nhiệt huyết, kiên trung hay màu cam phú quý, tài lộc, thì đào đông vẫn là một lựa chọn "đáng đồng tiền bát gạo" cho Tết này. Nó không chỉ là vật trang trí, mà còn là một "thiên vật" mang sinh khí, sự kiên cường và niềm hy vọng về một năm mới tròn đầy, viên mãn.