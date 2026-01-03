Lý Nhã Kỳ nắm cương vị mới, tự sản xuất một chương trình cho người dân Đồng Nai

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, chương trình ca nhạc đặc biệt Countdown Sông Ray 2026 – Vui hội non sông đã trở thành điểm nhấn văn hóa – giải trí quy mô lớn tại xã Sông Ray (Đồng Nai).

Sự kiện do diễn viên Lý Nhã Kỳ – Lãnh sự danh dự Romania tại TP.HCM tổ chức sản xuất, thực hiện nhằm mang một đêm hội nghệ thuật giàu cảm xúc dành tặng bà con địa phương trước thềm năm mới.

Lý Nhã Kỳ

MC Quốc Bảo xuất hiện, chính thức tuyên bố khai mạc chương trình ca nhạc đặc biệt Countdown Sông Ray 2026 – Vui hội non sông. Ngay sau lời chào đầy khí thế, sân khấu bùng nổ với tiết mục mở màn Rock Hạt gạo – Bắc Bling, do vũ đoàn Unwreckable thể hiện.

Những giai điệu sôi động, kết hợp tinh thần truyền thống và hiện đại, nhanh chóng khuấy động không khí quảng trường, kéo hàng ngàn khán giả hòa vào nhịp đập của đêm hội.

Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất của chương trình là phần chia sẻ của Lý Nhã Kỳ.

Cô cho biết dù vô cùng bận rộn dịp cuối năm vẫn đứng ra tổ chức và trực tiếp tham gia quá trình sản xuất chương trình Countdown Sông Ray 2026 – "Vui hội non sông" không chỉ là một sự kiện giải trí chào năm mới, mà còn xuất phát từ tình cảm tri ân sâu sắc dành cho người dân Đồng Nai – nơi gắn bó với cô bằng nhiều kỷ niệm và ân tình.

Cô nói: "Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật và xã hội, tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng địa phương. Với tôi, việc mang một đêm countdown rộn ràng, chỉn chu về Sông Ray không đơn thuần là tổ chức sự kiện, mà là cách sẻ chia niềm vui, gửi lời cảm ơn chân thành đến bà con đã luôn yêu thương, ủng hộ và dõi theo hành trình của mình".

Countdown Sông Ray 2026 quy tụ khoảng 7000 người dân, trở thành không gian sum vầy đúng nghĩa trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Thông qua chương trình, Lý Nhã Kỳ mong muốn tạo nên một lễ hội cộng đồng ấm áp, nơi mọi người được cùng nhau ca hát, cười vui, gác lại những lo toan để đón chào năm mới bằng tinh thần lạc quan và niềm tự hào quê hương. Với "Vui hội non sông", sự tri ân không nằm ở lời nói, mà được thể hiện bằng hành động cụ thể và cảm xúc chân thành.

Sự đa dạng trong danh sách nghệ sĩ giúp Countdown Sông Ray 2026 tiếp cận nhiều nhóm khán giả, từ người lớn tuổi yêu nhạc xưa đến giới trẻ thích không khí sôi động của nhạc remix và DJ.

Đặc biệt, sân khấu tiếp tục nóng lên với các tiết mục của Lương Gia Huy, Châu Gia Kiệt. Xuất hiện ở khung giờ cao trào của đêm nhạc, Lương Gia Huy và Châu Gia Kiệt lần lượt mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, góp phần đẩy không khí chương trình lên cao.

Đúng 0 giờ 00, tiếng hô countdown vang lên trong sự phấn khích của hàng ngàn người. Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Sông Ray, chính thức chào đón năm mới 2026 trong niềm hân hoan, hy vọng và những lời chúc tốt đẹp.