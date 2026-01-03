Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý Nhã Kỳ nắm cương vị mới, tự sản xuất một chương trình cho người dân Đồng Nai

03-01-2026 - 08:58 AM | Lifestyle

"Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật và xã hội, tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng địa phương", Lý Nhã Kỳ nói.

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, chương trình ca nhạc đặc biệt Countdown Sông Ray 2026 – Vui hội non sông đã trở thành điểm nhấn văn hóa – giải trí quy mô lớn tại xã Sông Ray (Đồng Nai).

Sự kiện do diễn viên Lý Nhã Kỳ – Lãnh sự danh dự Romania tại TP.HCM tổ chức sản xuất, thực hiện nhằm mang một đêm hội nghệ thuật giàu cảm xúc dành tặng bà con địa phương trước thềm năm mới.

Lý Nhã Kỳ nắm cương vị mới, tự sản xuất một chương trình cho người dân Đồng Nai- Ảnh 1.

Lý Nhã Kỳ

MC Quốc Bảo xuất hiện, chính thức tuyên bố khai mạc chương trình ca nhạc đặc biệt Countdown Sông Ray 2026 – Vui hội non sông. Ngay sau lời chào đầy khí thế, sân khấu bùng nổ với tiết mục mở màn Rock Hạt gạo – Bắc Bling, do vũ đoàn Unwreckable thể hiện.

Những giai điệu sôi động, kết hợp tinh thần truyền thống và hiện đại, nhanh chóng khuấy động không khí quảng trường, kéo hàng ngàn khán giả hòa vào nhịp đập của đêm hội.

Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất của chương trình là phần chia sẻ của Lý Nhã Kỳ.

Cô cho biết dù vô cùng bận rộn dịp cuối năm vẫn đứng ra tổ chức và trực tiếp tham gia quá trình sản xuất chương trình Countdown Sông Ray 2026 – "Vui hội non sông" không chỉ là một sự kiện giải trí chào năm mới, mà còn xuất phát từ tình cảm tri ân sâu sắc dành cho người dân Đồng Nai – nơi gắn bó với cô bằng nhiều kỷ niệm và ân tình.

Lý Nhã Kỳ nắm cương vị mới, tự sản xuất một chương trình cho người dân Đồng Nai- Ảnh 2.

Cô nói: "Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật và xã hội, tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng địa phương. Với tôi, việc mang một đêm countdown rộn ràng, chỉn chu về Sông Ray không đơn thuần là tổ chức sự kiện, mà là cách sẻ chia niềm vui, gửi lời cảm ơn chân thành đến bà con đã luôn yêu thương, ủng hộ và dõi theo hành trình của mình".

Countdown Sông Ray 2026 quy tụ khoảng 7000 người dân, trở thành không gian sum vầy đúng nghĩa trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Thông qua chương trình, Lý Nhã Kỳ mong muốn tạo nên một lễ hội cộng đồng ấm áp, nơi mọi người được cùng nhau ca hát, cười vui, gác lại những lo toan để đón chào năm mới bằng tinh thần lạc quan và niềm tự hào quê hương. Với "Vui hội non sông", sự tri ân không nằm ở lời nói, mà được thể hiện bằng hành động cụ thể và cảm xúc chân thành.

Lý Nhã Kỳ nắm cương vị mới, tự sản xuất một chương trình cho người dân Đồng Nai- Ảnh 3.

Sự đa dạng trong danh sách nghệ sĩ giúp Countdown Sông Ray 2026 tiếp cận nhiều nhóm khán giả, từ người lớn tuổi yêu nhạc xưa đến giới trẻ thích không khí sôi động của nhạc remix và DJ.

Đặc biệt, sân khấu tiếp tục nóng lên với các tiết mục của Lương Gia Huy, Châu Gia Kiệt. Xuất hiện ở khung giờ cao trào của đêm nhạc, Lương Gia Huy và Châu Gia Kiệt lần lượt mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, góp phần đẩy không khí chương trình lên cao.

Đúng 0 giờ 00, tiếng hô countdown vang lên trong sự phấn khích của hàng ngàn người. Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Sông Ray, chính thức chào đón năm mới 2026 trong niềm hân hoan, hy vọng và những lời chúc tốt đẹp.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngọn núi trong trung tâm Đà Nẵng, thuộc dạng hiếm ở Việt Nam, chỉ hơn 100m, thuộc di tích Quốc gia đặc biệt

Ngọn núi trong trung tâm Đà Nẵng, thuộc dạng hiếm ở Việt Nam, chỉ hơn 100m, thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Nổi bật

Tết Dương lịch “ăn nên làm ra”: Quán cafe, photobooth, thời trang doanh thu tăng 2-3 lần, xe ôm công nghệ kiếm 1,5 triệu/5 tiếng

Tết Dương lịch “ăn nên làm ra”: Quán cafe, photobooth, thời trang doanh thu tăng 2-3 lần, xe ôm công nghệ kiếm 1,5 triệu/5 tiếng Nổi bật

Á hậu Việt "vỡ mộng" khi về làm dâu nhà giàu, kể với mẹ ruột thì nhận 1 câu khó ngờ

Á hậu Việt "vỡ mộng" khi về làm dâu nhà giàu, kể với mẹ ruột thì nhận 1 câu khó ngờ

08:46 , 03/01/2026
Nàng thơ Hà Nội bất chấp trời 17 độ khởi động đường đua Tết, phong phanh áo dài thả dáng kín Hồ Gươm

Nàng thơ Hà Nội bất chấp trời 17 độ khởi động đường đua Tết, phong phanh áo dài thả dáng kín Hồ Gươm

07:00 , 03/01/2026
Mê mẩn check-in hàng sưa khẳng khiu ngả bóng đẹp như trong phim

Mê mẩn check-in hàng sưa khẳng khiu ngả bóng đẹp như trong phim

06:05 , 03/01/2026
Siêu xe điện của Dreames gây tranh cãi vì 'nhái' thiết kế Bugatti: Mạnh hơn 1.000 mã lực, tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 4 lần chớp mắt

Siêu xe điện của Dreames gây tranh cãi vì 'nhái' thiết kế Bugatti: Mạnh hơn 1.000 mã lực, tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 4 lần chớp mắt

00:37 , 03/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên