Hoa khôi Thuý Vi mang đến phiên toà xét xử Thuỳ Tiên 1 chiếc hộp, bên trên có dòng chữ cay đắng

Sáng 19/11, phiên toà xét xử Hoa hậu Thuỳ Tiên và các bị can trong vụ sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan CTCP Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã diễn ra tại TAND TP.HCM. Từ sáng sớm, nhiều người thân, bạn bè của các bị can cũng đã có mặt để nghe diễn biến phiên toà và chờ đợi kết luận cuối cùng. Trong số đó, sự xuất hiện của Hoa khôi Huỳnh Thuý Vi gây chú ý. Huỳnh Thuý Vi là một trong những thành viên hội bạn toàn Hoa hậu, Á hậu của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Trong nửa năm qua, Thuý Vi cũng là người hiếm hoi có động thái được cho là liên quan đến Thuỳ Tiên.

Theo ghi nhận của chúng tôi, Hoa khôi Thuý Vi được vào bên trong phiên toà xét xử. Khi đến toà, Thuý Vi ôm theo một chiếc hộp màu xanh khiến nhiều người tò mò. Khi quan sát kỹ, chiếc hộp bí ẩn này có dòng chữ "Thuỳ Tiên lừa dối KH (khách hàng - PV)". Vì thế, có thể đây đơn thuần là chiếc hộp chứa những hồ sơ, giấy tờ liên quan đến vụ án của Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Hiện tại, phiên toà xét xử Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục và những người có liên quan vẫn đang diễn ra.

Hoa khôi Thuý Vi là thành viên hiếm hoi trong hội bạn thân của Thuỳ Tiên xuất hiện vào sáng nay

Thuý Vi đi thẳng vào bên trong phiên toà xét xử, trên tay ôm 1 chiếc hộp

Chiếc hộp của Thuý Vi mang được cho là chứa những hồ sơ, thông tin liên quan đến vụ án của Thuỳ Tiên

Thuý Vi đứng cạnh mẹ của Hoa hậu Thuỳ Tiên

Cô liên tục xoa tay, ôm động viên mẹ Thuỳ Tiên, sau đó cả hai cùng vào bên trong

Hoa hậu Thuỳ Tiên trầm lặng, cúi mặt trong phiên toà sáng nay

Mối quan hệ thân thiết giữa Thúy Vi và Thùy Tiên đã được công chúng biết đến từ lâu. Cả hai từng nhiều lần xuất hiện cùng hội bạn gồm Tiểu Vy, Tường San, Đỗ Mỹ Linh, Diễm Trang... Trong các dịp đặc biệt, nhóm bạn này thường dành lời chúc mừng nhau công khai trên mạng xã hội, đồng hành từ sân khấu đến đời thường.

Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, khi được hỏi về hội bạn này, Thuỳ Tiên từng chia sẻ: "Những người bạn này đã chơi cùng tôi trước khi tôi đăng quang Hoa hậu Hoà bình quốc tế. Chúng tôi chẳng có một nguyên tắc cụ thể nào cả, mỗi người đều có những định hướng và cuộc sống riêng. Mỗi khi gặp nhau cả hội sẽ ngồi tám rồi chia sẻ này kia, bây giờ nói đến chủ đề tips ăn dặm cho con rồi, tôi ngồi nghe thôi".

Thời gian qua, Huỳnh Thuý Vi liên tục chia sẻ những bài đăng mong cho ai đó vượt qua giai đoạn khó khăn. Dù không nhắc đích danh ai, nhưng thời điểm đăng tải giữa lúc Thùy Tiên đang là tâm điểm truyền thông khiến nhiều người cho rằng Huỳnh Thúy Vi đang ngầm gửi lời động viên đến người em thân thiết trong nhóm bạn hoa hậu nổi tiếng.

Thuý Vi từng nhắn nhủ: "Sai lầm không phải là dấu chấm hết, mà là bước ngoặt giúp ta nhìn lại bản thân, sửa chữa lỗi lầm và sống tốt hơn trong tương lai. Còn em chính là 'cỏ dại', có bị dẫm đạp vẫn sẽ mọc lại xanh tươi, kiên cường, mạnh mẽ. Vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó… Không sao mà, có chị đây".

Hoa khôi Thuý Vi thường xuyên có những bài đăng được cho là nhắn nhủ Thuỳ Tiên