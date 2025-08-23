Hòa Minzy bắt tay nhạc sĩ “tỷ view” Nguyễn Văn Chung thực hiện MV “đắt nhất” trong sự nghiệp, khẳng định: “Đây là sản phẩm tôi khóc nhiều nhất”

Ngày 22/8, tại TP HCM (sáng) và Hà Nội (chiều) nữ ca sĩ Hoà Minzy đã có buổi ra mắt chính thức MV “Nỗi đau giữa hòa bình”. Ca khúc cũng được sử dụng làm nhạc chủ đề bộ phim điện ảnh Mưa đỏ - một dự án tầm vóc của điện ảnh Quân đội do đạo diễn Đặng Thái Huyền cầm trịch.

Nối tiếp thành công vang dội Bắc Bling hồi đầu năm, Hòa Minzy thừa thắng xông lên, cô bắt tay với nhạc sĩ “tỷ view” Nguyễn Văn Chung - cỗ máy tạo hit hot nhất thời điểm hiện tại. “Nỗi đau giữa hòa bình” là ca khúc chủ đề cách mạng, ca ngợi sự hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con hy sinh nơi chiến trường “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.’

Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung lựa chọn góc nhìn từ người mẹ, người vợ để kể câu chuyện về người chồng, người con mang trên mình màu xanh áo lính “đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước”. Để rồi “sau bao nhiêu năm có ngày hoà bình” nhưng giữa cuộc sống bình yên “nỗi đau” vẫn thường trực âm ỉ sâu nơi trái tim người vợ, người mẹ.

Hoà Minzy cho biết, trong chuyến thăm Quảng Trị dịp 27/7 vừa qua, cô được thăm gặp và được kể về câu chuyện cảm động của bà Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui – người mất cả chồng và con trai duy nhất. Điều này đã thôi thúc cô phải thực hiện một MV "đủ tâm, xứng tầm" để tri ân những hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ hậu phương vững chắc.

Bên cạnh đó, những trải nghiệm sâu sắc của Hoà Minzy khi đóng bộ phim Mưa đỏ giúp cô hiểu được nỗi đau, sự mất mát to lớn của những người vợ, người mẹ liệt sĩ, anh hùng. Đó cũng là lý do thôi thúc để Hoà Minzy “hết mình” cho quyết tâm thực hiện một MV chủ đề người mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong MV, Hòa Minzy hóa thân vào vai người vợ, người con dâu hiền dịu, tần tảo của Đội trưởng Tạ. Sống trong tình yêu chia cắt khi chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị. MV có sự góp mặt đặc biệt của diễn viên Phương Nam và NSND Như Quỳnh với bối cảnh chính được thực hiện tại Nghĩa Trang Trường Sơn - Quảng Trị và Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội).

Hoà Minzy kể, khi quay MV, nhiều phân cảnh cô không giấu nổi sự xúc động, nước mắt mắt cứ tự rơi vì quá nhập tâm trong câu chuyện. Cô cho biết, đây là sản phẩm cô khóc nhiều nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay của mình: “Đêm nào tôi cũng nghe ca khúc, có hôm 3-4 giờ sáng mới ngủ được, mỗi khi nghe tôi lại không kìm được nước mắt. Âm nhạc, câu chuyện MV gây ám ảnh với tôi suốt thời gian qua. Có thể nói là sản phẩm tôi khóc nhiều nhất.” Hòa Minzy bật mí.

Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ, đây là sản phẩm trở lại sau Bắc Bling, muốn gửi đến khán giả. Dù ca khúc thuộc dòng nhạc cách mạng xong nữ ca sĩ rất tự tin vào thông điệp, câu chuyện đậm giá trị nhân văn sẽ dễ chạm đến mọi tầng lớp khán giả. Đặc biệt sẽ trở thành xu hướng nghe khi chúng ta đang sống trong những ngày lễ lớn của lịch sử với sự kiện A80, ( Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9).

Mục tiêu cuối cô và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hướng đến đó là nỗ lực lan tỏa những điều tích cực, khơi gợi lòng biết ơn và cả những hành động tốt đẹp, yêu thương gửi đến với những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng.

Nữ ca sĩ nghẹn lại bày tỏ: “Tôi đã chuẩn bị tâm hồn để thực hiện dự án về mẹ Việt Nam anh hùng đã từ rất lâu rồi chứ không phải đến bây giờ mới tính để thực hiện. Trước đó, nhiều lần tôi đã muốn mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết bài chủ đề Mẹ Việt Nam, nên khi biết anh viết nhạc cho bộ phim và tôi được thể hiện, điều đó khiến tôi vô cùng xúc động”

Hòa Minzy tiết lộ, cô và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đồng điệu trong tình thương dành cho những người mẹ Việt Nam anh hùng và tinh thần dân tộc. Điều đó, đã giúp cô “thổn thức” da diết và chân thành khi thể hiện tác phẩm này.

Nguyễn Văn Chung kể, khi chứng kiến Hoà Minzy thu âm ca khúc anh cũng không kìm được sự xúc động. “Ở đoạn cao trào, Hòa Minzy sau câu hát đã gục xuống và ôm mặt khóc. Tất cả mọi người có mặt tại phòng thu, ai cũng đều rơi những giọt nước mắt vì xúc động và chân thành trước những câu hát như thấu nỗi đau của mẹ Việt Nam anh hùng”

Hòa Minzy chia sẻ thêm MV “Nỗi đau giữa hòa bình” là sản phẩm “đắt nhất” trong sự nghiệp của cô, “có nhiều tiền chưa chắc đã làm được!”. Làm MV cô nhận được nhiều đặc ân, giúp đỡ của đoàn phim điện ảnh Mưa đỏ với phim trường, súng đạn, xe tăng, những thước hình đắt giá…những điều đó quả thật không đơn giản mà có trong một MV của bất cứ một ca sĩ nào. Nữ ca sĩ rất biết ơn và trân trọng sự hỗ trợ của điện ảnh quân đội.

Đặc biệt, tại buổi họp báo, Hòa Minzy chia sẻ có lẽ tình yêu nước trong cô được truyền từ người ông – một chiến sĩ cách mạng, từng giữ quân hàm Thiếu tá và được hưởng lương Trung tá khi nghỉ hưu. Trong giây phút xúc động, nữ ca sĩ không kìm được nước mắt khi nhắc đến người ông vừa qua đời: "Lẽ ra hôm nay ông sẽ ngồi ở đây, cười rất tươi và nói: 'Bà con quê mình tự hào lắm con ạ.' Nhưng giờ ông nằm đó chẳng nói với tôi câu nào. Xin phép khán phòng, chúng ta hãy cùng dành tràng pháo tay tri ân cho đồng chí Nguyễn Văn Ki – ông nội của tôi".

Thông qua MV, nữ ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn những khán giả của mình trân quý hơn cuộc sống hoà bình hôm nay, tự hào về những chiến sĩ đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, biết ơn những người mẹ, người vợ Việt Nam anh hùng đã gạt đi nước mắt tiễn con lên đường.