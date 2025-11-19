Hòa Minzy kể chuyện giận Hương Giang, nay "ting ting" gần 300 triệu cho đàn chị không suy nghĩ!

Hương Giang đại diện Việt Nam lên đường chinh chiến cuộc thi Miss Universe tại Thái Lan vào cuối tháng 10/2025. Hành trình thi đấu quốc tế của người đẹp sinh năm 1991 nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Mới đây, quản lý của Hương Giang chia sẻ trên trang cá nhân việc ca sĩ Hòa Minzy đã chi số tiền 264 triệu để mua 50.000 vote cho đại diện Việt Nam ở hạng mục Beyone The Crown. Dưới phần bình luận, giọng ca sinh năm 1995 còn hào hứng chia sẻ thêm: "Tiền kiếm sau được chứ Giang tham gia chắc 1 năm nay thôi. Các anh chị em bạn bè chiến cho chị Giang ngay nào".

Quản lý Hương Giang tiết lộ tin nhắn ca sĩ Hòa Minzy chuyển khoản số tiền 264 triệu để mua 50.000 vote cho Hương Giang

Dưới phần bình luận, nữ ca sĩ cho biết sẵn sàng chi tiền ủng hộ đàn chị rồi sẽ chăm chỉ kiếm lại sau

Ở trang cá nhân có 2,3 triệu người theo dõi, Hòa Minzy cũng có bài đăng kêu gọi mọi người ủng hộ cho Hương Giang. Giọng ca sinh năm 1995 viết: "Tôi cho Giang vào top 3 luôn khỏi nói nhiều, mà app lag luôn rồi. Đợi cập nhật hiện Việt Nam top 3 nha mọi người. Mọi người đẩy mục tiêu top 2 nhé, chứ mong manh lắm, đang kêu gọi anh chị em khác nữa nè".

Về hành trình chinh chiến Miss Universe, Hương Giang từng chia sẻ: “Giang không thể cam kết với mọi người hành trình này sẽ đi đến đâu và Giang sẽ ở vị trí nào. Nhưng điều duy nhất Giang cam kết là nếu như Giang có bất kỳ cơ hội nào để có thể gia tăng sức ảnh hưởng của mình, Giang tin rằng với 13 năm chứng minh, mọi người có thể tin tưởng rằng Giang không làm điều đó cho một mình mình. Giang đang chở theo hi vọng của rất nhiều người".

Hòa Minzy tích cực kêu gọi mọi người ủng hộ vote cho Hương Giang ở hạng mục Beyone The Crown tại cuộc thi Miss Universe

Hương Giang là thí sinh chuyển giới duy nhất và cũng thuộc nhóm thí sinh có độ tuổi cao nhất cuộc thi

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy mới đây chia sẻ lại hành trình đồng hành bên Hương Giang từ khi học chung trường cho tới khi cô chinh chiến Miss International Queen 2018, Miss Universe 2025. Trong bài đăng, nữ ca sĩ 9x còn nhắc tới việc từng có lúc giận Hương Giang. Tuy nhiên sau tất cả, cô vẫn thương và ủng hộ đàn chị.

"Dù cho thế nào, có những lúc em cũng giận chị ghê, dù cchị chẳng biết em giận chị cái gì đâu. Nhưng thực lòng em luôn thương nhiều lắm, em vẫn luôn là cô em gái mà anh chị lúc nào cũng thích trêu ở khoa thanh nhạc năm ấy.

Đợi em nhé, nốt hôm nay và ngày mai khi xong xuôi công việc. Em sẽ có mặt tại Thái Lan để hô vang tên Hương Giang cùng 2 tiếng Việt Nam thân thương. Dù kết quả có thế nào, chị đã chiến thắng trong lòng e và những người hâm mộ tại Việt Nam rồi", cô viết.

Hòa Minzy chia sẻ lại hành trình dài đồng hành bên Hương Giang. Nữ ca sĩ khẳng định sẽ sắp xếp công việc và bay sang Thái Lan cổ vũ đại diện Việt Nam trong thời gian tới

Hương Giang và Hòa Minzy có mối quan hệ chị em vô cùng thân thiết. Trong suốt thời gian qua, cả hai không ít lần vướng nghi vấn trục trặc nghỉ chơi vì không còn xuất hiện bên nhau. Nữ ca sĩ Hòa Minzy từng lên tiếng làm rõ: "Mọi người cứ thắc mắc tại sao lúc thành công thì có nhau còn lúc hoạn nạn không thấy đâu, rồi nói Hoà bỏ rơi chị Giang này kia, nhưng sự thật không phải thế đâu.

Bản thân Hoà là một người rất dễ gặp thị phi, nên khi Hoà lên tiếng một vấn đề gì thì phải suy nghĩ rất kỹ. Khi chị Giang xảy ra chuyện, nếu Hoà lên tiếng thì chưa chắc cách đó sẽ giúp ích cho câu chuyện của chị Giang, có thể nó còn khiến câu chuyện xấu đi. Nên Hòa nhắn tin động viên, chia sẻ với chị thôi, tình cảm mọi người vẫn rất bình thường".

Hòa Minzy và Hương Giang có mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm trong showbiz Việt