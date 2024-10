Hòa Phát hỗ trợ đồng bào tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

Gắn sự phát triển của mình với lợi ích của cộng đồng, 9 tháng qua, Hòa Phát cũng thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện, xã hội như xây 300 nhà tình nghĩa ở Trà Vinh, mang nước sạch cho cộng đồng - tặng hơn 300 máy lọc nước cho các trường học, cơ sở y tế trên toàn quốc, tài trợ xây dựng dự án Trường Tiểu học Bình Đông huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi trị giá hơn 40 tỷ đồng, trao tặng 10 tỷ đồng xây dựng trường mầm non tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Tập đoàn Hòa Phát cũng tiếp tục triển khai các chương trình thường niên như “Nhịp đập yêu thương” – tài trợ mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn, “Mẹ đỡ đầu” – hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho trẻ mồ côi…

Đặc biệt, mặc dù các nhà máy, trang trại của Hòa Phát tại các tỉnh phía Bắc như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Thái Bình, Yên Bái, Phú Thọ thiệt hại rất lớn bởi bão và lũ lụt do hoàn lưu sau bão, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, Tập đoàn và cán bộ công nhân viên Hòa Phát đã chung tay dành 30 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại nặng nề bởi bão Yagi ổn định cuộc sống. Trong đó CBCNV ủng hộ là hơn 5,5 tỷ đồng. Dự kiến, Hòa Phát sẽ thực hiện hỗ trợ bằng các hình thức như: trao tiền mặt trực tiếp tới các gia đình khó khăn và hỗ trợ tái thiết, sửa chữa một số điểm trường tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất…. Thời gian thực hiện dự kiến từ nay đến nửa đầu Quý IV/2024.