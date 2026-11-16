Hóa ra "đạo quân AI Agent bay lượn" được các thầy dạy AI dùng là tiện ích Chrome rẻ tiền này

Hàng chục con trỏ chuột đủ màu sắc đồng loạt xuất hiện trên màn hình, chia nhau dựng từng phần của một website. Con trỏ này kéo khung hình, con trỏ khác nhập văn bản, những con trỏ còn lại căn chỉnh bố cục và sao chép các thành phần giao diện. Tất cả phối hợp nhịp nhàng như một đội ngũ thiết kế đang cùng làm việc.

Màn trình diễn bắt mắt này được một số người quảng bá như hình ảnh về sức mạnh của "đạo quân AI Agent", có khả năng phối hợp để xây dựng website và thực hiện nhiều dự án khác nhau. Nhưng hóa ra, công cụ đứng sau lại chỉ là một tiện ích mở rộng dành cho trình duyệt Chrome có tên Swarm Rebuild.

Không có hàng chục AI Agent đang làm việc ở đây.

Swarm Rebuild được thiết kế để tạo hiệu ứng mô phỏng quá trình nhiều người cùng thiết kế một website. Khi kích hoạt, tiện ích sẽ che giao diện trang web ban đầu, sau đó cho hàng loạt con trỏ ảo xuất hiện và lần lượt tái dựng các thành phần như khung hình, văn bản, hình ảnh, đường kẻ và bố cục.

Để thực hiện điều này, công cụ quét cấu trúc của website đang mở, chuyển các thành phần giao diện thành một bản mô tả rồi sử dụng những đoạn mã được lập trình sẵn để điều khiển các con trỏ. Mỗi con trỏ thực hiện một nhóm thao tác riêng, chẳng hạn kéo thả khung hình, nhập chữ, vẽ đường kẻ hoặc nhân bản thành phần.

Hiệu ứng chuyển động, tiếng gõ phím và âm thanh nhấp chuột được bổ sung để khiến toàn bộ quá trình trông giống một nhóm người đang phối hợp thiết kế trên phần mềm như Figma.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ những con trỏ này không phải các mô hình AI độc lập. Chúng không tự suy nghĩ, phân tích yêu cầu, phân chia nhiệm vụ hay trao đổi thông tin để cùng giải quyết một vấn đề. Tất cả chỉ đang thực hiện những thao tác mô phỏng theo kịch bản đã được lập trình.

Đây cũng không phải công cụ xây dựng một website hoàn chỉnh. Swarm Rebuild chỉ tái tạo phần hình ảnh của trang web, không khôi phục các đoạn mã và chức năng tương tác ban đầu. Những nút bấm, biểu mẫu hay tính năng bên trong website không thể hoạt động như trang thật. Khi màn trình diễn kết thúc, người dùng có thể nhấn nút "Go live" để quay trở lại giao diện website ban đầu.

Nói cách khác, Swarm Rebuild là một công cụ trình diễn giao diện, không phải nền tảng điều phối hàng chục AI Agent cùng xây dựng sản phẩm phần mềm.

Sự nhầm lẫn giữa hai thứ này lại có thể tạo ra hiệu ứng quảng bá rất lớn. Với những người chưa tìm hiểu sâu về AI Agent, hình ảnh hàng chục con trỏ cùng hoạt động trên màn hình dễ tạo cảm giác rằng họ đang chứng kiến một hệ thống tự động hóa phức tạp, có khả năng thay thế cả một đội ngũ nhân sự.

Đó cũng là kiểu hình ảnh dễ được tận dụng để thu hút sự chú ý và quảng bá các khóa học AI. Thay vì phải trình diễn một hệ thống Agent thực sự có khả năng phân công, xử lý và hoàn thành công việc, chỉ cần một video với hàng chục con trỏ chuyển động cũng đủ khiến người xem trầm trồ.

Bản thân Swarm Rebuild là một dự án thú vị, có thể dùng để giới thiệu website hoặc tạo video trình diễn giao diện. Vấn đề không nằm ở công cụ, mà ở cách người ta sử dụng nó để minh họa cho những năng lực công nghệ mà nó thực tế không có.

Một đội quân AI Agent có thể là công nghệ đáng để học hỏi. Nhưng hàng chục con trỏ chuột chạy trên màn hình không phải bằng chứng cho thấy ai đó đã xây dựng được đội quân ấy.