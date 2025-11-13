Hoa Sen Group chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, thành lập công ty con vốn nghìn tỷ

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, mã: HSG, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 8/12/2025 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025-2026.



Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 7/3/2026, tại Hội trường Thống nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM.

Đại hội sẽ thông qua một số nội dung như: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Tập đoàn niên độ tài chính (NĐTC) 2024-2025 đã kiểm toán; giá trị giao dịch các bên liên quan;

Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2023 - 2024; Tỷ lệ trích lập chính thức các Quỹ và Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT NĐTC 2024-2025;

Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2024 – 2025; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ và Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT NĐTC 2025-2026.

Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán, Báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025 và kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2025-2026.

Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2025 2026.

Báo cáo tiến độ triển khai chủ trương mua lại cổ phiếu; Báo cáo tiến độ và Tờ trình tiếp tục triển khai các chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen.

Trong diễn biến khác, Hoa Sen Group vừa công bố Nghị quyết về việc triển khai góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hoa Sen Home.

Hoa Sen Home có vốn điều lệ dự kiến 1.000 tỷ đồng, trong đó HSG góp 99%. Địa chỉ doanh nghiệp dự kiến tại Tầng 3, Khối đế Thương mại - Khu chung cư phức hợp lô M2 (Sarimi) - số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TP.HCM.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. HĐQT HSG cử ông Lê Phước Vũ làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của HSG tại thời điểm thành lập và các lần góp vốn tiếp theo tại Hoa Sen Home.

Ngoài ra, Hoa Sen Group cũng có biến độn nhân sự Ban Điều hành. Theo đó, Tập đoàn chính thức bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Lê Mạnh Tùng (SN 1988) và Nguyễn Trần Đại (SN 1985) kể từ ngày 1/12/2025.

Trước đó, cả hai ông này đều hoàn thành thời gian tập sự với vị trí Quyền Phó Tổng giám đốc.