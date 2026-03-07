Hoả tốc: Doanh nghiệp xăng dầu được điều chỉnh giá ngay khi biến động 7%, RON 95 tăng 4.700 đồng/lít

Quyết định điều hành lần này ghi nhận mức tăng đồng loạt trên tất cả các mặt hàng nhằm phản ánh áp lực từ giá thành phẩm thế giới và biến động tỷ giá VND/USD.

Theo văn bản hỏa tốc số 1440/BCT-TTTN, các mức giá mới được thiết lập để đảm bảo các đơn vị kinh doanh bù đắp chi phí và duy trì nguồn cung ổn định.

Bảng giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15h00 ngày 07/3/2026

Mặt hàng Giá bán lẻ tối đa (đồng/lít hoặc kg) Mức tăng (đồng) Giá thế giới bình quân (USD/thùng hoặc tấn) Xăng RON95-III 27.047 +4.707 116,165 Xăng E5RON92 25.226 +3.777 109,730 Dầu điêzen 0.05S 30.239 +7.207 153,485 Dầu hỏa 35.091 +8.490 180,880 Dầu mazut 180CST 21.327 +3.831 624,385

Số liệu thực tế cho thấy áp lực tài chính đối với các thương nhân đầu mối hiện đang ở mức rất cao khi giá xăng RON95 thế giới tăng thêm hơn 24 USD/thùng và dầu hỏa tăng vọt 48 USD/thùng so với kỳ trước.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung do xung đột tại Trung Đông, việc phong tỏa eo biển Hormuz và các biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu từ Trung Quốc, Ấn Độ đã khiến giá vốn của doanh nghiệp tăng nhanh.

Việc điều chỉnh giá kịp thời là bước đi cần thiết để hài hòa lợi ích giữa các chủ thể, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp đầu mối duy trì khả năng nhập hàng trong bối cảnh thị trường quốc tế diễn biến phức tạp.

Điểm mấu chốt được giới doanh nhân quan tâm là việc kích hoạt cơ chế điều hành theo Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 06/3/2026 của Chính phủ. Quy định mới cho phép Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính thay đổi giá bán lẻ ngay khi giá cơ sở của một mặt hàng tiêu dùng phổ biến biến động từ 7% trở lên, thay vì chờ đợi chu kỳ định kỳ vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Sự thay đổi này giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giảm thiểu rủi ro thua lỗ do độ trễ của chính sách, tạo điều kiện cho thị trường vận hành linh hoạt và bám sát các yếu tố chi phí thực tế.

Trong văn bản hỏa tốc số 587, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân sản xuất và phân phối xăng dầu phải chủ động cập nhật cơ chế mới để đảm bảo tính liên tục của chuỗi cung ứng.

Bộ Công Thương khẳng định sẽ tăng cường giám sát việc tuân thủ các quy định về trích lập Quỹ Bình ổn giá và kiểm tra nghiêm ngặt kho hàng của các thương nhân đầu mối. Việc thực thi nghiêm túc Nghị quyết 36 không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn biến động giá mà còn là cam kết của cơ quan quản lý trong việc minh bạch hóa thị trường năng lượng.