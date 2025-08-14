Hoài Lâm đứng chôn chân tại chỗ, sượng trân khi bị truyền thông vây quanh

Sở hữu giọng hát trầm ấm, ngoại hình sáng nhưng Hoài Lâm lại gây tiếc nuối khi không còn hoạt động nghệ thuật rầm rộ. Thi thoảng, nam ca sĩ sinh năm 1995 mới đi hát ở các phòng trà hay trên sóng livestream.

Mới đây, Hoài Lâm nhận được sự quan tâm khi mặc trang phục đơn giản màu đen trắng, xuất hiện tại sự kiện khai máy bộ phim điện ảnh. Trước loạt ống kính máy quay, Hoài Lâm lộ thái độ ngượng ngùng e dè. Trong clip, anh còn đứng sững 1 chỗ, sau đó mới gượng gạo giơ tay lên chào những người xung quanh.

Nhiều khán giả cảm thấy khá tiếc nuối khi Hoài Lâm không còn sự tự tin như thời gian hoạt động rầm rộ nghệ thuật trong showbiz. Trở lại với một vai trò mới là diễn viên, khán giả đang rất hy vọng màn tái xuất này của Hoài Lâm.

Hoài Lâm xuất hiện tại buổi khai máy bộ phim điện ảnh (Nguồn: @vietdailylife)

Nam ca sĩ sinh năm 1995 lộ rõ sự ngượng ngùng, e dè khi đứng trước truyền thông. Xuất hiện một lúc sau, anh mới có những hành động tương tác với ống kính máy quay

Thời gian vừa qua, nam ca sĩ sinh năm 1995 liên tục trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội bởi sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Anh từng gây chú ý khi xuất hiện với thân hình tròn trịa, gu ăn mặc xuề xoà, khác hẳn hình ảnh phong độ một thời.

Từng được xem là gương mặt triển vọng hàng đầu của Vbiz, Hoài Lâm lại khiến khán giả tiếc nuối khi lộ dấu hiệu sức khỏe đáng lo, lựa chọn rời xa showbiz, trở về quê sống kín tiếng. Cuối năm 2024, anh bất ngờ tuyên bố sử dụng nghệ danh mới là Tuấn Lộc, cũng chính là tên thật để trở lại biểu diễn trong một số chương trình tại TP.HCM.

Hoài Lâm không còn hoạt động nghệ thuật rầm rộ như trước mà thi thoảng mới xuất hiện

Hoài Lâm từng là hiện tượng của Vbiz với giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc và khả năng biến hóa linh hoạt ở nhiều dòng nhạc. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đăng quang chương trình Gương mặt thân quen 2014, sau đó liên tục gây sốt với loạt bản hit, phải kể đến Như những phút ban đầu, Có khi, Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi...

Năm 2017, Hoài Lâm gây chú ý khi công khai hẹn hò với Cindy Lư – cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc. Thế nhưng, đến cuối năm 2019, cả hai đã đường ai nấy đi. Sau chia tay, nam ca sĩ rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, về quê ở ẩn suốt thời gian dài trước khi tái xuất trong vài năm gần đây. Hoài Lâm từng thẳng thắn bày tỏ anh không còn đặt nặng chuyện danh tiếng, mà chỉ muốn sống trọn vẹn với đam mê âm nhạc.