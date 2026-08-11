Hoàn thành chi trả chế độ với hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư nghỉ việc trước 30/11

Nội dung trên được nêu tại Công văn 8617 của Bộ Nội vụ về giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo giáo dục; việc chỉnh lý, quản lý bàn giao hồ sơ, tài liệu lưu trữ khi sắp xếp cơ sở giáo dục.

Công văn được ban hành trên cơ sở thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng và căn cứ Nghị quyết 37/2026 của Chính phủ về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính sách khi sắp xếp cơ sở giáo dục, trường học.

Về việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, Bộ Nội vụ định hướng sau khi thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên và bố trí đội ngũ hiện có tại các trường vào các chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường mới sau sắp xếp, địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng quy định.

Cụ thể, các hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc dôi dư sau khi sắp xếp nếu có nguyện vọng nghỉ việc thì thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 154/2025 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Viên chức lãnh đạo, quản lý (trước sắp xếp) được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục mới nhưng có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ (trước sắp xếp) hoặc được bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác (không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý) thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng.

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục, Bộ Nội vụ định hướng, trên cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương thực hiện bố trí nhân sự hỗ trợ giáo dục hiện có tại các cơ sở giáo dục trước sắp xếp vào các vị trí việc làm phù hợp tại cơ sở giáo dục mới.

Sau khi thực hiện các phương án bố trí, nếu vẫn còn nhân sự hỗ trợ giáo dục dôi dư, địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025 (trừ các trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế theo quy định).

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương xác định những trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế để giải quyết nghỉ việc ngay theo hướng dẫn. Thời điểm nghỉ việc muộn nhất là ngày 30/9 và việc chi trả chính sách tinh giản biên chế phải hoàn thành chậm nhất ngày 30/11.

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc diện được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng vị trí việc làm mới, theo Bộ Nội vụ, nếu không đáp ứng yêu cầu theo quy định, kể cả trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng, địa phương sẽ xác định thời điểm nghỉ việc để giải quyết chế độ thôi việc hoặc nghỉ hưu, tinh giản biên chế theo quy định pháp luật.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo triển khai việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục theo đúng quy định.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đánh giá hoạt động của các cơ sở giáo dục mới sau sắp xếp, kịp thời tham mưu điều chỉnh việc bố trí đội ngũ, nhân sự hỗ trợ và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục khi phát sinh khó khăn, vướng mắc.

UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên và bố trí các chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục theo quy định; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm mới đối với nhân viên hỗ trợ giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

Đối với cơ quan, tổ chức quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Nội vụ yêu cầu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập các tổ công tác để trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, bàn giao hồ sơ, tài liệu của các cơ sở giáo dục trước, trong và sau quá trình sắp xếp.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục mới có trách nhiệm lập danh sách viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục nghỉ việc theo hướng dẫn, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho từng trường hợp.