Hoàn thành đường Vành đai 2,5 trong quý I/2026

01-12-2025 - 08:42 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu chính quyền địa phương và nhà đầu tư hoàn thiện mặt bằng, đẩy nhanh thi công để hoàn thành đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 trong quý I/2026. Doanh nghiệp dự án vừa có báo cáo thực trạng dự án đến ngày 29/11.

Theo doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai Hà Nội, tính đến 29/11, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đường Vành đai 2,5 (đoạn đầm Hồng - Quốc lộ 1A) cơ bản đã hoàn thành. Khối lượng thi công di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông) ước đạt 75%, trong đó hệ thống cấp nước đã hoàn thành 100%.

Tại hiện trường, các hạng mục chính đang được triển khai như đường giao thông, cầu vượt sông; trong đó nền, mặt đường đã thi công đến lớp bê tông nhựa hạt thô; hệ thống thoát nước tuyến cống hộp đã hoàn thành; hạng mục Cầu L3 (Gói thầu số 02 – qua sông Lừ) đã hoàn thành việc đúc và lắp các phiến dầm.

Dự án đường vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A) do liên danh các doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội và Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà làm nhà đầu tư, dự án được thực hiện theo hình thức BT. Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai Hà Nội là doanh nghiệp dự án được liên danh thành lập để thực hiện công trình. Dự án đường Vành đai 1 đoạn Đầm Hồng – QL1 (không tính dự án thành phần hầm chui qua đường Giải Phóng) có tổng mức đầu tư ban đầu là 1.317 tỷ đồng. Dự án đã thực hiện hơn 10 năm nay và bị chậm tiến độ do vướng mắc mặt bằng.

Hoàn thành đường Vành đai 2,5 trong quý I/2026- Ảnh 1.

Hiện trường dự án đường Vành đai 2,5 đang thi công nằm song song một đoạn với phố Định Công, phường Định Công.

Tháng 5/2025 vừa qua, dự án đã được thi công trở lại, tuy nhiên đến nay, việc thi công vẫn còn vướng một số khó khăn liên quan đến việc điều chỉnh kỹ thuật thi công kết cấu vỉa hè, một số đoạn mặt bằng vẫn còn tình trạng người dân chưa bàn giao hết hoặc tái lấn chiếm.

Để đảm bảo hoàn thành dự án trong quý I/2026 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND thành phố Hà Nội sớm ban hành quyết định chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh kỹ thuật. Với mặt bằng còn vướng, chỉ đạo phường Định Công tháo gỡ dứt điểm vướng mắc, trong đó có khu vực trái tuyến đoạn từ phố Trần Nguyên Đán đến giáp bờ phải sông Lừ và đoạn tiếp giáp với dự án hầm chui qua QL1 (Giải Phóng - Kim Đồng).

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

hà nội

