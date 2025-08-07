Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bị phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 178/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai.

Theo đó, công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG), nơi ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đang giữ chức Chủ tịch HĐQT, bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai đã không công bố thông tin trên hệ thống của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2023, năm 2024 và bán niên năm 2024.

Liên quan đến trái phiếu Hoàng Anh Gia Lai, công ty này đang lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành 210 triệu cổ phiếu HAG với giá 12.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi 2.520 tỉ đồng nợ trái phiếu.

Mức giá này thấp hơn giá cổ phiếu HAG hiện giao dịch trên sàn (15.000 đồng/cổ phiếu), cổ phiếu hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Danh sách chủ nợ nhận hoán đổi cổ phiếu đợt này gồm một tổ chức và 5 cá nhân. Trong đó, tổ chức duy nhất là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (Hướng Việt Investment), với dư nợ gần 721 tỉ đồng , dự kiến sau phát hành sẽ sở hữu 4,74% vốn Hoàng Anh Gia Lai.

Về phía các chủ nợ cá nhân, danh sách gồm bà Nguyễn Thị Đào, ông Phan Công Danh, ông Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung. Trong đó, bà Đào, ông Trường và ông Trung dự kiến sở hữu trên 3% vốn Hoàng Anh Gia Lai sau phát hành.