Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoàng Anh Gia Lai vừa xóa nợ hơn 2.500 tỷ đồng

27-09-2025 - 16:24 PM | Thị trường chứng khoán

Hoàng Anh Gia Lai hoán đổi thành công 210 triệu cổ phiếu HAG cho Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 nhà đầu tư cá nhân, gồm bà Nguyễn Thị Đào, ông Phan Công Danh, ông Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung - tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị hơn 2.500 tỷ đồng.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) công bố, đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích hoán đổi nợ. Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng. Giá trị hoán đổi được ấn định ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá này thấp hơn so với thị giá cổ phiếu HAG đang được giao dịch trên thị trường chứng khoán, khi chốt phiên giao dịch ngày 26/9 ở mức 15.900 đồng/cổ phiếu.

Danh sách các chủ nợ tham gia vào đợt hoán đổi nợ lần này gồm một tổ chức là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 nhà đầu tư cá nhân, gồm bà Nguyễn Thị Đào, ông Phan Công Danh, ông Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung.

Sau khi giao dịch hoàn tất, nhóm nhà đầu tư này sẽ nắm giữ tổng cộng 16,65% vốn điều lệ của Hoàng Anh Gia Lai. Theo quy định của đợt phát hành, toàn bộ 210 triệu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm.

Hoàng Anh Gia Lai vừa xóa nợ hơn 2.500 tỷ đồng- Ảnh 1.

HAG của bầu Đức đã phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ.

Báo cáo tài chính hợp nhất của HAG cho thấy, tại thời điểm 30/6, tổng nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai là 15.630 tỷ đồng, cao gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu. Việc hoán đổi nợ thành vốn cổ phần giúp Hoàng Anh Gia Lai giảm áp lực nợ vay, làm lành mạnh hóa bảng cân đối kế toán.

Trong cơ cấu nợ của HAG, nợ vay tài chính chiếm 9.320 tỷ đồng. Chi phí lãi vay trong 6 tháng đầu năm 2025 của Hoàng Anh Gia Lai là 360 tỷ đồng, bình quân khoảng 2 tỷ đồng mỗi ngày.

6 tháng đầu năm nay, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai lãi ròng gần 834 tỷ đồng sau soát xét, tăng 74% so với cùng kỳ và chấm dứt tình trạng lỗ lũy kế, ghi nhận lãi lũy kế gần 400 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30/6.

Doanh thu của HAG tăng 34% lên 3.707 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chuối. Kết thúc quý II, HAG thực hiện được 58% mục tiêu lợi nhuận năm, dự kiến được điều chỉnh tăng lên 1.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 của HAG, Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam lưu ý, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 2.767 tỷ đồng. Điều này cho thấy dấu hiệu rủi ro về khả năng hoạt động liên tục. HAG cũng vi phạm một số cam kết trái phiếu, chưa thanh toán các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu quá hạn.

Giải trình về vấn đề này, HAG cho biết, dòng tiền trong 12 tháng tới dự kiến đến từ thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi cho vay đối tác, cùng với nguồn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ, tín dụng ngân hàng và phương án tái cơ cấu nợ.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đang làm việc với các bên cho vay để điều chỉnh điều khoản vi phạm và lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án hoán đổi một phần nợ thành vốn cổ phần.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Gã khổng lồ" ngành điện sắp tăng vốn lên gần 31.000 tỷ, chào bán 281 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng

"Gã khổng lồ" ngành điện sắp tăng vốn lên gần 31.000 tỷ, chào bán 281 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng Nổi bật

Tự tin chứng khoán nâng hạng, quỹ ngoại tỷ USD gợi ý nhóm cổ phiếu đón sóng

Tự tin chứng khoán nâng hạng, quỹ ngoại tỷ USD gợi ý nhóm cổ phiếu đón sóng Nổi bật

Doanh nghiệp tấp nập trả cổ tức

Doanh nghiệp tấp nập trả cổ tức

16:20 , 27/09/2025
Thép Nam Kim tiếp tục 'rót' vốn cho dự án Nhà máy Thép tấm lớp Nam Kim Phú Mỹ

Thép Nam Kim tiếp tục 'rót' vốn cho dự án Nhà máy Thép tấm lớp Nam Kim Phú Mỹ

15:14 , 27/09/2025
Chủ tịch Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng: "Trước đây tôi nghĩ giá Bitcoin có thể về 0"

Chủ tịch Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng: "Trước đây tôi nghĩ giá Bitcoin có thể về 0"

11:59 , 27/09/2025
VPBankS công bố giá IPO 33.900 đồng/cổ phiếu

VPBankS công bố giá IPO 33.900 đồng/cổ phiếu

08:37 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên