Hoang Huy New City: Chất sống thành phố mới đậm tinh thần “New Hai Phong”

Thuỷ Nguyên chuyển mình thành "New Hai Phong"

Ngày 1/1/2025, một "thành phố trong lòng thành phố" đã chính thức ra đời - thành phố Thủy Nguyên - thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng. Thuỷ Nguyên được định hướng với vai trò là trung tâm hành chính, chính trị mới của Hải Phòng; trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ tài chính, du lịch văn hóa và giải trí, y tế, giáo dục của duyên hải Bắc bộ.

Cột mốc vàng từ quy hoạch hạ tầng này đã góp phần đưa tiềm năng của Thuỷ Nguyên trỗi dậy mạnh mẽ, tạo thành động lực tăng trưởng cho thị trường bất động sản xứng tầm vị thế là cực tăng trưởng ở phía Đông Hải Phòng. Tô điểm cho bức tranh toàn cảnh của thành phố mới phải kể đến hai công trình trọng điểm: Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Hải Phòng. Hai công trình hứa hẹn đánh dấu kỷ nguyên phát triển mới của đất Cảng bởi sau khi hoàn thiện, toàn bộ các cơ quan đầu não của Hải Phòng được dịch chuyển về phía Bắc sông Công, sau hơn 1 thế kỷ do người Pháp xây dựng.

Cơ hội việc làm dồi dào và điều kiện kinh tế - xã hội ổn định, cùng với đó là chủ trương sáp nhập Hải Dương vào Hải Phòng tiếp tục mở ra cơ hội giúp Thuỷ Nguyên thu hút một lượng lớn người dân, lao động nhập cư, tầng lớp trí thức, chuyên gia,... đến an cư lập nghiệp. Một luồng sinh khí mới, một sức sống thời đại mới đang dần được hình thành ở thành phố mới.

Chất sống thành phố mới từ Đô thị lễ hội Hoang Huy New City

Đồng hành góp sức vào sự lột xác của Thuỷ Nguyên, nhiều dự án bất động sản quy mô cũng đang được triển khai mạnh nhằm kích hoạt tiềm năng, đón đầu xu thế sống mới đang dịch chuyển về khu vực trung tâm hành chính mới, điển hình như Hoàng Huy Group với dự án Hoang Huy New City.

Nhắc đến các doanh nghiệp lớn tại Đất Cảng, Hoàng Huy được biết đến là doanh nghiệp bất động sản hàng đầu, với tiềm lực tài chính vững mạnh, sự am hiểu sâu sắc về nhu cầu và văn hoá địa phương. Những năm qua, Hoàng Huy phát triển các khu đô thị phù hợp với nhu cầu thực tế của cư dân Hải Phòng, từ phân khúc nhà ở xã hội đến khu đô thị cao cấp, đáp ứng sự phát triển bền vững của thành phố. Các dư án tiêu biểu như Hoàng Huy Riverside, Hoàng Huy Mall, Hoàng Huy Commerce... đều mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc địa phương, góp phần nâng cao diện mạo đô thị.

Hoang Huy New City là dự án tiếp nối thành công trong lĩnh vực bất động sản Hải Phòng của Hoàng Huy Group. Dự án nằm tại vị trí độc nhất vô nhị ngay cửa ngõ thành phố Thủy Nguyên, là đô thị gần kề Trung tâm Chính trị - Hành chính, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn mới của New Hải Phòng. Nơi đây được mệnh danh là vị trí trung tâm "tứ giác vàng": Kết nối trực tiếp trung tâm cũ của TP Hải Phòng nhờ cầu Hoàng Văn Thụ: kết nối Hải Dương – Trung tâm công nghiệp và logistics miền Bắc nhờ tuyến QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; liên kết Quảng Ninh – Trung tâm kinh tế biển và du lịch nhờ Cao tốc Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cá, cầu Bến Rừng; và kết nối Bắc Giang – Trung tâm sản xuất công nghiệp & logistics nhờ QL37.

Quảng trường Vương Miện, phố đi bộ, hồ cảnh quan, chòi vọng cảnh,…dự án Hoang Huy New City

Hoang Huy New City được xem là là dự án đô thị hoàn chỉnh và đồng bộ tiên phong tại Thủy Nguyên, tiên phong phát triển mô hình đô thị lễ hội (FESTIVE URBAN) mang tinh thần "Sống như ý, Vui như hội", trở thành chốn an cư - giải trí - giao thương đón đầu kỷ nguyên phát triển mới của Hải Phòng. Dự án quy hoạch 8 phân khu hiện đại với concept thiết kế phong cách Đông Dương và Tân Cổ điển. Mỗi phân khu mang một phong cách thiết kế sản phẩm riêng biệt, bao gồm 1.185 căn nhà liền kề, shophouse, biệt thự; hơn 2.000 căn hộ chung cư cao cấp và hơn 500 căn nhà ở xã hội, phù hợp cho đa đối tượng, đáp ứng cho mọi nhu cầu về không gian sống an cư, cho thuê, đầu tư, kinh doanh…

Hồ Swanlake rộng 2.600m2 tại dự án Hoang Huy new City

Trên tổng diện tích 50ha, Hoang Huy New City chú trọng phát triển hơn 300 tiện ích xuyên suốt và cục bộ dựa trên concept Festive in Nature 24/7, biến mỗi ngóc ngách của không gian sống trở thành không gian của lễ hội, giải trí mỗi ngày. Các tiện ích độc đáo như: Prince Park – Công viên hoàng tử và tuyến phố đi bộ 2 bên kênh đào; Swan Lake - Công viên hồ Thiên Nga mang đến không gian xanh điều hòa không khí, sân khấu mặt nước hiện đại. Happy Garden - Công viên thể dục thể thao tập trung cùng hệ thống trường học đa cấp. Sky Light - Phố đi bộ "ánh sáng" chạy dọc qua các Shophouse và nghỉ chân ở đài phun nước Sunshine & Moon light…

Mỗi mét vuông đất của Hoang Huy New City được quy hoạch đồng bộ, từ hệ thống đường nội khu và từng tiện ích có sự kết nối chặt chẽ với các dòng nước từ các sông, hồ cảnh quan, đóng vai trò như "huyết mạch" kết nối để tạo thành một mạng lưới không gian giải trí - thương mại - định cư hài hoà về cả phong thuỷ và thiên nhiên. Cư dân không chỉ được tận hưởng nguồn không khí "sạch" 24/7, mà còn được trải nghiệm chất sống như ý, vui như hội, một nơi có mọi thứ cho cuộc sống hiện đại.

Chuẩn bị ra mắt, Hoang Huy New City được kỳ vọng sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị thành phố Thuỷ Nguyên, kiến tạo nên nhịp sống mới mang đậm chất New Hai Phong trong tương lai.