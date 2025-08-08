Hoang Huy New City: Từ nền móng vững chắc đến tầm vóc đô thị lễ hội

Với Hoàng Huy Group, hành trình ấy bắt đầu từ việc kiến tạo một nền móng vững chắc tại Hải Phòng, để rồi hôm nay, lựa chọn đặt dấu mốc cho một giai đoạn phát triển mang tính chiến lược tại Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Nền móng bền vững - Di sản mang tên "Hoàng Huy"

Tại Hải Phòng, Hoàng Huy Group không phải là cái tên được tạo dựng bằng truyền thông, mà được bảo chứng bằng những công trình hiện hữu và niềm tin của khách hàng.

Nền móng của Hoàng Huy Group được gây dựng qua chiến lược kiên định và am tường sâu sắc bản sắc địa phương. Hoàng Huy Group không bắt đầu bằng những dự án biểu tượng xa hoa, mà chọn con đường chinh phục thị trường bằng cách giải quyết những bài toán thiết thực nhất của xã hội. Từ việc phát triển các dự án an sinh như Pruksa Town, nơi đã trở thành hình mẫu về nhà ở xã hội chất lượng, mang đến chốn an cư bền vững cho hàng nghìn người, góp phần vào ổn định xã hội và phát triển thành phố. Đến việc kiến tạo giá trị thương mại qua các khu phức hợp như Hoang Huy Mall, Hoang Huy Riverside, nơi không chỉ cung cấp sản phẩm nhà ở cao cấp mà còn định hình những tâm điểm giao thương mới, thay đổi diện mạo đô thị tại nơi nó hiện diện.

Bằng cách đó, Hoàng Huy Group đã tích lũy được hai tài sản vô giá: nội lực tài chính vững mạnh, và quan trọng hơn cả là niềm tin tuyệt đối của thị trường. Trở thành một "chủ đầu tư bản địa" theo đúng nghĩa, hiểu rõ từng nhịp đập của thành phố, từng mong muốn của người dân.

Chính sự phát triển từ nhu cầu thật, bằng tư duy tử tế và tầm nhìn dài hạn, đã tạo nên một nền tảng vững chắc để Hoàng Huy Group bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với đại đô thị chiến lược Hoang Huy New City.

Hoang Huy New City: Tầm vóc đô thị mới cùng bước chuyển mình chiến lược tại Thủy Nguyên, Hải Phòng

Nếu nền móng là uy tín đã được khẳng định, thì tầm vóc chính là khả năng nắm bắt và dẫn dắt những xu thế vĩ mô của thời đại. Và Hoang Huy New City chính là tuyên ngôn mạnh mẽ cho bước chuyển mình chiến lược của Hoàng Huy Group khi chọn Thủy Nguyên làm tọa độ tiếp theo để định hình tương lai đô thị Hải Phòng.

Toàn cảnh dự án Hoang Huy New City về đêm tại trung tâm phát triển mới của Thủy Nguyên, Hải Phòng. (Ảnh Hoàng Huy)

Hoang Huy New City là một đại đô thị hiện đại, một mô hình phát triển đô thị kiểu mẫu mang tính dẫn dắt, được định vị ngay trung tâm hành chính mới - nơi được ví như "cửa ngõ phồn thịnh" của toàn thành phố. Đây là lựa chọn dựa trên tầm nhìn dài hạn và sự phân tích sắc bén về những dịch chuyển chiến lược trong cấu trúc đô thị tương lai.

Vị trí không thể đắc địa hơn khi đối diện các khu hành chính mới, liền kề trục giao thông huyết mạch và bao quanh bởi hệ tiện ích đô thị đang thành hình đã đưa Hoang Huy New City trở thành tài sản bền vững, chống lại mọi biến động của thị trường, nơi giá trị không chỉ nằm ở hiện tại mà còn là khoản đầu tư sinh lời trong dài hạn.

Bức tranh đa sắc Hoang Huy New City giữa trung tâm mới Hải Phòng. (Ảnh Hoàng Huy)

Với quy mô hơn 50 ha, tích hợp hơn 300 tiện ích sống, làm việc và giải trí, Hoang Huy New City hiện thực hóa triết lý "Festive Urban" - một thành phố lễ hội, nơi nhịp sống hiện đại và giá trị cộng đồng được đẩy lên tầm cao mới. Mỗi sản phẩm nơi đây không đơn thuần là một căn nhà, mà là một chuẩn sống mới, một lối sống mang bản sắc riêng, đồng bộ từ quy hoạch, pháp lý đến hạ tầng.

Chọn Hoang Huy New City là chọn một tầm nhìn dài hạn, Hoàng Huy Group không chỉ khẳng định nội lực và vị thế hàng đầu, mà còn đặt cột mốc chiến lược cho một chương phát triển mới: đồng hành cùng Hải Phòng kiến tạo một đô thị phồn thịnh, đẳng cấp và trường tồn.

Hoang Huy New City

Địa chỉ: Khu đô thị Hoang Huy New City, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Hotline: 096 693 66 66

Website: https://hoanghuy-newcity.vn/