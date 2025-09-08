Hoàng Quốc Bảo – Góp phần kiến tạo tương lai năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Công ty Hoàng Quốc Bảo đang góp phần đưa năng lượng tái tạo đến gần hơn với mọi gia đình Việt Nam, thông qua những giải pháp công nghệ dễ tiếp cận, chi phí hợp lý và ứng dụng linh hoạt. Với đa dạng sản phẩm, Hoàng Quốc Bảo giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng nguồn năng lượng sạch trong đời sống hằng ngày – ngay cả ở những khu vực khó tiếp cận điện lưới. Đây không chỉ là một bước tiến về công nghệ, mà còn là sự đóng góp thiết thực vào mục tiêu sống xanh và phát triển bền vững cho cộng đồng.

Đa dạng hóa giải pháp – Đổi mới công nghệ

Hoàng Quốc Bảo hiện đang sở hữu danh mục sản phẩm phong phú có tính ứng dụng cao, từ đèn năng lượng mặt trời dùng cho trong nhà, ngoài trời, công trình dự án cho đến camera quan sát 4G dùng năng lượng mặt trời và đặc biệt là hệ thống điện mặt trời hòa lưới.

Công ty Hoàng Quốc Bảo thi công hệ thống điện mặt trời (Ảnh: Hoàng Quốc Bảo)

Điện năng lượng mặt trời hòa lưới là giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả, thân thiện với môi trường và dễ lắp đặt. Hệ thống giúp đảm bảo nguồn điện ổn định cho hộ gia đình, doanh nghiệp, cũng như các dự án công nghiệp quy mô lớn. Đây là lựa chọn tối ưu, góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng sạch tại Việt Nam.

Đảm bảo chất lượng từ khâu sản xuất

Điểm cộng đáng kể tạo nên sự khác biệt của sản phẩm mang thương hiệu Hoàng Quốc Bảo chính là quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Công ty hợp tác với các nhà máy sở hữu dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo sản phẩm đạt các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng khắt khe. Những thương hiệu nổi bật mà công ty đang phân phối gồm: Kungfu Solar, SPS, Jindian và Jidi-Vina.

Sản phẩm đèn năng lượng mặt trời Hoàng Quốc Bảo đáp ứng các tiêu chí chất lượng nghiêm ngặt trước khi được đưa ra thị trường (Ảnh: Hoàng Quốc Bảo).

Khẳng định vị thế bằng các giải thưởng uy tín

Trong những năm gần đây, Hoàng Quốc Bảo đã liên tục ghi dấu ấn với hàng loạt giải thưởng danh giá trong thương mại:

Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2023

Thương hiệu hàng đầu ASEAN 2022

Sản phẩm chất lượng – Dịch vụ tin dùng lần VII – 2020

Sản phẩm – Dịch vụ chất lượng ASEAN 2019

Chứng nhận chất lượng ISO 9001:2015

Công ty Hoàng Quốc Bảo được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu chất lượng ASEAN 2019 (Ảnh: Chương trình Thương hiệu Chất lượng ASEAN 2019).

Những thành tích này là minh chứng rõ ràng cho hành trình không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà công ty đang theo đuổi.

Mục tiêu vì một Việt Nam xanh

Với tầm nhìn dài hạn, Hoàng Quốc Bảo đang tích cực mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và giải pháp năng lượng tái tạo, đồng thời hướng tới việc trở thành doanh nghiệp tiên phong trong việc kết hợp năng lượng sạch với công nghệ thông minh.

Với sứ mệnh rõ ràng: "Mang đến các thiết bị tái tạo thông minh, tiết kiệm năng lượng, tối ưu điện năng và thân thiện với môi trường", Hoàng Quốc Bảo không chỉ thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo, mà còn góp phần thay đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng trong cộng đồng.

Thông tin liên hệ:

Đèn Năng Lượng Mặt Trời Hoàng Quốc Bảo

Hotline: 0937 685 000

Trụ sở chính: 126 Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TPHCM