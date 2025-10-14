Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoàng Thị Duyên sinh năm 1988 ra đầu thú

14-10-2025 - 20:59 PM | Xã hội

Hoàng Thị Duyên là đối tượng bị truy nã về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Công an tỉnh Cao Bằng mới đây cho biết, đối tượng Hoàng Thị Duyên (sinh năm 1988), trú tại xóm Nà Khoang, xã Trà Lĩnh, đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú về hành vi “Buôn bán hàng cấm” quy định tại khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8 đến tháng 11/2024, Hoàng Thị Duyên nhận làm đầu mối vận chuyển thuốc lá điếu thành phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài cho một chủ hàng là người Trung Quốc. 

Duyên khai nhận đã nhận hàng do Lương Văn Hoàng (sinh năm 1985), quê tỉnh Tuyên Quang vận chuyển từ các tỉnh miền xuôi lên Cao Bằng, sau đó thuê người đưa qua khu vực gần cửa khẩu Trà Lĩnh để giao cho chủ hàng bên Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, nhằm hưởng tiền công.

Hoàng Thị Duyên sinh năm 1988 ra đầu thú- Ảnh 1.

Duyên khi ra đầu thú. Ảnh: Truyền hình ANCB

Ngày 29/11/2024, trong quá trình vận chuyển 10.380 bao thuốc lá điếu có nguồn gốc từ nước ngoài lên xã Trà Lĩnh để giao cho Duyên, Lương Văn Hoàng bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ tại khu vực trung tâm tỉnh Cao Bằng. Sau khi sự việc xảy ra, Duyên rời khỏi địa phương.

Ngày 26/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can và truy nã Hoàng Thị Duyên về tội “Buôn bán hàng cấm”. Đến ngày 11/10/2025, Duyên đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn bộ sự nghiệp và khối tài sản khổng lồ của Shark Nguyễn Hòa Bình trước khi bị bắt

Toàn bộ sự nghiệp và khối tài sản khổng lồ của Shark Nguyễn Hòa Bình trước khi bị bắt Nổi bật

Bắt tạm giam bác sĩ Bùi Đức Nhiên và điều dưỡng Phạm Thị Quyên

Bắt tạm giam bác sĩ Bùi Đức Nhiên và điều dưỡng Phạm Thị Quyên Nổi bật

Nhóm đấu tố có động thái gây bất ngờ ngay sau khi Shark Bình bị bắt

Nhóm đấu tố có động thái gây bất ngờ ngay sau khi Shark Bình bị bắt

20:34 , 14/10/2025
Ngân 98 có thể đối mặt với mức án tù chung thân

Ngân 98 có thể đối mặt với mức án tù chung thân

19:59 , 14/10/2025
Hình ảnh có thể khiến tài khoản Zalo bị khóa vĩnh viễn

Hình ảnh có thể khiến tài khoản Zalo bị khóa vĩnh viễn

19:42 , 14/10/2025
Vụ "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám 4.544 người: Chủ phòng khám nói gì?

Vụ "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám 4.544 người: Chủ phòng khám nói gì?

19:09 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên