Hoàng Thị Duyên sinh năm 1988 ra đầu thú

Công an tỉnh Cao Bằng mới đây cho biết, đối tượng Hoàng Thị Duyên (sinh năm 1988), trú tại xóm Nà Khoang, xã Trà Lĩnh, đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú về hành vi “Buôn bán hàng cấm” quy định tại khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8 đến tháng 11/2024, Hoàng Thị Duyên nhận làm đầu mối vận chuyển thuốc lá điếu thành phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài cho một chủ hàng là người Trung Quốc.

Duyên khai nhận đã nhận hàng do Lương Văn Hoàng (sinh năm 1985), quê tỉnh Tuyên Quang vận chuyển từ các tỉnh miền xuôi lên Cao Bằng, sau đó thuê người đưa qua khu vực gần cửa khẩu Trà Lĩnh để giao cho chủ hàng bên Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, nhằm hưởng tiền công.

Duyên khi ra đầu thú. Ảnh: Truyền hình ANCB

Ngày 29/11/2024, trong quá trình vận chuyển 10.380 bao thuốc lá điếu có nguồn gốc từ nước ngoài lên xã Trà Lĩnh để giao cho Duyên, Lương Văn Hoàng bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ tại khu vực trung tâm tỉnh Cao Bằng. Sau khi sự việc xảy ra, Duyên rời khỏi địa phương.

Ngày 26/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can và truy nã Hoàng Thị Duyên về tội “Buôn bán hàng cấm”. Đến ngày 11/10/2025, Duyên đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.