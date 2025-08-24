Học sinh tại các khu vực sau đặc biệt lưu ý: Nhiều trường sẽ lùi lịch đi học trở lại

Trước ảnh hưởng phức tạp của bão số 5 Kajiki, nhiều tỉnh thành ở khu vực Bắc Trung Bộ đã thông báo lùi lịch tựu trường, chậm hơn 1–2 ngày so với kế hoạch ban đầu (25/8), nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Chiều 24/8, Sở GD&ĐT Thanh Hóa phát đi công văn khẩn, yêu cầu các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tạm hoãn tổ chức ngày tựu trường. Thay vào đó, các đơn vị cần tập trung cho công tác phòng chống bão. Chỉ khi thời tiết thực sự ổn định, thủ trưởng nhà trường mới được phép tổ chức đón học sinh, dự kiến từ ngày 26/8.

Tại Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT thông báo cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn. Cụ thể, hơn 67.000 em thuộc các khối 1, 9 và 12 sẽ tạm dừng đến trường trong hai ngày 25–26/8. Thời điểm quay lại học tập sẽ được quyết định dựa trên diễn biến của mưa bão và thông báo mới từ ngành giáo dục.

Tại Quảng Trị, toàn bộ học sinh các cấp được yêu cầu nghỉ học từ 25/8 cho đến khi thời tiết chuyển biến an toàn, tránh rủi ro từ bão đổ bộ và mưa lũ.

Riêng ở Thừa Thiên – Huế, Sở GD&ĐT đã quyết định dời lịch tựu trường sang ngày 28/8, muộn hơn ba ngày so với kế hoạch. Các trường đồng thời phải theo dõi chặt chẽ dự báo khí tượng, triển khai biện pháp ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” nhằm bảo vệ an toàn cho học sinh, thầy cô và cơ sở vật chất. Sau khi bão tan, nhà trường sẽ tổ chức vệ sinh khuôn viên, chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại học tập.

Tại Nghệ An, Sở GD&ĐT cho phép các trường chủ động sắp xếp lịch. Trên thực tế, hầu hết cơ sở giáo dục đều thống nhất lùi thời gian tựu trường, không thực hiện theo mốc 25/8 như kế hoạch ban đầu.

Bão số 5 di chuyển nhanh, có hoàn lưu rộng và điều kiện thuận lợi để mạnh lên, gây gió giật mạnh, mưa lớn, sóng biển dữ dội, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở. Mức độ nguy hiểm được đánh giá tương đương hoặc cao hơn bão Yagi 2024 và bão số 10 – Doksuri 2017, thuộc cấp độ rủi ro thiên tai 4 - mức rất lớn.

Lúc 14h ngày 24.8, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) thông tin bão Kajiki đã được nâng cấp lên cuồng phong với cường độ mạnh cấp 13–14, gió giật đạt cấp 17.

Trong buổi sáng và trưa cùng ngày, bão số 5 liên tục trải qua quá trình thay thế mắt bão. Các dải mây đối lưu bao quanh trở nên dày đặc hơn, khiến mắt bão hiện rõ và sắc nét trên ảnh vệ tinh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 16h ngày 24.8, tâm bão Kajiki nằm ở vị trí 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 470 km, Hà Tĩnh 450 km và Bắc Quảng Trị 390 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 13–14 (134–166 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 20 km/giờ và có khả năng tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo đến 4h ngày 25.8, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, tiến vào khu vực Nam vịnh Bắc Bộ. Tâm bão khi đó ở 18,0 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An 240 km, Hà Tĩnh 210 km và Bắc Quảng Trị 140 km. Cường độ duy trì cấp 13–14, gió giật cấp 16.

Đến 16h cùng ngày, bão số 5 dự kiến đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, ở vị trí 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông. Cường độ giảm còn cấp 11–12, giật cấp 14.

Sang 16h ngày 26.8, bão tiếp tục di chuyển sang khu vực Trung Lào, tọa độ 19,0 độ Vĩ Bắc; 102,1 độ Kinh Đông, và nhanh chóng suy yếu xuống dưới cấp 6.